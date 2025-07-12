«Непостижимые уму числа». Сколько Макдэвиду должны заплатить по новому контракту?

Никакого снисхождения к «Эдмонтону». Только сухие цифры и точные суммы. И всё — о самом крупном соглашении в истории хоккея.

Наступил июль, и это значит, что стартовала классическая карусель межсезонья. Хоккеисты заключают крупные контракты, меняют клубы и размышляют о своём будущем.

А ещё это значит, что игроки, чьи соглашения истекают только в следующем году, уже могут вести переговоры со своими командами.

Именно с начала межсезонья-2025 нас ждёт, вероятно, один из самых увлекательных периодов в эпоху потолка зарплат. Его верхняя граница уже с нового сезона подскочит с $ 88 млн до $ 95,5 млн. В сезоне-2026/2027 потолок составит $ 104 млн, ещё через год — $ 113,5 млн. Так что не за горами новые крупные сделки. Даже очень крупные. Огромные.

Особняком тут стоит, конечно же, вопрос нового контракта Коннора Макдэвида. О будущем главной звезды НХЛ уже было сказано достаточно, и мы даже понимаем, что он станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Однако мы по-прежнему не говорили о том, сколько на самом деле капитан «Эдмонтона» должен получить. Если не брать в расчёты планирование состава и расходов «Ойлерз» — с холодной головой.

Журналист The Athletic Дом Лущишин благодаря своей математической модели произвёл подробный анализ и высчитал, сколько должны заплатить Макдэвиду, насколько опасным будет его контракт и появятся ли у «нефтяников» шансы построить команду вокруг Коннора при космических затратах на его соглашение. «Чемпионат» приводит отрывок этого материала нашего североамериканского коллеги.

Коннор Макдэвид Фото: Getty Images

«Игрокам вот-вот начнут выплачивать крупные деньги, но больше всего получит лучший хоккеист лиги — Коннор Макдэвид. Его текущее соглашение заканчивается в 2026 году — как раз вовремя, ведь тогда потолок зарплат превысит $ 100 млн. Следующий контракт Макдэвида будет поистине колоссальным, в этом нет никаких сомнений. Вопрос в том, насколько вырастет его зарплата. Сможет ли он стать первым игроком НХЛ, зарабатывающим $ 20 млн в год?

Сейчас это, конечно, непостижимые уму числа, однако мы говорим о лучшем игроке в мире. В условиях стремительно растущего потолка зарплат он стоит очень дорого.

Максимальная сумма одного контракта в лиге — 20% от потолка зарплат, в сезоне-2026/2027 она составит $ 20,8 млн. Согласно моей модели Макдэвид прямо сейчас является единственным игроком НХЛ, чья стоимость, по прогнозам, равняется 20% от потолка зарплат или больше. Он единственный хоккеист лиги с карт-бланшем, а в сезоне-2026/2027 его прогнозируемая стоимость составит $ 21,3 млн.

Обычно возраст хоккеиста (когда подойдёт к концу нынешний договор, Коннору будет 29 лет) играет важную роль в любом прогнозе о контракте. В какой-то момент любого долгосрочного соглашения стоимость Макдэвида упадёт ниже максимальной суммы, установленной в лиге, и это может произойти уже на третий или четвёртый сезон. Тот факт, что Коннор является резким исключением даже среди лучших в НХЛ, может означать, что у него больше возможностей замедлить прогнозируемый спад. Но с быстрым ростом потолка зарплат регресс Макдэвида, вероятно, будет происходить гораздо медленнее, чем быстрый рост верхнего предела потолка зарплат.

Всё зависит от того, как сильно продолжит расти потолок после сезона-2027/2028, однако даже самый консервативный прогноз предполагает, что новый долгосрочный контракт Коннора превысит $ 20 млн. Ожидается, что восьмилетнее соглашение Макдэвида в среднем составит 18,5% от платёжки. $ 20 млн в среднем будут занимать 15,8% при агрессивном сценарии (рост потолка на 5%), но могут достичь 16,9% при консервативном сценарии (рост на 2%).

Рыночная стоимость Макдэвида в процентах от потолка зарплат Консервативный сценарий роста потолка зарплат (2%) Средний сценарий (3%) Средний сценарий (4%) Агрессивный сценарий (5%) Сезон-2026/2027 20,5% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% Сезон-2027/2028 20,1% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% Сезон-2028/2029 19,6% 17,3% 17,1% 16,9% 16,8% Сезон-2029/2030 19% 16,9% 16,6% 16,3% 16% Сезон-2030/2031 18,3% 16,6% 16,1% 15,7% 15,2% Сезон-2031/2032 17,6% 16,3% 15,7% 15,1% 14,5% Сезон-2032/2033 16,8% 16% 15,2% 14,5% 13,8% Сезон-2033/2034 15,9% 15,6% 14,8% 13,9% 13,1%

*курсивом выделены фиксированные значения, поскольку точный потолок зарплат на сезон-2026/2027 и 2027/2028 уже известен.

В любом случае Макдэвид будет стоить своих денег. При консервативном сценарии его стоимость составит $ 21,8 млн по восьмилетнему контракту. При агрессивном сценарии — $ 23,5 млн. Это огромные числа, но стоит отметить, что при 5-процентном росте потолка уже к пятому году соглашение на $ 20 млн будет занимать всего 15% от платёжки. Фактически это число уже падает до 17,6% на второй год при запланированном увеличении потолка до $ 113,5 млн.

Во всех остальных крупных мужских спортивных лигах ведущие игроки зарабатывают огромные деньги. Самые высокооплачиваемые игроки НФЛ, НБА и МЛБ получают по $ 50 млн за сезон. НХЛ всё ещё пытается догнать конкурентов, и у Макдэвида есть шанс проложить путь лиги к таким же числам, серьёзно подняв планку.

А в условиях быстро растущего потолка зарплат даже сделка на сумму в $ 20 млн оставляет возможность для того, чтобы построить команду вокруг Макдэвида, подписав новых хоккеистов, особенно с учётом возраста канадца. Выигрышная ситуация — даже если сделка такого масштаба вызовет серьёзный шок».

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