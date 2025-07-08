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Новости дня в хоккее за 8 июля 2025 года: СКА подписал Тревора Мёрфи и выменял Бреннана Менелла, Толчинский перешёл в Металлург

СКА подписал двух хоккеистов, Толчинский перешёл в «Металлург». Итоги дня в хоккее
Владимир Лаевский
Новости дня в хоккее за 8 июля 2025 года
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Звезда КХЛ продолжит карьеру в «Вашингтоне», ЦСКА привёз в лигу нового легионера.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 8 июля 2025 года.

«Вашингтон» подписал контракт с экс-нападающим «Салавата» Шелдоном Ремпалом

«Вашингтон Кэпиталз» подписал форварда Шелдона Ремпала, который ранее выступал за уфимский «Салават Юлаев». Об этом сообщает PuckPedia в социальной сети X. По данным источника, контракт между сторонами рассчитан на один год. Зарплата Ремпала в НХЛ составит $ 775 тыс., в АХЛ — $ 450 тыс.

В минувшем сезоне 29-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах в регулярном чемпионате и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават».

В регулярках НХЛ Шелдон Ремпал в общей сложности провёл 21 матч (за «Лос-Анджелес», «Каролину», «Ванкувер» и «Вегас») и набрал три (два гола и передача) очка. В АХЛ у него 328 встреч и 252 (108+144) очка.

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СКА подписал контракт с Тревором Мёрфи

Пресс-служба СКА объявила о подписании двухлетнего контракта с канадским экс-защитником «Сибири» Тревором Мёрфи.

«Ждали трансферы? Дождались!

Самый результативный защитник и лучший ассистент минувшей регулярки Тревор Мёрфи — в СКА! Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Добро пожаловать, Тревор!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Как стало известно «Чемпионату», Мёрфи по контракту со СКА будет получать 75 млн рублей базового оклада + 70 млн бонусами в каждый из сезонов.

29-летний Мёрфи выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь». Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний защитник провёл 301 матч, в которых набрал 197 (52+145) очков. В прошедшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 58 (13+45) очков в 64 играх.

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Форвард «Питтсбурга» Михаил Ильин проведёт следующий сезон в «Северстали»

Принадлежащий «Питтсбург Пингвинз» российский нападающий Михаил Ильин продолжит выступать за «Северсталь» в следующем сезоне на правах аренды.

«Достигнута договорённость о продолжении карьеры 20-летнего нападающего в составе нашей команды на правах аренды. Напомним, ранее Михаил подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Его контракт вступит в силу с сезона-2025/2026 и будет действовать до конца сезона-2027/2028», — написано в сообщении пресс-службы череповецкого клуба.

Михаил является воспитанником системы «Северстали». В минувшем сезоне он провёл 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 30 (7+23) очков при показателе полезности «-9». В розыгрыше плей-офф нападающий принял участие в пяти встречах и отметился одной результативной передачей.

Бреннан Менелл перешёл в СКА в результате обмена с московским «Динамо»

Американский защитник Бреннан Менелл перешёл в СКА в результате обмена с московским «Динамо». Бело-голубые получат вратаря Станислава Бережного и защитника Тимура Кола.

Отметим, что у Менелла также есть российское гражданство и он не является легионером в КХЛ.

«Парням желаем удачи дальше. Ну а Бреннана приветствуем в Северной столице и с нетерпением ждём на льду!» — написано в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Менелл выступал за «Динамо» с сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне 28-летний защитник провёл 52 матча за бело-голубых с учётом плей-офф, в которых забросил четыре шайбы и сделал 20 результативных передач.

Никита Михайлис заключил новый контракт с «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с казахстанским нападающим Никитой Михайлисом. Соглашение, подписанное на новых условиях, рассчитано на два года — до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Никита Михайлис пополнил состав «Металлурга» в межсезонье 2023 года. До этого форвард всю профессиональную карьеру выступал за команды системы «Барыса». Вместе с «Металлургом» он стал обладателем Кубка Гагарина 2024 года.

В составе «Металлурга» Михайлис провёл 156 игр в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 81 (35+46) очко при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ у 30-летнего форварда 567 матчей и 302 (134+168) очка при показателе полезности «+18» и среднем времени на льду 15.02.

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«Металлург» заключил контракт с форвардом Сергеем Толчинским

Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с форвардом Сергеем Толчинским. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 30-летним игроком подписано на два года — до конца сезона-2026/2027. Ранее нападающий покинул состав СКА, в котором провёл две регулярки.

В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 встречу, где набрал 16 (7+9) очков.

В прошедшем сезоне Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства. За 17 сезонов в КХЛ армейцы забросили 34 шайбы в большинстве, затратив на гол менее 10 секунд, три из них — на счету Толчинского. Он обошёл Илью Ковальчука, Сергея Плотникова, Патрика Херсли и Дмитрия Яшкина, которые подобным образом отличались дважды.

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НХЛ и Ассоциация игроков лиги утвердили новый коллективный договор

НХЛ и Ассоциация игроков утвердили новый коллективный договор, сообщает пресс-служба лиги. Срок действия текущего коллективного трудового договора НХЛ заканчивается 15 сентября 2026 года.

Напомним, ранее стало известно, что достигнуто соглашение об увеличении числа матчей с 82 до 84 с сезона-2026/2027. Для реализации этого изменения будет сокращено количество предсезонных игр с шести-восьми до четырёх для каждой команды.

Кроме того, подчёркивается, что будут внесены изменения в финансовый регламент, включая устранение возможности возвращения травмированных игроков в заявку перед началом плей офф, что позволит избежать нарушения потолка зарплат.

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ХК ЦСКА сообщил о подписании соглашения с канадцем Реттом Гарднером

Пресс-служба ХК ЦСКА сообщила о подписании соглашения армейским клубом с канадским нападающим Реттом Гарднером. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне 29-летний Гарднер выступал в АХЛ за «Лихай Вэлли». Он провёл 65 матчей и набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности «-12» и 59 минутах штрафа. В общей сложности в АХЛ нападающий сыграл 327 встреч, в которых набрал 126 очков — забросил 45 шайб и отдал 81 результативную передачу при 336 минутах штрафа.

В НХЛ Гарднер сыграл 41 матч, в котором забросил одну шайбу и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-10» и 10 минутах штрафа. Канадец выступал за «Даллас» и «Филадельфию».

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