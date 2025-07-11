«Флорида» готова идти за третьим Кубком Стэнли. Осталось лишь решить небольшую проблему

Дано: 22-летний праворукий фланговый нападающий, который в первом полноценном сезоне в НХЛ сделал 15+16 в 72 матчах при среднем игровом времени 13.19 и стал ограниченно свободным агентом после окончания контракта новичка.

Найти: срок и кэпхит нового соглашения.

Решение делегируем одному из лучших генменеджеров НХЛ Биллу Зито.

Ответ: один год и $ 775 тыс.

Именно такой контракт получил один из главных молодых талантов «Флориды» и новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли Мэки Самоскевич.

Американский нападающий, которого Зито выбрал в 2021 году (это был первый драфт функционера в качестве генерального менеджера «Пантерз») под общим 24-м номером, после вполне успешного захода в чемпионскую команду, где проявить дебютантам себя далеко не так просто, по новому договору будет иметь меньший кэпхит, чем по предыдущему – по контракту новичка под потолок «Флориды» шли $ 925 тыс.

Мэки Самоскевич Фото: Christian Petersen/Getty Images

В условиях, когда 60-летнему боссу южан было необходимо считать каждый цент, чтобы сохранить единственного игрока, которого он драфтовал для «пантер» в первом раунде, Зито не просто находит удобный выход, но и делает это так, как себе не может позволить ни один другой клуб в лиге – за минимальную стоимость.

Понятно, что перед Самоскевичем прямо сейчас всерьёз маячит возможность завоевания второго для себя и третьего для франшизы чемпионского титула – это вполне серьёзный фактор для опытных игроков, не говоря уже о новичках, – но ведь и это тоже стало возможно благодаря навыкам в том числе и Зито, который собрал во Флориде одну из сильнейших команд XXI века.

Отчасти «Флорида» смогла сохранить Мэки благодаря тому, что ни один другой клуб не мог сделать ему оффершит – в противном случае у действующих чемпионов не получилось бы удержать форварда без больших потерь.

Впрочем, через год Самоскевич при хорошей игре сможет рассчитывать уже на совсем другие деньги – следующим летом в распоряжении у Зито будет $ 23,125 млн, при этом по-настоящему важных НСА будет только двое – Нико Миккола ($ 2,5 млн) и Сергей Бобровский ($ 10 млн), который в случае продления наверняка будет зарабатывать меньше, чем сейчас. То есть потенциально можно продлить всех троих и даже найти способ усилиться ещё больше.

Генеральный менеджер «Пантерз» устроил очередной мастер-класс, сделав серьёзную заявку на досрочное получение приза имени Джима Грегори, который в последние три года доставался коллеге Зито из «Далласа» Джиму Ниллу. Ладно, такое, конечно, невозможно, однако в предварительных голосованиях Зито наверняка лидировал бы с большим отрывом.

Этим летом Билл сделал, казалось бы, невозможное – сохранил трёх ключевых НСА в лице Сэма Беннетта, Аарона Экблада и Брэда Маршана, чего даже среди самых оптимистично настроенных болельщиков «пантер» не ожидал практически никто; нашёл бэкапа для Сергея Бобровского (вряд ли для «Флориды» невероятно важно, кто сыграет 25-30 матчей за спиной у россиянина) и опытного защитника в третью пару за небольшие деньги; и теперь смог переподписать наиболее значимого ОСА за минималку.

При этом давайте взглянем на весь состав «Пантерз» прямо сейчас – а он уже к середине июля укомплектован на 100%. В скобках – возраст и год окончания контракта:

Вераге (29, 2033) – Барков (29, 2030) – Райнхарт (29, 2032);

Родригес (31, 2027) – Беннетт (29, 2033) – Ткачук (27, 2030);

Луостаринен (26, 2027) – Лунделль (23, 2030) – Маршан (37, 2031);

Грир (28, 2026) – Носек (32, 2026) – Гаджович (26, 2026);

Форслинг (29, 2032) – Экблад (29, 2033);

Миккола (29, 2026) – Джонс (30, 2030);

Куликов (34, 2028) – Петри (37, 2026);

Бобровский (36, 2026), Тарасов (26, 2026).

Вся топ-9 и практически вся топ-4 сохранены как минимум на ближайшие два года. МИ-НИ-МУМ. А ведь мы говорим о чемпионской команде, которую в исходном виде сохранить кажется непосильной задачей. И да, в этом списке ещё нет того самого продлённого Самоскевича. Точно так же, как и Йеспера Боквиста (26, 2027) и Увиса Балинскиса (28, 2026) – ещё двух игроков на односторонних контрактах.

Посмотрите на возраст ключевых игроков и длительность их соглашений и попробуйте ответить на вопрос – гений ли Билл Зито? Если и нет, то среди сегодняшних генеральных менеджеров НХЛ он максимально близок к этому статусу.

Одну небольшую проблему, правда, ему всё-таки необходимо решить – «пантеры» превышают потолок на $ 3,725 млн. Но особых сложностей это доставить не должно – вероятного обмена Эвана Родригеса ($ 3 млн) и отправки кого-либо из оставшихся низкооплачиваемых форвардов (кажущегося первым кандидатом Боквиста, Грира, Носека, Гаджовича) на драфт отказов должно хватить для её решения.

Э-Рода в топ-6 в таком случае тут же меняет Самоскевич, а при необходимости ротации вполне можно подтянуть кого-нибудь из фарм-клуба – вот вам и состав, который (в случае отсутствия травм, конечно же) готов идти за очередным Кубком Стэнли.

Кстати, о травмах – вы же помните, с какой травмой в финале играл Мэттью Ткачук? Если форвард ляжет под нож, то будет помещён в долгосрочный список травмированных – тогда «Пантерз» даже не придётся совершать никаких дополнительных действий. Но пока это всё на уровне слухов – пока окончательного решения один из лидеров клуба не принял.

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В общем, если вы вдруг надеялись, что после двух чемпионств «Флорида» ослабнет и сдаст позиции – не надейтесь. Спихнуть эту машину с трона ещё нужно будет постараться.

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