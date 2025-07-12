«Думал, «Локомотив» сейчас чуть ослабеет, а тут бац — Хартли!» Яркое интервью с Якуповым

Наиль Якупов провёл удивительный прошлый сезон. Форвард начал его в «Куньлуне», что было похоже на начало заката карьеры, но уже осенью состоялось возвращение нападающего в «Авангард», и Якупов стал одним из символов перерождения «ястребов». 43 матча, 38 (17+21) очков, а затем достаточно сильный плей-офф – Наиль показал лучшие цифры в карьере, а незадолго до старта Кубка Гагарина продлил с омичами контракт.

В середине лета Якупов приехал на очередную вечеринку «Авангарда», после которой откровенно и ярко – по-другому Наиль, кажется, не умеет – поговорил с корреспондентом «Чемпионата». Об омских фанатах, прошлом и будущем сезоне, селекции «ястребов», работе с Ги Буше и возвращении Хартли в КХЛ.

«Ушёл футбол у меня из летней подготовки. Опасненько, да и стал больше слушать тело»

— Толпа людей в Омске на мероприятии с тобой, тебя буквально не хотели отпускать. Что чувствуешь в такие моменты?

— Это очень круто, безусловно, такого больше нигде нет, чтобы вот так встречали и болели искренне. Да и организацию от клуба нельзя не отметить: предоставили билеты, машину с водителем, отель. Настолько всё чётко происходит! Наверное, так и должно быть в профессиональном спорте. И здесь, на вечеринке, столько народа… Мы, участвуя в таких вещах, отдаём некий должок болельщикам, которые выкладываются на стадионе, переживают за нас.

— Ты появился перед публикой на лошади. Как ощущения?

— Я никогда не ездил верхом, слегка опасался упасть или что-то в этом роде. Болельщикам вся эта атмосфера понравилась и зашла — отлично. Для них готовы и на лошади, и на крокодиле. Думал, будет тяжелее, но всё закончилось хорошо, все довольны.

Наиль Якупов появляется перед болельщиками «Авангарда» на лошади Фото: hawk.ru

— Как проходит твоё межсезонье?

— Стабильно. Ничего не меняется практически. Раньше, может, было поездок побольше, сейчас же понял, что неохота никуда уезжать летом из Казани. Пляжные отдыхи поднадоели, а в Европу сейчас не очень просто выехать, много волокиты с документами. Мне по душе отдых дома, в своём узком кругу. Ну и тренируюсь, конечно: зал по программе Вячеслава Макрицкого (тренер «Авангарда» по физподготовке. – Прим. «Чемпионата»), на лёд выхожу с ребятами и тренером. Так что ничего сверхъестественного. Но ушёл футбол у меня из летней программы, опасненько это в плане возможных травм, и больше стал слушать тело.

«Многие говорили, что было приятно наблюдать за нашей мясорубкой с «Локомотивом». Это ничего не меняет, но в памяти остаётся»

— Отпустил ли тебя прошлый сезон?

— Да, давно уже. Прошли этот этап, работу над ошибками продолжим, где-то будем вспоминать те игры ради разбора, а так – перелистнули. У нас новая команда, впереди сборы, и мы в предвкушении, как всё будет происходить. Нас предупредили, что будет тяжело, но чем быстрее мы начнём, тем быстрее получим результат. Большое преимущество в том, что Ги Буше и его тренерский штаб в этот раз начинают с лета, а не в середине сезона, плюс у некоторых ребят уже есть понимание системы. А у новичков будет на это месяц – думаю, вполне достаточно. Если уж ты за месяц не поймёшь, как и что, то я уже не знаю.

— После финала того сезона была гордость, что доставили наибольшие проблемы «Локомотиву»?

— Слукавлю, если скажу, что нет, что всё забыли сразу, что главное — Кубок. Цифры говорят сами за себя. Мне многие люди говорили, что это была кайфовая серия в плане зрелищности, в плане плотности борьбы, что приятно было наблюдать за этой мясорубкой, за сюжетом. Это ничего не изменит, однако в памяти всё останется. Так же, как серия с «Ак Барсом» в чемпионский сезон. Для хоккея такие серии — это вообще бомба.

Наиль Якупов Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— В прошлом сезоне ты по-настоящему перезагрузился. Есть понимание, как теперь не опустить планку?

— В первую очередь – оставаться порядочным человеком, добрым, не делать никому гадостей, уважать окружающих людей, помогать тем, кто рядом. Чем ты относишься лучше, тем к тебе относятся лучше, и это приводит к положительным результатам. А в плане работы, хоккея – всё буду делать так же, как и в прошлом сезоне. Тут главное, чтобы здоровье позволяло, а с режимом у меня никогда проблем не было.

— То есть именно выделяешь вещи ментальные и бытовые, а не хоккейные?

— Человечность в первую очередь всегда. Всё начинается с тебя, с твоего отношения к другим людям. Вышел из дома, не сделал никому ничего плохого, пришёл на работу в хорошем настроении. А если наоборот, то и в хоккее будут какие-то проблемы.

«Ги Буше — это и есть человек, который хочет победить. Просто мы где-то к этому не привыкли»

— Чего ждёшь от нового сезона? Уже и календарь появился.

— Как уже сказал, есть время, чтобы в полном порядке подойти к самому старту сезона. Хочется стабильности, понятно, в хорошем плане, чтобы не было взлётов и падений. У нас есть всё, чтобы держать высокую планку весь чемпионат. Да и вообще, задача – выиграть каждую игру, с такой мыслью и будем выходить.

— У «Авангарда» по шесть матчей в регулярке с «Автомобилистом», «Металлургом» и «Трактором»…

— Абсолютно не имеет никакого значения. Ну, это как сейчас я рассуждаю. В любом случае же надо выходить, играть, стремиться побеждать. Недооценивать тоже никого нельзя, чуть так сделаешь – сразу полную кошёлку накидают.

— Ты недавно говорил, что при первой встрече с Ги Буше тебя трясло. Затем привык? Наступила новая зона комфорта?

— Трясло не в плане, что я боялся. Имел в виду само ожидание этого первого дня, желание узнать, что он хочет, как всё будет, потому что человек зашёл просто с каменным лицом – погнали! Ещё и ситуация такая была турнирная тогда… Конечно, переживал, задавался вопросом, смогу ли я. Потом уже стало так: комфортно, когда ты выполняешь задание, комфортно в физическом плане, что разбе́гались, немного полегче стало. Всё, что от нас требовалось, Ги выжимал из нас, и так мы шли-шли, и это нормально.

Ги Буше и Наиль Якупов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— Буше — последовательный тренер? Его поведение в этом смысле предсказуемо?

— Да, однозначно. Если делаешь, как нужно — вопросов нет, подойдёт и подскажет что-то. Если не выполняешь — один раз сказали, два, три — и до свидания! Никогда он не лукавит, всегда говорит, как есть, кто бы ты ни был. Никогда не переходит на личности или оскорбления, защищает своих игроков до последнего. И мы в команде относимся так же не только к нему, но и ко всему тренерскому штабу. Там же Буше не один работает: и Свитов, и Барр, и Подконицки – да у всех единый посыл, все хотят помочь.

Так что всё по делу, рабочая обстановка, которая и должна быть. Просто мы где-то к этому не привыкли. У кого-то вообще не было иностранных тренеров в карьере. А вот человек приехал и показывает для кого-то другую сторону медали. Это и есть человек, который хочет победить! И требует от тебя такого же профессионализма.

— В «Авангарде» большинство тех, кто правильно понимает посылы Буше?

— Я за всех не скажу. Однако ведь это личное дело каждого, понимать или нет. Если человек сам не захочет, то никто его не заставит. Тут главное, что нет выбора. Есть команда с такими-то игроками, с таким-то тренером, таким-то руководителем – и всё. Если что-то не нравится – ну, до свидания. Конечно, всякие моменты бывали. Например, разговариваешь с ребятами, и кто-то вздыхает: «Блин, никогда так не играли». «Ну, я тоже не играл, — отвечаю, — непривычно, но выбора нет». Просят – и будем делать, и это нормальная рабочая обстановка.

«Уход Рида Буше спокойно воспринял. Его в Омске обожают, он рекорды побил, но без него мы вчетвером не будем играть»

— Как тебе селекция «Авангарда»?

— Боевой состав будет. Сразу видно было, что хотели многое поменять. Интересно за этим следить, и это ещё не конец, как я понимаю. Нормально всё должно быть.

— К конкуренции готов?

— Главное, чтобы другие готовы были (смеётся).

— Много играл в прошлом сезоне с Прохоркиным и Игумновым. Все остались в «Авангарде», рассчитываешь, что так и будете в одной тройке?

— Мне кажется, что начнём вместе. Нам комфортно было, понимали свою работу, знали, что ждать друг от друга. И вне льда у нас отличные отношения, что с Колей, что с Иваном. Классное общение, пусть даже и были иногда перепалки, однако после игр всегда всё на позитиве. Они классные ребята. В принципе, у нас готовое сочетание, и даже тренеру не надо голову ломать, кого куда ставить.

Наиль Якупов и Николай Прохоркин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Удивил ли тебя уход Рида Буше из «Авангарда»?

— Нет. Я просто знаю, что давно шёл диалог его с клубом и ни к чему не пришёл. Просто рано или поздно наступает предел: руководители не будут постоянно ждать, ходить за определённым игроком. Я не про Рида конкретно говорю, а в целом. Были всякие обстоятельства, я никого не виню и не оправдываю, с Буше у меня ровные отношения, он голеадор настоящий, цифры говорят сами за себя. Но я как-то спокойно воспринял.

Бывает, что играешь с партнёрами по пять-семь лет, семьями общаешься, ужинать вместе ходишь, а потом переходят в другую команду, и связь на этом заканчивается. Люди приходят и уходят, это просто жизнь. Всё меняется, команда идёт вперёд в новом составе. Так что слишком переживать, скучать или жаловаться, что кого-то не хватает, не нужно. Как говорят, незаменимых людей не бывает. Опять же, я не конкретно Рида имею в виду, его здесь в Омске обожают, он рекорды побил, голы втыкал, в чемпионский год был ключевой игрок. Но без него мы вчетвером не будем играть. Поставят другого, и будем двигаться вперёд. Ему только удачи и терпения, потому что я понимаю, что тяжело жить вдалеке от семьи.

«Хартли 100% сработается с Радуловым. Боб же его знает ещё с детства!»

— Что скажешь о возвращении Хартли в КХЛ?

— Да сильная команда опять будет у «Локомотива»! Плюс ещё один топовый тренер в лиге, амбициозный, против которого будет тяжело. Я реально в шоке был. У нас с Хартли хорошие отношения, я ему позвонил, поздравил, он рассказал свои причины. Я говорю: «Боб, как? Ты же не хотел, ты что делаешь?» (смеётся). Но у нас в «Авангарде» офигенная команда, у нас тренер – для меня лучший тренер, это только так надо воспринимать. Я не хочу уже в прошлое смотреть. На льду никто никому не будет уступать, я буду доверяться только тем людям, с которыми сейчас работаю.

Да, это было очень неожиданно. И ещё ведь закрадывалось в голову, что Никитин перешёл в ЦСКА, и раз — «Локомотив» чуть ослабеет. Потому что на место Никитина надо было топа ставить, чтобы он так же дисциплину, систему прививал. Думал: «Фух, Ярославль сейчас подсядет немного». А тут бац – Хартли! Ещё одна мясорубка начинается. Это будет реально тяжело, мучиться теперь (смеётся). Однако мы хоккей его знаем, да и у нас всё будет классно.

— Как считаешь, Хартли с Радуловым сработаются?

— Да 100%. Боб его знает ещё с детства! Когда Радулов в «Квебеке» играл (2004-2006 годы. — Прим. «Чемпионата»), Хартли где-то рядом там был. У них какой-то контакт точно есть. Да и в целом Радулов везде сыграет, в любой команде и с любым тренером, а здесь всё будет по заданию, по системе. Прошлый сезон показал, что он это умеет. Уверен, что у них всё получится.