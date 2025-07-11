Григоренко сменил СКА на «Трактор», Дацюк собирает легенд «Детройта». Итоги дня в хоккее

В Петербург переехал ещё один экс-игрок «Торпедо», «Витязь» расторг контракт с Калининым.

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 11 июля 2025 года.

«Ванкувер» подписал контракт с российским вратарём

«Ванкувер Кэнакс» подписал трёхлетний контракт новичка с выбранным на драфте-2025 17-летним российским вратарём Алексеем Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Кэнакс» выбрали голкипера на драфте НХЛ — 2025 под общим 47-м номером во втором раунде.

Медведев — уроженец Санкт-Петербурга, в минувшем сезоне он дебютировал в юниорской лиге Онтарио. В качестве второго вратаря «Лондона» он стал чемпионом лиги и обладателем Мемориального кубка (не сыграл ни одного матча в плей-офф и на турнире лучших команд CHL).

Владислав Барулин переходит в «Нефтехимик»

Как стало известно «Чемпионату», российский форвард Владислав Барулин продолжит карьеру в «Нефтехимике». В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

На протяжении всей своей карьеры в КХЛ ранее форвард выступал только в составе «Амура». Минувший сезон стал лучшим для 29-летнего Барулина с точки зрения набранных очков. В 56 встречах регулярного чемпионата КХЛ Владислав забросил 13 шайб и сделал 20 результативных передач.

Сергей Калинин вышел на рынок свободных агентов

Двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Сергей Калинин прекратил трудовые отношения с подмосковным «Витязем», исключённым из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Сергей Калинин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Калинин перешёл в «Витязь» из «Трактора» перед началом сезона-2024/2025. В прошедшем сезоне на счету 34-летнего форварда два гола и четыре результативные передачи в 36 матчах регулярного чемпионата.

СКА подписал канадского защитника Филлипса

Пресс-служба СКА объявила о подписании контракта с канадским защитником Маркусом Филлипсом. Соглашение с бывшим игроком нижегородского «Торпедо» рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2026/2027.

«Приветствуем ещё одного новичка. Маркус Филлипс – в СКА! Добро пожаловать в Петербург!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Филлипс выступал за «Торпедо» с сезона-2024/2025. 26-летний защитник провёл 62 встречи за нижегородцев (с учётом плей-офф) в прошедшем сезоне, в которых забросил две шайбы и сделал 11 результативных передач.

Дацюк позвал бывших звёзд «Детройта» на прощальный матч

Бывшие звёздные нападающие «Сан-Хосе Шаркс» канадцы Джо Торнтон и Патрик Марло приглашены на прощальный матч Павла Дацюка, который состоится 30 августа в Екатеринбурге.

«В первую очередь приглашались партнёры Павла по «Детройту». Тот же Хенрик Зеттерберг, которого с Дацюком называли «евроблизнецами». Они на льду в самом деле были как братья. Но уговорить шведа не получается — он боится ехать в Россию, как и многие иностранцы. Зато есть хороший шанс пригласить таких звёзд, как Джо Торнтон и Патрик Марло — они ещё не дали окончательный ответ и думают», — приводит «Матч ТВ» слова источника, приближённого к ситуации.

Михаил Григоренко расторг контракт со СКА и перешёл в «Трактор»

Пресс-служба СКА объявила о расторжении контракта с нападающим Михаилом Григоренко.

«Григоренко покидает СКА, контракт с клубом расторгнут по соглашению сторон. Благодарим за игру и желаем удачи дальше!» — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Пресс-служба «Трактора» объявила о заключении контракта с нападающим Михаилом Григоренко. Соглашение с экс-форвардом СКА рассчитано на два года.

Михаил Григоренко Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Михаил Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно, и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером. За его плечами огромный опыт игры в НХЛ, на международных турнирах со сборной России, а также в Кубке Гагарина, трёхкратным обладателем которого он и является. Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском. Плюсуем сюда отличные человеческие качества и получаем действительно классного нападающего для первых звеньев «Трактора», способного сделать команду ещё конкурентоспособнее», — приводит слова генерального менеджера Алексея Волкова пресс-служба челябинского клуба.

ХК «Сочи» подписал ещё одного легионера

26-летний канадский защитник Ноэль Хёфенмайер подписал однолетний контракт с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба южного клуба в телеграм-канале.

Всю профессиональную карьеру канадец провёл в Северной Америке, выступая за различные клубы OHL, ECHL и АХЛ. В 2017 году Хёфенмайер был выбран «Аризоной Койотс» в четвёртом раунде драфта под общим 108-м номером, однако в НХЛ так и не дебютировал.