В СКА — ещё один новичок, «Айлендерс» задумались об обмене Сорокина. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 10 июля.

ЦСКА подписал новый контракт с вратарём Петром Андреяновым

ЦСКА заключил новый контракт с голкипером Петром Андреяновым, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Соглашение с 18-летним вратарём рассчитано до конца сезона-2029/2030. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В завершившемся сезоне Андреянов провёл 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Напомним, Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ 2025 года. Голкипер был задрафтован «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде под общим 20-м номером.

В КХЛ Андреянов пока не провёл ни одной встречи. Всего в МХЛ на счету вратаря 63 матча, в которых он отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,2 и пяти шат-аутах.

Нападающий Андрей Локтионов подписал контракт со СКА

Нападающий Андрей Локтионов подписал контракт со СКА. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на два сезона. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем переходе форварда из «Спартака» в СКА.

Локтионов за прошлый сезон в составе «Спартака» набрал 33 (17+16) очка в 64 матчах регулярки и 10 (2+8) очков в 12 играх плей-офф.

Всего в КХЛ 35-летний нападающий провёл 623 встречи, в которых набрал 316 очков — забросил 122 шайбы и отдал 194 результативные передачи.

Напомним, Локтионов был клиентом нынешнего главного тренера СКА Игоря Ларионова в те времена, когда он занимался агентской деятельностью.

Панарин и Сергачёв ответили, где видят себя после завершения карьеры — в России или в США

Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделились мнением о том, где планируют жить после завершения профессиональной карьеры.

Смолов (в роли интервьюера): Как жизнь в Америке? Бо́льшую же часть сознательной жизни вы там провели и в Россию приезжали в отпуск. Если сравнить жизнь там и там, то где себя видите после завершения карьеры?

Панарин: Ну, я точно в России. Думаю, Миша [Сергачёв] — тоже. Возвращаться буду. Лично для меня жизнь там — это вахтовый образ, потому что дома я ощущаю себя только в России, независимо от города. Я переехал туда в 24, поэтому не считаю, что бо́льшую часть осознанной жизни провёл там.

Сергачёв: А я переехал туда в 16, два года в Канаде играл. Но у меня такие же ощущения, когда видишь наших даже в аэропорту в Турции. Я видел, как жена мужа пихает, ругает, это очень аутентично (смеётся). Для меня тоже Россия — это дом. Сейчас в планах, конечно, остаться здесь после карьеры. Однако мне сейчас 27, ещё до заката карьеры лет 10. Россию я люблю, но в Америке тоже дом. Мы сейчас переехали в Юту, живём в лесу, около гор. Это так приятно. Когда я приезжаю в дом, то даже телефон откладываю, а просто смотрю на вид, мне кайф. Чистый воздух, люди очень приятные. Все соседи к нам пришли, кто-то торт принёс, со всеми познакомились, в церковь к себе звали. Конечно, если выбирать, то я бы приехал в Россию. Если же такой возможности не будет, то в Америке я бы не умер, наверное, — сказали Сергачёв и Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» между российскими игроками НХЛ и КХЛ состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены». В его рамках пройдёт чествование Овечкина.

«Последние два года были тяжёлыми». Дмитрий Орлов оценил свой переход в клуб-аутсайдер НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов прокомментировал свой переход в калифорнийский клуб, с которым россиянин подписал двухлетний контракт с кэпхитом в $ 6,5 млн. Ранее хоккеист выступал за «Каролину Харрикейнз» на протяжении двух сезонов.

«Да, все понимают, что в «Сан-Хосе» сейчас идёт перестройка, но у нас много хороших молодых игроков. Лично для меня это шанс всё изменить. Последние два года были тяжёлыми в психологическом плане. Хотелось просто уехать подальше, начать с нуля – с новой командой и новой жизнью. Это будет интересно. Я действительно рад, что так получилось.

Я разговаривал с тренерами и генеральным менеджером о наших планах по попаданию в плей-офф. Именно в матчах на вылет лучше всего проявляются система команды и твоя роль в ней. Мне нужно просто выполнять свои обязанности и помогать молодым ребятам в команде. Я общался с Брентом Бёрнсом, который дал мне хорошие советы об организации, что помогло принять решение о переходе. Он сказал, что для семейного человека здесь отличные условия для жизни. Для меня было важно, чтобы моему сыну и жене было комфортно», – цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.

«Айлендерс» не исключают обмен голкипера Ильи Сорокина

«Нью-Йорк Айлендерс» рассматривает варианты обмена российского вратаря Ильи Сорокина. Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире шоу Кевина Карриуса.

По информации источника, обсуждения сделки шли ещё во время драфта. Однако точного подтверждения тому, что клуб ведёт переговоры об обмене Сорокина, нет. Отмечается также, что в соглашении россиянина с «Айлендерс» есть полный запрет на обмен.

Напомним, в 2023 году игрок продлил контракт с клубом на восемь лет. Общая сумма составила $ 66 млн. В минувшем сезоне 29-летний Сорокин провёл 61 матч, в которых одержал 30 побед при коэффициенте надёжности 2,71. Он выступает за «Нью-Йорк Айлендерс» с 2020 года.