Звёзды КХЛ против звёзд НХЛ! «Матч года» главных мастеров российского хоккея. LIVE

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Второе хоккейное межсезонье подряд ознаменовывается большим событием – «Матчем года», в котором лучшие российские игроки КХЛ и НХЛ встречаются друг с другом. В Москве на «ЦСКА-Арене» главные звёзды отечественного хоккея покажут болельщикам своё мастерство, а собранные от продажи билетов средства пойдут на благотворительность.
Год назад Овечкин, Малкин, Панарин и другие наши суперзвёзды по обе стороны Атлантики подарили зрителям настоящее голевое пиршество, и в этом году, несомненно, стоит ожидать чего-то подобного.
Составы на «Матч года» — 2025:
КХЛ:
Вратари: Максим Дорожко («Амур»), Илья Набоков («Металлург»), Даниил Исаев («Локомотив»).
Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Андрей Миронов («Спартак»), Егор Яковлев («Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо»).
Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Артём Галимов, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба — «Спартак»), Владимир Ткачёв, Наиль Якупов (оба — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков («Авангард»), Максим Шалунов («Локомотив»), Дмитрий Бучельников (ЦСКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Илья Ковальчук.
НХЛ:
Вратари: Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс»).
Защитники: Михаил Сергачёв («Юта»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»), Александр Никишин («Каролина»), Илья Любушкин («Даллас»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Артём Зуб («Оттава»), Александр Романов («Айлендерс»), Егор Замула («Филадельфия»), Даниил Мироманов («Калгари»).
Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Андрей Свечников («Каролина»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»).
Игра начнётся в 18:00 мск, а «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого события. Следите за «Матчем года» вместе с нами!
В линейку фирменной продукции «Матча года 2025» вошли два варианта хоккейных джерси, в том числе для детей и подростков, несколько видов худи, футболок, бейсболок и аксессуаров.
Мерч, вдохновлённый айдентикой крупнейшего хоккейного события этого лета, изготовил главный российский фан-бренд Atributika&Club. Особое место в коллекции занимают именные джерси с фамилиями организаторов и звёзд мирового хоккея — Александра Овечкина, Михаила Сергачёва и Артемия Панарина. Линейка также включает в себя бейсболки с номерами игроков.
Цвета формы команд участников «Матча года 2025» выбраны неслучайно: синий («Команда Запада») и красный («Команда Востока»).
Синий — цвет метро, который всем знаком с детства
Красный — стены московского Кремля, сердца нашей страны
Тренеры команд на Матче года
Сборную КХЛ на лёд выведут Игорь Никитин, Дмитрий Квартальнов, Андрей Разин и Зинэтула Билялетдинов. За спинами российских звёзд НХЛ будут стоять Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Олег Знарок и Сергей Фёдоров.