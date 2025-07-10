Погоня за мечтой или пустая трата времени? 12 россиян, уехавших из КХЛ в НХЛ

Недавно мы выпускали материал, в котором рассказывали, кто из российских игроков сменил Северную Америку на Россию. Сейчас пришло время повествования о хоккеистах, которые проделали обратный путь.

Судьба у 12 покорителей сложится по-разному – кто-то едет на роль лидера, а кому-то даже не гарантировано место в основном составе.

Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»)

Демидов буквально за один сезон успел покорить каждого второго любителя хоккея в нашей стране. Иван зашёл в КХЛ так, будто он не 18-летний молодой парень, а опытный 25-летний мастер, повидавший очень многое. Красивые голы, умнейшие передачи, прекрасное видение игры и звание лучшего бомбардира в команде, напичканной звёздами.

В НХЛ дебют Демидова в концовке регулярки получился под стать всему сезону – гол, голевая передача и любовь монреальских болельщиков с первого взгляда.

В следующем сезоне Иван гарантированно получит место в топ-6 нападения «Канадиенс». Осталось оправдать доверие тренерского штаба и руководства.

Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»)

Утверждение о том, что Никишин давно уже перерос уровень КХЛ, порядком надоело, но для спора с ним слишком мало аргументов. Александр безальтернативно был лучшим защитником лиги в последние сезоны, поэтому поездка в НХЛ выглядит абсолютно разумной и закономерной.

Несмотря на трудности с подписанием контракта и заявлений агента об обмене, Никишин успел дебютировать за «Каролину» в плей-офф в серии с «Вашингтоном» и отметился зрелищным отбором у Овечкина (а также «кражей» его клюшки).

Ту роль, к которой привык Александр, в «Харрикейнз», сразу будет получить проблематично, однако это не повод унывать – бороться за место в первой-второй паре можно и нужно.

Арсений Грицюк («Нью-Джерси Дэвилз»)

Ещё один игрок из СКА, который принял решение попробовать силы в НХЛ. И оно тоже не лишено смысла – Арсений провёл два очень крепких сезона, сумев выбраться на старте карьеры в Санкт-Петербурге из глубочайшей ямы.

Пока нет уверенности в том, что Грицюк с ходу залетит в топ-6, однако по стилю «Нью-Джерси» идеально подходит россиянину – Шелдон Киф делает упор на негабаритных быстрых игроков, которые не лишены исполнительского мастерства.

Арсений Грицюк Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Ситуацию для Грицюка, помимо всего сказанного, упрощает недавний переход Евгения Дадонова – опытный форвард поможет Арсению быстрее адаптироваться как к игре, так и к быту.

Захар Бардаков («Колорадо Эвеланш»)

В последнем сезоне Бардаков выбрался из плена стереотипов, которые делали из Захара простого работягу из нижних звеньев. Форвард СКА здорово спрогрессировал, сумев перестроить свою игру.

Тут бы, конечно, попробовать закрепить успех одним-двумя сезонами в КХЛ, но Захар решил попробовать пробиться в состав «Колорадо». Зацепиться за топ-9 «лавин» возможность есть, однако пока она кажется слегка эфемерной. Хотя, зная характер и трудолюбие Бардакова, списывать со счетов его нельзя.

Егор Афанасьев («Сан-Хосе Шаркс»)

Когда год назад Афанасьев переходил в ЦСКА, казалось, что игра в КХЛ позволит Егору перезагрузиться. Но, по правде говоря, этого не вышло – экс-форвард армейцев очень блёкло провёл сезон, абсолютно ничем не впечатлив.

От этого подписание контракта с «Сан-Хосе» немало удивило. После такого заурядного выступления ехать в НХЛ – большой риск. Однако в «Шаркс» шансы у Егора будут – команда до сих пор находится в перестройке и предоставляет шансы многим игрокам в системе.

Данила Юров («Миннесота Уайлд»)

Когда «Металлург» выиграл Кубок Гагарина год назад, «Миннесота» звала Юрова к себе, однако Данила принял решение ещё один годик дозреть в КХЛ. Всё было хорошо, но травма, полученная в феврале, немного смазала сезон – нападающий вернулся к плей-офф, однако полностью не залечил болячки.

Данила Юров Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

В «Миннесоте» у Юрова большие перспективы – состав команды позволяет россиянину побороться за место в топ-9, а при хорошем раскладе – и в топ-6. К тому же Капризов, Тарасенко и Тренин помогут молодому игроку с адаптацией.

Даниил Бут («Юта Мамонт»)

Закрепить успех прошлого сезона у Бута не совсем получилось – в плей-офф Даниил превратился в игрока ротации и получал в некоторых матчах лишь по три минуты. Система Игоря Никитина не особо подходила форварду – хандру частично можно связать и с этим.

В «Юте» Бут точно получит возможность дебютировать в НХЛ, но о постоянном пребывании в основе «мамонтов» говорить пока не приходится – вероятно, придётся пробиваться через АХЛ.

Дмитрий Симашев («Юта Мамонт»)

Дмитрий был именно тем, кто на драфте НХЛ в 2023 году ушёл раньше Матвея Мичкова. Тогда решение менеджмента «Аризоны» казалось необычным, но спустя два года об этом уже никто не говорит, так как Симашев стал универсальным защитником, который не по годам разумно играет.

Набор защитников «Юты» на данный момент не впечатляет, а это значит, что Симашев имеет прекрасную возможность сразу закрепиться в основе, не познавая прелесть катания на автобусах в АХЛ.

Кирилл Кирсанов («Лос-Анджелес»)

Игорь Ларионов в своё время очень желал заполучить молодого защитника в «Торпедо». Однако совместная история Профессора и Кирсанова красочной не вышла – Кирилл пропустил половину встреч в прошлом сезоне, а в тех, в которых выходил на лёд, ничем примечательным не запомнился.

Подписанный месяц назад контракт новичка с «Лос-Анджелесом» не обещает Кирсанову даже дебюта в НХЛ. Скорее всего, некогда талантливый защитник глубоко пропишется в АХЛ.

Амир Мифтахов («Каролина Харрикейнз»)

Мифтахову, видимо, надоело бесконечно сидеть за спиной Билялова в «Ак Барсе», и он решил попробовать пробиться в «Каролину», где уже долгое время есть стабильная пара вратарей.

Амир, безусловно, хороший вратарь, но уровень конкуренции даже в фарме «Харрикейнз» очень высокий. Экс-голкиперу «Ак Барса» сложно будет даже в АХЛ, однако при условии, что Андерсен вновь начнёт мучиться с травмами, шанс на дебют в НХЛ есть.

Иван Просветов («Калгари Флэймз»)

Ещё один экс-игрок ЦСКА, карьера которого в России долго не продлилась. Просветов тяжело входил в сезон, однако в момент длинной победной серии армейцев был почти бесподобен.

В «Калгари» Иван получит роль твёрдого второго номера – подбивать позиции снизу особо некому, а стартовым голкипером безальтернативно останется Дастин Вольф, который в голосовании за лучшего новичка последнего сезона опередил даже Матвея Мичкова.

Максим Шабанов («Нью-Йорк Айлендерс»)

Весь прошлый сезон бесконечно ходили слухи о том, где же окажется одна из главных звёзд КХЛ. Чаще всего в прессе мелькали «Филадельфия» и «Вегас», однако Максим выбрал «Айлендерс», где у него объективно больше возможностей получить место в топ-6 и первой спецбригаде большинства.

Сейчас, когда из клуба ушёл Ламорелло, на Лонг-Айленде должно дышаться по-другому. «Айлендерс» под руководством Патрика Руа наверняка начнут меняться, а у Шабанова есть отличная возможность стать ярким штрихом в конспекте перемен.