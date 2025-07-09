СКА совершил сразу два топ-трансфера! Чем Мёрфи и Менелл помогут команде Ларионова?

Прошло всего полторы недели с тех пор, как мы обсуждали аномально низкую активность СКА на трансферном рынке – к концу июня у армейцев не было ни одного новичка, да и на выход из Санкт-Петербурга за первый месяц межсезонья тоже никто не отправился.

Однако спустя несколько дней после сенсационного переезда в Северную столицу «Куньлуня» и главный её представитель наконец-то обратился к собственным болельщикам с такими долгожданными новостями. Предварительно расставшись с Сергеем Толчинским – контракт с нападающим был расторгнут после всего двух лет действия, а сам форвард уже успел заключить соглашение с «Металлургом».

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Первым новобранцем петербуржцев довольно-таки неожиданно стал Тревор Мёрфи. Лучший бомбардир-защитник и ассистент прошедшего регулярного чемпионата, набравший 58 (13+45) очков в 64 матчах, по слухам, договорился о контракте с армейским клубом ещё во время пребывания в нём Романа Ротенберга, однако после ухода последнего с поста главного тренера этот переход, казалось, сорвался.

Как в результате выяснилось, не сорвался, а лишь перенёсся на небольшой срок – 8 июля СКА в социальных сетях объявил о переходе 29-летнего канадца на правах свободного агента.

Армейцы договорились с экс-игроком «Сибири», «Ак Барса» и «Куньлуня» о двухлетнем сотрудничестве и деньгами не обидели: по информации «Чемпионата», его зарплата в Санкт-Петербурге составит 75 млн рублей + 70 млн бонусами в каждый из сезонов. Не очень вяжется с заявленной клубом концепцией сокращения расходов, но в то же время говорит о том, что «сливать» сезон на правом берегу Невы (с недавних пор это уточнение необходимо) не собираются.

Тревор Мёрфи Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Очевидно при этом, что в пару к Мёрфи необходим надёжный защитник. Желательно праворукий. Подходят ли под это описание имеющиеся Земчёнок и Зайцев? Те, что были в прошлом сезоне – вряд ли, нужна серьёзная работа. Как и с леворукими игроками. И если эту проблему Игорю Ларионову решить ещё предстоит, то с поиском оборонцев на синюю линию в Петербурге разобрались.

Потому что вместе с канадцем в Северную столицу в результате обмена с московским «Динамо» перебрался русский американец Бреннан Менелл. Некогда лучший атакующий защитник бело-голубых после травмы выпал из обоймы и оказался не нужен Алексею Кудашову. Зато СКА, которому необходимо залатать дыру в связи с уходом Александра Никишина, Менелл подходит в самый раз.

Бо́льшую часть предыдущего сезона армейцы провели всего с одним защитником, умеющим дать качество в атаке (привет ненадолго заскочившему на огонёк Тони Деанджело, при котором это число временно увеличилось вдвое). Теперь у них есть два топовых (Бреннана, несмотря на концовку его отношений с «Динамо», рано вычёркивать из этого списка) атакующих защитника в хорошем возрасте (29/28), которые в руках Ларионова вполне могут преобразиться. Да ещё и с разными хватами.

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В качестве компенсации за Менелла в Москву отправились голкипер Станислав Бережной и защитник Тимур Кол, своего следа в основе СКА оставить не успевшие.

Уже довелось увидеть мнения в духе «Динамо» выиграло от обмена», «СКА отдал перспективных игроков просто так» и так далее. Вставлю пару но:

1. У Кола остался год по контракту, после чего он собирается уехать в Америку, где задрафтован «Каролиной». В том числе из-за нацеленности перемахнуть за океан его год назад довольно легко в рамках трёхстороннего обмена с «Сочи» отдал «Авангард». Если приобретение Кола – это игра на будущее от бело-голубых, то на довольно далёкое. И не факт, что оно вообще будет – перспективы у Тимура вполне неплохие, хоть ему ещё и необходимо заматереть.

2. Бережному уже 22 года – он всего на полгода младше того же Максима Моторыгина, который и сильнее, и опытнее. Зачем Станислав нужен «Динамо», где есть ещё и Владислав Подъяпольский, пока не совсем понятно – разве что в качестве ближайшего резерва на экстренный случай.

СКА же от его ухода не теряет абсолютно ничего: в иерархии с Сергеем Ивановым, Егором Заврагиным и, возможно, Артемием Плешковым у Бережного не было бы ни единого шанса, что можно было заметить ещё по предыдущему сезону (и это при большой любви Романа Ротенберга к ротации вратарей).

Тимур Кол Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Да, Менелл не лучшим образом – по своим меркам – провёл предыдущий сезон, однако не забывайте, сколько он пропустил из-за травмы. С нормальной предсезонкой у Бреннана будет возможность подойти к новой регулярке в оптимальной форме. СКА он в любом случае сейчас нужен больше, чем Бережной и Кол. При этом и «Динамо» получило то, что ему нужнее – сделка получилась удачной для всех сторон.

Что касается армейцев, то переходы Мёрфи и Меннелла – довольно громкое начало активности. Очевидно, что подписания ещё будут – пусть, возможно, не такие большие, как первые два. Но без усиления петербуржцы не обойдутся.