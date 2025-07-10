Блат или скрытый талант? Ларионов-младший едет в СКА вслед за отцом

Честно говоря, хотелось обойти этот переход стороной сейчас и вернуться к его обсуждению где-нибудь в декабре-январе. Посмотреть, как человек адаптируется к новому клубу, как покажет себя, насколько полезен будет на льду и за его пределами – а уже потом делать какие-либо выводы.

И тем не менее.

Когда Игорь Ларионов только-только возглавил СКА, слухи сразу же начали отправлять в Санкт-Петербург и Игоря Ларионова-младшего, что вряд ли кого-то удивило. А один из вопросов на первой пресс-конференции Профессора в его новой должности касался как раз таки возможного приглашения в команду его сына.

Игорь Николаевич тогда посетовал на нехватку умных центральных нападающих и назвал ситуацию с Ларионовым-младшим «открытым вопросом». После чего не осталось практически никаких сомнений, что 26-летний форвард этим летом во второй раз в карьере станет армейцем.

По удивительному совпадению «Торпедо» не стало делать квалификационное предложение нападающему, благодаря чему в Северную столицу он перебрался на правах неограниченно свободного агента, то есть нижегородский клуб не получил за него никакой компенсации. По ещё одному совпадению контракт Ларионова-младшего со СКА заключён на один год – на такой же начальный срок с петербуржцами подписался и его отец.

«Ууу, в СКА блат», – скажете вы и, возможно, будете правы. Но хочется верить, что в одном из самых больших клубов страны – да и в каком-либо другом клубе – такие истории невозможны. Тем более что Ларионов-старший сам выступал категорически против подобного. Поэтому давайте лучше взглянем, что Игорь Игоревич в действительности может дать своей новой команде.

Для начала стоит отметить, что центральной оси армейцев действительно было необходимо усиление. В свете потерь Евгения Кузнецова и в особенности Захара Бардакова эта позиция у СКА просела в качестве. А тут ещё и уход Михаила Григоренко не за горами – без трансферов, кажется, не обойтись. Или обойтись?

Михаил Воробьёв Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

В сухом остатке у петербуржцев имеются: Михаил Воробьёв, предположительно, первый центр команды в предстоящем сезоне; Сергей Андронов – ветеран, который был мало чем полезен на льду в свой первый год в СКА; Матвей Короткий – талантливый, но требующий дополнительной огранки игрок; Иван Зинченко – подавал определённые надежды, однако бо́льшую часть предыдущего чемпионата провёл в лазарете. И объявленный уже после написания этого текста Андрей Локтионов.

С таким набором идти в сезон для клуба с серьёзными амбициями было бы довольно рискованно, мягко говоря. При этом кандидатов на подъём в основу из системы не так много – первый центр «Невы» Даниил Лазутин и капитан молодёжки до обратного отправления туда Короткого Никита Недопёкин.

Их дебютов в КХЛ болельщики армейцев, возможно, дождутся уже совсем скоро – тем более что о необходимости «раскрытия потенциала молодых игроков» регулярно шла речь на встречах руководства с Ларионовым-старшим. Но пока ставка будет делаться не на них.

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Ларионов-младший, как ни странно, был одним из немногих центров на рынке с хоть каким-то опытом. Может, он и не такой работоспособный, как Воробьёв, не такой заряженный на борьбу, как Короткий, не такой опытный и полезный для раздевалки, как Андронов, и почти такой же травматичный, как Зинченко.

Но всё-таки не лишённый техники и игрового интеллекта – пусть и не на элитном уровне, однако свой вклад в атакующие действия команды новичок армейцев привнести может. 68 очков за 111 матчей в регулярках в «Торпедо» – вполне неплохой результат, примерно 0,61 результативного действия за игру. Что больше, чем у любого действующего центра СКА (опять же, выводим за скобки Григоренко) за последние три сезона – разве что почти такой же показатель выбил Воробьёв, у которого 103 очка в 169 играх.

Для петербуржцев это подписание без особого риска – короткий срок, относительно небольшая зарплата и закрытие проблемной позиции. От Ларионова-младшего нет никаких глобальных ожиданий – а если вдруг окажется, что в Северную столицу приехал скрытый талант, который по-новому раскроется с более мастеровитыми (при всём уважении к «Торпедо») партнёрами, то этот переход и вовсе заиграет новыми красками.