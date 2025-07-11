«Куньлунь» сломал вам голову и правильно сделал. Крылов работает на китайскую аудиторию

Кажется, о «драконах» будут очень много говорить. И не только в России

Вряд ли в истории КХЛ когда-то было настолько громкое межсезонье, как нынешнее. Расформирование «Витязя», «раскулачивание» «Салавата», революция в СКА, возвращение Боба Хартли, Роман Ротенберг в московском «Динамо» и сенсационные процессы в «Куньлуне». В этом материале подробно остановимся на последних.

Сам по себе тот факт, что одним из главных ньюсмейкеров межсезонья в КХЛ является один из самых серых её коллективов последних лет — это уже сенсация. Однако с этой самой серостью «Куньлунь» мигом распрощался по факту прихода в руководство клуба Александра Крылова, который до мая 2023 года занимал пост председателя совета директоров «Авангарда» и имел самое прямое отношение к созданию чемпионской команды Боба Хартли.

Мы уже отмечали, что за приходом Крылова в «Куньлунь» может стоять что-то поистине масштабное, и с этим трудно не согласиться, если обратить внимание на то, какие шаги уже предприняли «драконы» после прихода одного из лучших руководителей КХЛ. Что же это за шаги?

Переезд на «СКА Арену»

Надо сказать, что определённое бурление в «Куньлуне» в это межсезонье начало происходить ещё до того, как Крылов заступил на свой пост. В конце мая, когда «драконы» ещё планировали выступать в следующем сезоне в Мытищах, в клубе сообщили, что намерены перейти на канадский размер площадки. В общем-то, логичное решение с учётом того, что костяк клуба всегда составляли североамериканцы, а значительная часть команд КХЛ и так уже выступает на площадках такого размера. Но факт, что «Куньлунь» решился на это только в тот момент, говорит о том, что в клубе появилось стремление. Как минимум — улучшить свои результаты.

Ну а главная «бомба» этого межсезонья взорвалась практически сразу же после прихода Крылова, когда стало известно, что китайский клуб будет принимать соперников в сезоне-2025/2026 на самой вместительной в России «СКА Арене». Этому предшествовали, разумеется, новости, что сам СКА вернётся в «Ледовый дворец» якобы из-за логистических трудностей, связанных с ремонтом ближайшей к «СКА Арене» станции метро, хотя позже начали поступать инсайды о задолженности клуба перед гигантским спортивным объектом в размере около 400 млн рублей.

Впрочем, проблемы СКА — это проблемы СКА, и задачей Крылова как опытнейшего бизнес-волка было просто не упустить момент. И он его не упустил, провернув в итоге то, во что до сих пор все отказываются верить. Абсолютно очевидно, что в этот проект Крылов вложил далеко не только деньги, но и личные связи, что ещё раз подчёркивает его эффективность как спортивного менеджера. И по иронии судьбы в своём первом матче в новом сезоне «драконы» на «СКА Арене» примут СКА.

«СКА Арена» Фото: РИА Новости

Абсолютно дикие тренерские инсайды

После прихода (пока, правда, не подтвержденного официально) Александра Крылова клуб стал обрастать самыми разнообразными слухами о назначении абсолютно топовых специалистов на вакантное до сих пор после отставки Михаила Кравца место главного тренера. Сначала сообщалось, что «Куньлунь» мог возглавить Боб Хартли. Ещё через несколько дней в Сети начали появляться и вовсе сумасшедшие слухи, что главным кандидатом на назначение является легендарный Майк Бэбкок, выигравший в хоккее вообще всё что только можно. И, наконец, 10 июля данные инсайды обрели абсолютно мозговзрывающий характер, когда в некоторых СМИ стали называться фамилии Жерара Галлана и Джона Тортореллы.

К разговорам про Бэбкока, Галлана и Тортореллу можно относиться как угодно, но инсайд про Хартли вполне себе читался — у Крылова с канадцем прекрасные отношения ещё со времён «Авангарда». И эту вероятность недавно случайно подтвердил и Илья Ковальчук — один из главных хоккеистов в тренерской карьере Хартли и тех, кто вне всяких сомнений периодически находится на связи с Бобом.

А зачем всё это?

Крылов всего лишь делает то, что умеет делать если не лучше всего, то как минимум очень хорошо. Он успешный пиарщик и именно этот бизнес-кейс считает ключом к успеху в делопроизводстве. И прямо сейчас, по всей видимости, он работает вовсе не на российскую, а на китайскую аудиторию!

Мы часто называем «Куньлунь» смешным и бесцельным проектом КХЛ и в целом правы, ведь клуб не представляет практически никакого интереса ни в России, ни в Китае. И именно от второго, видимо, и начал отталкиваться Крылов. Вы могли уже забыть, но «Куньлунь Ред Стар» представляет Пекин. И было время, представьте себе, когда команда играла там домашние матчи, хоть и при полупустых трибунах. Логика Крылова может заключаться в том, что никакой клуб не сможет развиваться, когда никому не интересен у себя дома, и именно с этой проблемой он намерен бороться.

Александр Крылов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но как именно?

А давайте ещё раз вернёмся к кейсу со «СКА Ареной» и посмотрим на эту ситуацию более глобально.

Скажите, кому-то был интересен «Куньлунь», когда выступал на «Арене Мытищи»? Вопрос риторический, проехали. Может быть, ситуация как-то изменилась бы, если бы «драконы» переехали, например, на новую арену «Сибири»? Никаких шансов. И что, даже на самой большой арене России всё было бы точно так же? Вероятно, да. Однако главный момент состоит в том, что мы сейчас говорим не о самой большой арене в России, а о самой большой арене в мире!

И представьте ситуацию: в самом крупном дворце спорта планеты вдруг неожиданно стал выступать… китайский клуб!.. Вот этот инфоповод вполне может получить реакцию от кого-то из министерства спорта Китая…

Давайте не забывать, что именно через арены Александр Крылов умеет делать мегапиар. Именно при нём в Омске появилась одна из лучших в России «G-Drive Арена», и Крылов даже пригласил в город известнейшего журналиста Владимира Познера, который снял фильм про это впечатляющее сооружение. А сейчас своим излюбленным методом Крылов старается привлечь внимание к «Куньлуню» в Поднебесной.

Инсайды про топ-тренера исходят из той же плоскости. Китай — это страна спортивных контрастов. В зависимости от статуса спортсмена, прилетающего в эту страну, либо его не встречает в аэропорту никто, кроме работников клуба или официальных лиц, либо ему просто не дают прохода нескончаемые толпы болельщиков. Как опытнейший менеджер Крылов понимает: для того чтобы о «Куньлуне» начали всерьёз говорить в Китае, его главный тренер и/или ключевые игроки, должны относиться именно ко второй категории. И слухи про Хартли, Бэбкока, Галлана и Тортореллу абсолютно вписываются в бизнес-парадигму Александра Крылова.

А зачем это самому Крылову?

Это просто его работа, и он либо делает её, либо не подписывается на неё вообще. Это престиж и статус, и в этом отношении экс-руководитель «Авангарда» вряд ли отличается от остальных менеджеров.

У Александра Крылова вряд ли может быть какая-то иная цель, кроме как войти в историю руководимого им клуба, и если ему удастся вернуть «Куньлунь» в Китай и существенно повысить популярность хоккея и всей КХЛ в этой стране, то его имя будет уже не только в истории «драконов» и «Авангарда». Возможно, именно это и является ответом на вопрос — чем же привлёк внимание такого человека проект «Куньлунь Ред Стар».