Скорый вояж закончился. Почему Коваленко не закрепился в НХЛ и что его ждёт в ЦСКА?

То, о чём начали говорить ещё больше месяца назад, официально свершилось сегодня – Николай Коваленко перешёл в ЦСКА, подписав двухлетний контракт. В разрезе КХЛ переход достаточно громкий (особенно с учётом того, что ему предшествовало): не каждый день российский игрок, на которого ещё недавно возлагались большие надежды, приезжает из Северной Америки.

Прежде чем начинать рассуждения о том, что ждёт Коваленко в ЦСКА, как Никитин впишет его в состав и какие аспекты игры Николаю надо начать менять, остановимся на недолгом энхаэловском этапе карьеры российского форварда.

В НХЛ Коваленко уезжал в хорошем возрасте, получив достаточно практики на уровне КХЛ. После перехода в «Торпедо» Николай перезапустил карьеру, сломал несколько коренных стереотипов о своей игре, продемонстрировав, что он может показывать результативность на уровне звёзд лиги.

Конечно, такая красивая картинка не могла получиться и без «золотого» периода нижегородцев. Стоит напомнить: в первом сезоне под руководством Игоря Ларионова команда играла ярко и красиво, завоевав сердца не только своих болельщиков, но и сторонних наблюдателей.

Правда, флёр начал стираться уже во втором сезоне, однако при этом сам Коваленко не потерял в эффективности – вторая регулярка за «Торпедо» по средней результативности вышла под стать первой, хоть и какое-то время форвард провёл в лазарете.

Дебютировать за «Колорадо» получилось в том же сезоне, в серии первого раунда с «Виннипегом». Запоминающимся выступление Коваленко не назовёшь, но надо делать скидку на то, что тяжело адаптироваться к лиге во время плей-офф.

В следующем сезоне, который «Эвс» начали ужасно, Николаю доверили роль в топ-6 нападения, а также давали время в большинстве, однако россиянин, как и вся команда, выглядел бледно. При этом внимание тренера не терял – Беднар доверял подопечному, но продолжал искать ему лучшее место.

Николай Коваленко в период игры за «Колорадо» Фото: Justin Tafoya/Getty Images

После первого гола в НХЛ главный тренер «Колорадо» сказал: «Я рад за него. Мне нравится видеть, как такие парни получают вознаграждение, ведь он проделал хорошую работу. Он конкурентоспособный парень, любит разыгрывать шайбу и может взаимодействовать с разными нападающими. Независимо от того, создаёт ли он момент или сам завершает его, у него хорошие инстинкты перед воротами».

Огромные проблемы «Колорадо», о которых речь шла чуть выше, вынудили Криса Макфарланда (генменеджера «Эвеланш») резать по живому – Коваленко стал частью компенсации по обмену вратаря Маккензи Блэквуда.

На тот момент это выглядело как шанс для Николая – молодая команда, где можно получить много игрового времени, и тренер, пытающийся ставить симпатичный хоккей. Начало получилось ударным – пять очков в четырёх матчах.

Однако далее результативность упала, а сам Коваленко в одном известном подкасте прилично набросил на вентилятор: «Могу ответить коротко и ясно, поэтому у меня и два психолога. Думаю, скоро третий появится. Могу ясно сказать: тренер не любит русских, генеральный менеджер любит, а тренер…»

А затем, когда эта цитата дошла до Северной Америки, стал это опровергать: «Комментарии, которые были переведены, были вырваны из контекста. У меня нет никаких проблем с нашим тренером, и все относятся ко мне очень справедливо в «Сан-Хосе». Мне нравится здесь играть».

По этому поводу главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски вполне прозрачно высказался: «Очевидно, что язык отличается и некоторые вещи вырывают из контекста. Я тренировал многих россиян, с которыми до сих пор общаюсь и которые уже связались со мной с тех пор, как вышло то интервью. Никаких проблем нет. Мне всё равно, из Африки ты, Канады, США, России, Беларуси. Главное, чтобы ты усердно работал, тебя можно было тренировать и ты отдавал все силы на льду – это всё, что меня волнует»

Однако недовольство игрой Коваленко тоже высказал: «Он пришёл из команды КХЛ, которая делала акцент на владении шайбой. Они стремились как можно дольше контролировать шайбу. В НХЛ стиль совсем другой. Здесь нельзя терять шайбу на синей линии и позволять соперникам убегать в контратаки. Особенно с учётом нашего текущего положения как команды нам нужно предельно внимательно распоряжаться шайбой».

Тот стиль «Торпедо» Ларионова, конечно, произвёл фурор, но прожил совсем недолго. А некоторые игроки, в число которых входит и сам Коваленко, сейчас пытаются безуспешно встать на другие рельсы. Правда, делают это сквозь зубы – то ли из-за сложности перестройки, то ли из-за упёртости. Ситуация прямо как у нынешнего рулевого СКА.

Именно поэтому любопытно посмотреть на союз Коваленко и Никитина, которому надо не просто будет показать подопечному, какого стиля нужно придерживаться, но и убедить в своей правоте.

Если Николай не начнёт перестраивать игру на более взрослый, разумный и системный лад, то надолго в ЦСКА не задержится. Конечно, Никитин является тончайшим психологом, в арсенале которого достаточно методов для пробуждения игроков, однако в случае отсутствия эффекта долго в московском клубе сюсюкаться не будут.

Избавиться от нападающего проблемой не будет, ведь, как говорил недавно Игорь Есмантович, «слово «вектор» исключено в спортивной составляющей, он один – побеждать».