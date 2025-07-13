Звёзды КХЛ против звёзд НХЛ! «Матч года» главных мастеров российского хоккея. LIVE

Всё о большом празднике в Москве.

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Второе хоккейное межсезонье подряд ознаменовывается большим событием – «Матчем года», в котором лучшие российские игроки КХЛ и НХЛ встречаются друг с другом. В Москве на «ЦСКА-Арене» главные звёзды отечественного хоккея покажут болельщикам своё мастерство, а собранные от продажи билетов средства пойдут на благотворительность.

Год назад Овечкин, Малкин, Панарин и другие наши суперзвёзды по обе стороны Атлантики подарили зрителям настоящее голевое пиршество, и в этом году, несомненно, стоит ожидать чего-то подобного.

Составы на «Матч года» — 2025:

КХЛ:

Вратари: Максим Дорожко («Амур»), Илья Набоков («Металлург»), Даниил Исаев («Локомотив»).

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Андрей Миронов («Спартак»), Егор Яковлев («Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо»).

Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Артём Галимов, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба — «Спартак»), Владимир Ткачёв, Наиль Якупов (оба — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков («Авангард»), Максим Шалунов («Локомотив»), Дмитрий Бучельников (ЦСКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Илья Ковальчук.

НХЛ:

Вратари: Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс»).

Защитники: Михаил Сергачёв («Юта»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»), Александр Никишин («Каролина»), Илья Любушкин («Даллас»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Артём Зуб («Оттава»), Александр Романов («Айлендерс»), Егор Замула («Филадельфия»), Даниил Мироманов («Калгари»).

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Андрей Свечников («Каролина»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»).

Игра начнётся в 18:00 мск, а «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого события. Следите за «Матчем года» вместе с нами!