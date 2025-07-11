«Первое предложение меня не устраивало. Второе было иным». Честное интервью с Пыленковым

Минувший сезон стал лучшим в карьере ведущего защитника московского «Динамо» Даниила Пыленкова. 24-летний хоккеист сумел выиграть конкуренцию у Бреннана Менелла за место в первой бригаде большинства бело-голубых и набрал 31 (6+25) очко в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Сразу после завершения сезона-2024/2025 Пыленков планировал покинуть Россию и отправиться в систему клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», который задрафтовал Даниила в 2021 году. Но после переговоров с «Динамо» хоккеист принял решение остаться в КХЛ ещё на два сезона, продлив соглашение с москвичами.

В воскресенье, 13 июля, Даниил примет участие во втором «Матче года» с участием лучших российских хоккеистов НХЛ и КХЛ. Там Пыленков сыграет за команду «Восток», а за несколько дней до звёздного мероприятия после завершения открытой тренировки он дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата».

«Матч года» – такое мероприятие, куда тяжело попасть. Сразу же согласился

— Даниил, изначально тебя вроде как не было в составе участников. Как и от кого получил приглашение принять участие?

— Я изначально был, просто не публиковали окончательный состав. Мне Миша Сергачёв написал и спросил: «Хочешь ли принять участие?» Я сразу же с удовольствием согласился, это то мероприятие, на которое тяжело попасть. Спасибо, что пригласил меня.

— То есть не пришлось корректировать планы на отпуск?

— Мы с семьёй уже приехали в Москву, я тренируюсь на соседней арене. Не было проблем, чтобы прийти поиграть с ребятами.

— Когда смотрел за этим мероприятием в прошлом году, хотел принять участие?

— Честно говоря, в прошлом году не особо следил. Наверное, были какие-то свои дела, но видел, что ажиотаж вокруг матча был большой. Конечно, хотелось попасть.

«Я и сейчас как ребёнок – сижу и думаю, у кого взять автограф»

— Сейчас ребята организуют такие мероприятия. Если бы их организовывали раньше, когда ты был ребенком, у кого бы хотел взять автограф?

— Я и сейчас как ребенок – в раздевалке Александр Овечкин, Артемий Панарин, а я сижу и думаю, как бы попросить автограф. Мне кажется, это нормально, очень приятно находиться с легендами российского хоккея в одной раздевалке.

— Если бы такие мероприятия проводились в других городах, было бы сложнее соглашаться на участие?

— Думаю, поехал бы в любой город, потому что такое мероприятие проводится всего раз в год, в нём хочется участвовать.

— В таких играх обычно достаётся вратарям, их никто не жалеет. Каково защитникам? Ведь все играют в атакующий хоккей.

— Посмотрим, как будем играть. Матч всё-таки благотворительный, мы играем для болельщиков. Если будет заруба, конечно, придётся в оборонке поиграть, повоевать за вратаря. А если будет игра с обилием голов, станем атаковать.

«В течение пяти дней пришли к решению остаться в «Динамо»

— Перейдём к клубным делам. Мы помним твоё интервью в мае, из которого многие сделали вывод, что ты готов покинуть «Динамо» и уехать в «Тампу». Что изменилось? «Динамо» сохранило тебя ещё на два года.

— Я хотел бы попробовать свои силы в «Тампе», но и с «Динамо» мне хотелось достичь большего. К сожалению, в прошлом сезоне мы не достигли той цели, которая была у нас. Надеюсь, в ближайшие два сезона всё получится – и можно будет со спокойной душой по истечении контракта всерьёз попробовать свои силы в НХЛ.

— Сколько думал над этим вопросом?

— Не секрет, что предложение, которое изначально давало «Динамо», меня не устраивало. Но когда «Динамо» сделало иное предложение и предложило ту сумму, которая меня устроила, мы обсудили все детали с семьёй и в течение дней пяти пришли к решению остаться в «Динамо».

— В «Тампе» спокойно отнеслись к твоему решению? Был ли какой-то разговор с представителями клуба после продления контракта с «Динамо»?

— Какого-то разговора не было, но думаю, что они спокойно отнеслись к моему решению.

«Постараюсь оправдать доверие клуба и наших болельщиков»

— Следишь ли пристально за тем, какие изменения происходят в составе «Динамо»? Не так много игроков ушло, не так много пришло, тем не менее команда обновляется.

— Конечно, я читаю новости. Смотрю, кто пришёл и кто ушёл. Вы правильно сказали, что не такие большие изменения у нас произошли. Ещё есть игроки, которых наш клуб должен подписать. Это и Никита Гусев, и Макс Комтуа. У Макса есть свои дела в Северной Америке, но надеюсь, что эти ребята подпишут контракты с «Динамо».

Никита Гусев и Даниил Пыленков Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

— На этой неделе клуб официально расстался с Бреннаном Менеллом, которого ты фактически «съел» во второй части минувшего сезона, если говорить об игре в первой бригаде большинства. Понимаешь, что после такого контракта в новом сезоне от тебя будут ожидать установления ещё более высокой планки?

— Что касается Бреннана, то это хороший парень и хороший игрок. Он дал команде всё что мог. Желаю ему удачи в СКА. Если говорить про меня, то я каждый год работаю на максимуме. Надеюсь, в новом сезоне выйду на ещё более лидирующую роль, потому что в прошлом всё-таки не весь чемпионат отыграл в первой бригаде.

После травмы Бреннана мне стали больше доверять, за это время у меня прибавились результативные действия. Потолок зарплат не резиновый. В любом случае кто-то должен был покинуть команду. К сожалению, так вышло, что ушёл Бреннан. Постараюсь оправдать доверие клуба и наших болельщиков.

— Можешь ли назвать вещь, которую тебе бы самому больше всего хотелось улучшить, чтобы в новом сезоне выступить ещё лучше, нежели в прошлом? Может быть, бросок, чтобы больше забивать?

— Да, я понял вопрос (улыбается). В принципе, мне действительно надо чаще бросать по воротам. Мне и тренерский штаб говорит, что нужно больше бросать, а я фокусируюсь на передачах. Всё-таки мне больше нравится выполнить красивую передачу, нежели забить самостоятельно. Не знаю, почему так происходит, но если будет гипотетический выход «два в один», то больше задумаюсь о красивой передаче, чем о броске. Однако реализацию бросков мне действительно хотелось бы улучшить.

«Нам нужно сделать не один, а два шага вперёд»

— Менял ли свою индивидуальную подготовку к сезону, уже зная, как проходит предсезонный сбор в Минске?

— Нет. Я тренируюсь по той программе, которую скинул наш тренер по физподготовке. Где-то добавляю ещё и свои упражнения, потому что смотрю за всей командой и понимаю, что нужно добавить лично мне. В целом продолжаю работать, как и работал раньше.

— В чём должно добавить всё «Динамо», чтобы сделать шаг вперёд и улучшить прошлогодний результат?

— Нам нужно сделать не один, а два шага вперёд. Выйти в финал и выиграть финал – это две разные вещи. Нам хочется выиграть Кубок, потому что у нас были шансы и в прошлом сезоне. Третье место – это хорошо, но всем хотелось большего. Сейчас нужно посмотреть, каким будет окончательный состав команды. Тогда уже будем от этого отталкиваться.

Даниил Пыленков и Седрик Пакетт Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Одна из главных тем хоккейного межсезонья – исчезновение «Витязя» из состава участников КХЛ, того клуба, в котором ты и дебютировал в лиге. Насколько грустной новостью это стало для тебя?

— Очень обидно, что закрылся клуб, который привлекал меня ещё со школы и дал мне всё. Там много классных игроков и руководителей. Но такова жизнь. Что есть – то есть.