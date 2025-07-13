«Зелёное дерби» в финале и молодёжь на льду. Как закончился первый турнир КХЛ 3x3

Европейскую часть России в последние дни накрыла аномальная жара — в Москве ртутный столбик почти пробил отметку в 40 градусов. Однако даже в эти июльские дни нашлось место, где можно было не только охладиться, но и посмотреть интересный хоккей: на малой площадке «ЦСКА-Арены» состоялся Суперфинал чемпионата КХЛ 3x3.

Весь регулярный сезон проходил на арене в подмосковной Щербинке — не самом удобном месте с точки зрения логистики и транспортной доступности. Впрочем, здесь были свои ограничения, связанные в первую очередь с площадкой: в формате 3х3 она уменьшается более чем в два раза (34 на 18 метров против привычных 60 на 26/28), для обустройства такого льда нужно проделать немалую работу, которая сильно вмешивалась бы в основной график стадионов.

Кроме уменьшенной площадки, формат 3x3 имеет и другие особенности: здесь нет силовой борьбы (что логично на таком маленьком льду). Нет и большинства, которое полностью заменяют штрафные броски — причём они тоже необычные, полевые игроки остаются за противоположными воротами и могут догонять бросающего. Период длится лишь семь минут чистого времени, количество пауз минимально — в общем, вполне себе регламент для времени, которое определяют рилсы и шортсы.

В первом сезоне чемпионата участвовали восемь команд, при этом Запад представляла лишь одна — минское «Динамо». По ходу регулярки отсеялись два клуба — «Барыс» и «Сибирь», остальные прошли в Суперфинал, где перед плей-офф ещё раз сыграли каждый с каждым. Способы комплектации команд были разными. На льду можно было увидеть и ветеранов, которые уже несколько лет назад завершили карьеру, и действующих игроков, которые прошлым летом так и не получили контракт, и представителей любительских лиг, а также молодых хоккеистов из систем МХЛ и ВХЛ, которые получали игровую практику в новых нестандартных условиях.

«Динамо», например, привезло множество знакомых лиц, которые играли в КХЛ в этом сезоне: Сергея Кузнецова, Даниила Липского, арендованного «Куньлунем» Степана Звягина. Венчал же состав Виталий Пинчук, который был чуть ли не самым заметным игроком июльского турнира и успел отметиться красивейшим, но незасчитанным буллитом. «Мне нравится такой формат, много голов, много игр, обыгрыши соперника. Весело играть в такой хоккей, да и в любом случае мне больше нравится играть, нежели просто тренироваться», — говорил Виталий в интервью «Чемпионату». Правда, такая бригада не помогла запрыгнуть в медали, минчане стали четвёртыми.

Ещё из заметных действующих игроков КХЛ на «ЦСКА-Арене» можно было отметить Артемия Князева и Дмитрия Кателевского («Ак Барс»), а также молодого Александра Жаровского, который распробовал 3х3 ещё по ходу регулярного сезона — возможно, это упростило адаптацию к КХЛ. Однако в основном выделялись имена прошлых лет — тот же «Салават» привлёк и своих бывших хоккеистов (Илью Крикунова, Эдуарда Гиматова), и местных воспитанников, которые делали себе имя в других командах (Артёма Гареева).

3х3 вживую — вещь забавная и интересная. Смотрится это из-за сверхмаленькой площадки живо и динамично, даже с учётом того, что это летний хоккей, где немало возрастных игроков. Если вспомнить не самый удачный проект хоккейной Медиалиги, который в плане чистого спорта больше напоминал ветеранскую лигу, то контраст был ещё более разительным. Конечно, прогнозы этак пятилетней давности (в том числе и мои), что «поколение тиктокеров» предпочтёт 3х3 классическому хоккею, не сбудутся. Это поколение если что и предпочтёт, то новые рилсы, а не попытку заново изобрести спорт.

Александр Жаровский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

3х3 — это и хорошая возможность посмотреть на сам хоккей по-новому. Можно провести аналогии со стритболом, который в последние годы превратился во вполне самодостаточную дисциплину со своим стилем, «стритболист» перестало восприниматься обзывательством для безбашенного баскетболиста, стритбольные фестивали с успехом проходят в разных городах России, а сам этот спорт не выглядит инородным на Олимпиадах. Кроме того, новый формат — это и новые рабочие места для хоккеистов, что тоже важно на фоне того, что в КХЛ пока что 22 клуба, а в российском хоккее в целом есть лишь два профессиональных дивизиона.

Отсутствие силовой борьбы неплохо компенсируется возможностью действовать клюшками и прессинговать — плей-оффные матчи вполне напоминали классические кубковые зарубы. Оказалось, что и в таком формате можно действовать плотно и даже сушить встречи. В чемпионской игре, где сошлись «Ак Барс» и «Салават Юлаев», за 21 минуту было заброшено лишь две шайбы, причём одна из них пришла после буллита. Чемпиона определила серия буллитов: решающую попытку реализовал как раз опытнейший Крикунов, который провёл в КХЛ 13 сезонов.

Президент КХЛ Алексей Морозов остался доволен сезоном, который сам и назвал экспериментальным. «Совсем другой формат в игре 3х3, неклассический. Видно, если посмотреть первые игры сезона и матчи Суперфинала, что у команд уже есть своя система, схемы вырисовываются, появляются звёзды, буллитмейстеры, кто реализует буллиты, ветераны ставят победную точку по буллитам. Очень интересно было, для меня это такой азартный хоккей, совсем не похожий на классический, поэтому он и привлекает совсем другую аудиторию», — заявил глава лиги журналистам.

А какими способами можно будет улучшить чемпионат в следующем году? И президент лиги, и коллеги-журналисты сошлись в одном: нужно разнообразить количество городов, где станет проходить новый сезон. Конечно, с учётом схемы и относительной малобюджетности сложно будет кататься по выездам так, как это делают основные команды — однако вполне реальной выглядит схема, где команды будут проводить один-два тура поочерёдно на площадках всех клубов-участников.

Зрители Суперфинала Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ну и второй фактор — составы команд. Они должны иметь больше привязок к брендам, которые представляют: всё-таки сложно осознать, что болельщики будут поддерживать людей, которых толком не могут идентифицировать, даже в составах привычных и родных клубов. Идеальный формат здесь — это комбинация ветеранов, которые сделали себе имя в конкретном клубе, вместе с молодыми хоккеистами ВХЛ и МХЛ. Не просто так президент лиги говорил, что хоккей 3x3 включён в вертикаль хоккейных лиг, это не просто отдельное развлечение. Пример того же Жаровского, который заставил заговорить о себе в финальной части сезона и выиграл борьбу за место в составе в плей-офф, может стать показательным.

Хоккейная аудитория в целом — одна из самых консервативных, хотя сам хоккей постоянно меняется и улучшается, что отличает его от того же футбола, до сих пор цепляющегося за некоторые реликтовые правила из XIX века. При этом такой формат должен прийтись по душе всем: он не пытается отменить классический хоккей с его достоинствами, а органично дополняет его и даже помогает отточить какие-то умения, которые пригодятся на уровне выше.