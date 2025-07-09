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Матч года с участием звёзд НХЛ и КХЛ, что сказали Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Артемий Панарин, пресс-конференция

«Матч года» в России с участием звёзд НХЛ и КХЛ. Что сказали Овечкин, Панарин и Сергачёв?
Сергей Емельянов Владимир Лаевский
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Что было на пресс-конференции перед «Матчем года»
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Полная пресс-конференция организаторов звёздного мероприятия перед второй встречей.

13 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» пройдёт второй матч с участием лучших российских игроков НХЛ и КХЛ. Впервые это мероприятие в столице России состоялось в 2024 году. Теперь организаторы «Матча года» намерены сделать свой проект ежегодным. Как и в прошлом году, организаторами мероприятия снова выступили Команда «Сектор 98» Михаила Сергачёва, Arena Play Артемия Панарина и креативная студия Juice. Также большую роль в проведении «Матча года» сыграл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. За несколько дней до звёздного матча организаторы встречи провели пресс-конференцию для журналистов, на которой в подробностях рассказали о своей идее и ответили на другие вопросы представителей СМИ.

«Наша задача номер один – помочь детям и нуждающимся. Боремся с перекупами»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих ожиданиях от благотворительного «Матча года» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

«В целом ожидания хорошие. В прошлом году достаточно успешно провели матч. Людям понравилось. Это самое главное. Помогли детям.

Думаю, что для нас главная задача, наша задача номер один – это помочь детям и нуждающимся. И чтобы понравилось людям. Чтобы игра понравилась нам – это уже второстепенно. Мы являемся организаторами мероприятия. На наш взгляд, организация получается хорошей, поэтому и нам нравится.

Конечно, мы в курсе ажиотажа перед нашей встречей. Боремся с перекупами. Это понятно. У людей есть запрос на хоккей и особенно на возможность посмотреть звёзд из-за рубежа, на игроков НХЛ».

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«Нам бы хотелось расширить свой круг и проехаться по городам. Если сможем сделать хорошо – поедем»

Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв ответил на вопрос о возможном участии иностранных игроков в благотворительном «Матче года» и не исключил возможность проведения мероприятия в будущем за пределами столицы России.

«В целом Москва действительно является самым удобным городом с точки зрения логистики. Москва – это столица. Все поезда и самолёты приходят в Москву. Но, конечно, нам бы хотелось расширить свой круг, проехаться по городам. Однако всё будет зависеть от логистики, чтобы всем было удобно – и игрокам, и организаторам. Если мы сможем это сделать хорошо, то поедем.

Мы не планировали приглашать иностранных игроков, потому что это матч русских хоккеистов КХЛ и НХЛ. И в целом хотим, чтобы это так и оставалось.

В прошлом году у нас не получилось сделать автограф-сессию. В этом тоже не получится. Не позволяют размеры. И не получится сделать хорошо для всех.

Но в этом году мы сделали фестиваль для болельщиков. Это был важный ход, потому что не все смогут попасть на матч. Однако у них будет возможность посмотреть игру в классной атмосфере. Там будут выступать звёзды, они будут петь и развлекать людей. Будет крутой фестиваль».

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«Я только прилетел из Турции. Самое главное, чтобы меня не убили сегодня»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин также ответил на вопросы журналистов до начала открытой тренировки перед «Матчем года».

— Прошлый матч получился богатым на забитые голы. В этом году ожидаете ли вы, что будет больше шайб?
— В прошлом году сколько мы забили? Семь?

— Пять.
— Попробуем в этом году семь забить (улыбается).

— По настрою публики похожи такие матчи в России на те игры, что проходят в Америке?
— Можно вспомнить Матчи звёзд. Болельщики приходят, получают удовольствие. И мы получаем. Потому что у нас не так часто выходит время вместе с ребятами проводить. Общаемся, получаем кайф от игры и от всего мероприятия.

— Вы будете сегодня поддаваться своим коллегам или всё будет по-честному?
— Я только прилетел из Турции. Самое главное, чтобы меня не убили сегодня (смеётся)!

— Как вы переживаете внимание всей страны? Насколько для вас это важно?
— Получаю удовольствие. Опять же, вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда подходят люди, поздравляют.

— Какая следующая цель?
— Потренироваться. Без травм.

— Представляете, что через год сможете уже в составе команды КХЛ участвовать в «Матче года»?
— Ну не знаю! Нужно будет поговорить с ребятами, куда они меня запихнут (смеётся). Будем смотреть.

— Был бы такой ажиотаж в Америке?
— Конечно. Все хотят видеть лучших. Поэтому в любом городе, где это проводится, солд-аут. Что тут говорить — лучшие будут на льду.

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