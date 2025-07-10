«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком

Если вы думали, что сейчас тихое межсезонье и хоккеисты либо отдыхают где-то в заморских странах, либо готовятся к следующему сезону в тренажёрных залах, то как бы не так. В чемпионате КХЛ 3х3 сейчас наступил решающий этап соревнований – шесть лучших команд по итогам длинной регулярки выявляют сильнейшего.

К матчам на вылет многие подтянули ребят из большого хоккея, однако настоящим шоком стало появление сначала на маленькой экспериментальной арене в Щербинке, а затем и на катке ЦСКА в Москве нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука. Белорус, как и вся команда, провёл прорывной сезон под руководством Дмитрия Квартальнова, но в июле вместо заслуженного отдыха бросается под шайбы в хоккее 3х3.

В беседе с «Чемпионатом» хоккеист рассказал, что его сподвигло на это решение, как к нему отнёсся Квартальнов, каким он видит своё будущее и будущее минского «Динамо», а также поделился стилистическими предпочтениями в хоккее. Спойлер: фанатам из Ярославля его слова могут сильно не понравиться.

Виталий Пинчук в чемпионате КХЛ 3х3 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Когда начинаешь думать лишнего — расслабляешься и можешь пропустить удар»

– Как оцените своё физическое состояние? Как для вас проходят матчи финального этапа чемпионата 3х3?

– Хорошая физическая форма, идёт спокойная подготовка к сезону, через турнир 3х3. Я не совсем с нуля приехал сюда с отпуска, готовился к нему, да и сам турнир назвал бы для себя частью подготовки к чемпионату.

– Как долго проходил ваш отпуск и как родилась мысль сыграть в турнире 3х3?

– Отпуск у меня был примерно 20 дней. А мысль приехать сюда не то чтобы из ниоткуда: мне позвонили, предложили. Я был свободен, планов тоже не было. Почему нет? Мне нравится такой формат, много голов, много игр, обыгрыши соперника. Весело играть в такой хоккей, да и в любом случае мне больше нравится играть, нежели просто тренироваться. Когда ты летом самостоятельно тренируешься, тяжело себя заставить, а здесь просыпается такой спортивный интерес выступать на максимум.

– То есть не было такого, что пришлось жертвовать ещё одной неделей на условных Мальдивах ради игры в Щербинке?

– Нет, не то чтобы я много времени потерял. Во время тура приезжаешь в Москву на четыре дня, в суперфинале играешь неделю. От силы две недели предсезонки так у себя забрал, во время которой всё равно бы тренировался. А так время с пользой провожу в Москве.

– Дмитрий Квартальнов был не против ваших планов сыграть в чемпионате 3х3?

– Он сказал мне, что нужно быть осторожнее, боится, разумеется, возможных травм, важно подойти к сезону полностью здоровым. Честно скажу, по началу скептически отнёсся к этой идее, переживает за меня, всякое может случиться. Но критичных проблем здесь нет никаких, запретов никаких нет. Всё нормально.

– Как быть с этой дилеммой: с одной стороны, необходимо беречь себя перед сезоном, а с другой – играть на максимум и на результат?

– Дилеммы здесь на самом деле нет никакой. Кто будет беречься? Ты в любом случае выкладываешься полностью, есть спортивный азарт. В тело здесь не играют по правилам, шайбу, если что, блокируешь собой, а как иначе? Это хоккей. Всё равно выкладываешься полностью, я в принципе не умею играть вполсилы. Хочется побеждать, представляешь свой клуб, бьёшься за ребят.

– Есть мнение, что, когда излишне бережёшься, как раз таки вероятность получить травму становится выше. Согласны с этим?

– Возможно, и так, больше начинаешь думать лишнего, где-то расслабляешься, можешь пропустить удар. Нужно сохранять концентрацию.

«Просто не отдавать сопернику шайбу – и не придётся играть в обороне. Гениально?»

– Вы говорите, что вам близок формат 3х3. Сравнивали этот опыт с игрой 3х3 в классическом хоккее?

– Нет, 3х3 на стандартной площадке в любом случае сильно отличается от того формата, что в этом чемпионате, к тому же много и других игровых нюансов. Я постепенно стал вкатываться и понял, как это весело, мне по жизни очень нравится обыгрывать, брать на себя. Много быстрых, маленьких игр, где играешь накоротке, можно креативить. Мне это нравится.

– Получается отводите душу, выдавая в чемпионате 3х3 всё то, что не позволяют в КХЛ за «большое» «Динамо»?

– Я и в КХЛ стараюсь играть креативно, правда, иногда за это ругают – если заигрываешься, можно получить. Поэтому здесь мне нравится больше. Это и помогает мне расти как хоккеисту, за счёт динамики, большого количества единоборств; когда могу за матч 10 раз пойти в обыгрыш, для себя совершенствую этот элемент.

На тренировке ты никогда так не обыграешь, потому что защитники в любом случае не так резво будут против тебя выкатываться. А здесь на результат играют, все выкладываются, это хороший спарринг. Видишь, что против тебя научились выкатываться, начинаешь соображать, где-то резко затормозишь, где-то пойдёшь в противоход. Очень много навыков удалось развить благодаря игре на маленькой площадке.

Дмитрий Кателевский и Виталий Пинчук Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Тренерский штаб в хоккее 3х3 гораздо более лоялен в плане ошибок, неучастия в оборонительных действиях?

– Сейчас, когда идут решающие игры, уже не так! Для нас шутки закончились, нет права на ошибку, каждый матч может стать последним. Поэтому играем строго.

– Неужели приходится и здесь переходить на оборонительную модель?

– Надо стараться больше играть в атаку в любом случае, мне, по крайней мере, так хочется. Просто не отдавать сопернику шайбу – тогда и не придётся играть в обороне. Гениально?

«Динамо» сохранило костяк, все знали, в какой хоккей играем – и это в совокупности дало результат»

– Как в целом проходит ваша предсезонная подготовка? Тяжело было возвращаться на лёд после отдыха?

– Всё в порядке, всё по плану, по штатному режиму. Зал, лёд, всё как положено. Работаем, на месте не сидим.

– С партнёрами по команде давно общались? Уже успели соскучиться друг по другу?

– Да за сезон не наскучишься. Вообще, мы и так продолжаем общаться, и вживую, и в Сети. Вместе в зал ходим тренироваться.

– Какие ожидания от следующего сезона? В прошлом розыгрыше минскому «Динамо» удалось выстрелить, в следующем к вам уже будут относиться иначе.

– Безусловно, нужно это понимать. Вошли в четвёрку в конференции в регулярном чемпионате, прошли во второй раунд. Нужно как минимум не останавливаться на достигнутом, дальше идти на третий раунд и, кто знает, куда дальше. Планы серьёзные.

– Минск уже готов к следующему шагу?

– Мы будем к этому стремиться. Всегда надо прогрессировать, не стоять на месте. Думаю, мы покажем хороший уровень.

– Трансфер Зака Фукале вас удивил?

– Не особо. Для нас, минских динамовцев, это обычная история, каждый год приглашают новых легионеров. Ребята меняются, состав обновляется. Теперь у нас два сильных вратаря, и ещё молодой голкипер есть перспективный. Здорово.

Зак Фукале Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

– Заявка на сильнейшую во всей лиге вратарскую бригаду?

– Я бы очень хотел в это верить! Вратарь – это половина успеха, Вася [Демченко] нас сильно подтаскивал, сейчас между ним и Заком будет хорошая конкуренция.

– В чём основной секрет прошлогоднего успеха Минска? Наконец-то сработали методики Дмитрия Квартальнова, наступило ваше время, созрел коллектив?

– Совокупность факторов. Дмитрий Вячеславович был с нами уже второй год, ему самому было проще рулить коллективом второй сезон, мы лучше стали понимать его. Все знали, в какой хоккей играем, костяк сохранили, это и дало результат.

Дмитрий Квартальнов Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

«Надо было попадать в пустые ворота в первом матче с «Трактором» – и всё пошло бы иначе»

– В какой момент, на ваш взгляд, что-то пошло не так в серии с «Трактором»?

– В первом же матче, мне кажется – он стал ключевым во всей серии. Нам нужно было просто попадать в пустые ворота – и всё пошло бы по совсем другому сценарию. Но что сейчас об этом говорить…

– Знаменитая «камбэчная» «Трактора» – это ментальное превосходство хоккеистов Челябинска?

– Я бы так не сказал, мы тоже все были очень заряженными и сконцентрированными. Просто где-то банально даже и не хватило удачи. Какой-то бросок не удалось заблокировать, отскок неудачный. Раз, два – и уже совсем другая игра, счёт перевернулся.

– Много разговоров было насчёт того, что победа 8:0 в Минске сыграла с вами злую шутку. Вы с этим согласны?

– Нет, а как могла? Это просто победа в плей-офф, один матч. Неважно, с каким счётом побеждать – 1:0 или 20:0. Важно выиграть у соперника четыре матча и проиграть не больше трёх. И всё.

– Как в команде отнеслись к той победе?

– Абсолютно нормально, не было каких-то шапкозакидательских настроений, если вы об этом, всё было спокойно, никакой сверхуверенности. Наоборот, говорили, не радуемся, забыли, ещё как минимум три игры. Никакой эйфории, все оставались на земле, понимали, что происходит.

– Следили за концовкой плей-офф после вылета вашей команды?

– В любом случае смотрел игры, всё-таки хоккей — моя жизнь, и в полуфиналах, и в финале смотрел почти все матчи. Но, если честно, как-то без сильного интереса, в том плане что стилистически не всегда хоккей нравился. Однако команды при этом достойные все были, любая из четвёрки достойна Кубка Гагарина, на самом деле.

– Удивлены победе «Локомотива» или, на ваш взгляд, всё логично?

– Самый стабильный коллектив, хоккей самый прагматичный. Целиком и полностью на результат. Самый безопасный хоккей у «Локомотива», он и принёс кубок.

Чемпионский состав ярославского «Локомотива» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Вижу, вам этот стиль не импонирует?

– Мне – нет, совсем. Это не моё. Я нападающий, хочу бегать в атаку.

– Не согласились бы перейти в «Локомотив» к Никитину?

– Нет. Да я и не могу, до 27 лет не до конца распоряжаюсь своей судьбой, меня бы никто не спрашивал.

– В ЦСКА теперь к Никитину также не горели бы желанием переходить?

– Я пока игрок минского «Динамо» и думаю только об этой команде, даже в чемпионате 3х3.

«Хотел, чтобы Макдэвид наконец-то взял Кубок Стэнли, но «Флорида» — молодчики»

– Следили за Кубком Стэнли? За кого болели?

– Хотел, чтобы Макдэвид наконец-то взял эту чашку. Выиграл Кубок Стэнли. Но в итоге опять «Флорида». Молодчики, что сказать. По делу.

Коннор Макдэвид Фото: Bruce Bennett/Getty Images

– «Флориду» справедливо называть династией?

– Три финала подряд – почему нет. Уже династия.

– Вам близок стиль игры команды Пола Мориса?

– Он такой активный, боевой, вполне себе. В НХЛ, как мне кажется, в целом все в основном в атаку сейчас играют, особо «капканы» не строят.

– Раньше вы говорили, что сопереживаете «Чикаго». Грустно видеть, в каком сейчас разобранном состоянии находится команда?

– Сейчас уже не так близко к сердцу всё это принимаю, это в детстве, в юношеские годы, можно сказать, прямо горел по «Чикаго», тогда как раз у них всё в порядке было, тоже была своя династия, как у «Флориды». Сейчас посматриваю всех, матчи, на какие попаду, в соцсетях почти на все клубы подписан, «Эдмонтон» часто попадается в ленте, «Тампа».

– Многие ждали вас в НХЛ уже в новом сезоне. Почему не решились?

– У меня ещё есть действующий контракт. Будем смотреть по окончании этого сезона, готов буду или ещё не готов, какие будут предложения на рынке, варианты. Ещё и из этого нужно исходить, одного своего желания мало.

– То есть не исключаете отъезд за океан в следующем сезоне?

– Исключать ничего никогда нельзя, тем более НХЛ – лучшая лига мира, у каждого есть мечта как минимум попробовать себя там, а как максимум – закрепиться и чего-то достичь, выиграть Кубок Стэнли.

– Вы же свободный агент в НХЛ? Это освобождает руки для возможных переговоров с заокеанскими клубами?

– Может, и к лучшему, что не драфтовали. Общение с клубами НХЛ было и есть, контакты сохраняются. Следят – и я слежу.

– Что для вас приоритетнее – стиль игры команды, её турнирные перспективы или личные перспективы попасть в основной состав?

– Пока об этом точно рано думать. Впереди целый сезон, мысли в нём.