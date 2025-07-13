«Гретцки в хоккее 3x3 себя не чувствую». Интервью с «работягой» из «Ак Барса»

Первый в истории чемпионат КХЛ 3x3 подошёл к концу. «Ак Барс» стартовал в новом формате заметно успешнее остальных, показывая в регулярном чемпионате тотальное доминирование. Ближе к матчам плей-офф казанцы ещё и заметно усилились – в состав добавили двух действующих игроков из «большого» хоккея — Дмитрия Кателевского и Артемия Князева – и в результате «Ак Барс» остановился в шаге от титула.

Кателевскому в целом не привыкать жертвовать отпуском ради встреч в других лигах – год назад после быстрого вылета «Ак Барса» от «Автомобилиста» Дмитрий поехал в Альметьевск, где стал чемпионом ВХЛ с «Нефтяником». В чемпионате 3x3 у Кателевского также был максимальный настрой на результат. В беседе с «Чемпионатом» хоккеист оценил необычный опыт, а также поделился мнением о перипетиях межсезонья для «Ак Барса».

Дмитрий Кателевский в Суперфинале чемпионата КХЛ 3x3 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Отдохнул по-своему в Казани, для меня играть в хоккей — тоже как отдых»

– Как оцените для себя опыт игры в чемпионате 3x3?

– Что-то новенькое. Хоккей развивается, людям нравится, зрителям нравится. Интересный опыт, полезный.

– Не грустите, что снова выходите на лёд, когда могли бы отдыхать и наслаждаться летом?

– Нет, всё в порядке, отпуск у меня был и прошёл достаточно хорошо. В июне достаточно отдохнул, в июле в любом случае потихоньку начинаешься готовиться к сезону самостоятельно, через игровой процесс легче проходит подготовка, тренировки, развивается игровое мышление.

– То есть не завидуете фотографиям Дмитрия Яшкина из его прогулок по европейским столицам?

– Нет, зачем завидовать? Рад за него, каждый отдыхает по-разному. Для меня в хоккей играть – тоже как отдых. Рад за Диму, что у него получается куда-то поехать, я по-своему отдохнул, в Казани. Всё в порядке, сейчас готовимся к сезону.

– Если сравнивать продолжительные монотонные тренировки с игрой в хоккей, второй вариант будет предпочтительнее?

– Конечно. Мы живём этим делом, тренировки нужны, чтобы подготовить организм к сезону, а через игру, я думаю, легче эта подготовка проходит: тут и азарт, и спортивный интерес просыпаются.

– Как оцените уровень игры в чемпионате 3х3? Особенно в сравнении с большим хоккеем.

– Хоккей 5х5 для меня привычнее, пришлось адаптироваться. Здесь побыстрее игра, нет времени много думать, всегда в напряжении, всегда нужно контролировать игру. Если на микросекунду выключился, можешь уже потерять позицию.

Есть свои фишки, но в принципе партнёры по команде меня хорошо встретили, вместе потренировались, сплотились, рассказали мне, как играть, тренеры наши тоже помогли адаптироваться. Вместе помогаем друг другу, играем, получаем удовольствие.

– Если говорить прямо, чувствуете себя Уэйном Гретцки на этом уровне?

– Нет, точно нет. Уровень хороший, все равны, никаких нет мыслей о своём статусе, нет звёзд. Играем все вместе, выполняем одну задачу.

– То есть вы не ощущаете, что доминируете с Артемием Князевым на площадке?

– Мы просто выполняем на льду свою работу, так же, как и другие хоккеисты, тренер даёт установку, помогаем команде, как можем, команда помогает нам. Один за всех, все за одного, только так.

Дмитрий Кателевский и Артемий Князев в Суперфинале КХЛ 3x3 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Хотел бы прогрессировать в плане техники — вот и появилась отличная возможность»

– Вы согласовывали с Анваром Гатиятулиным и тренерским штабом большого «Ак Барса» идею сыграть в чемпионате 3х3?

– Тренеры в курсе, согласовывали, конечно. Если вы про возможные риски, то с этим всё нормально, риски обдуманные. Это игровая подготовка к сезону, я бы так это для себя рассматривал. Не только мы так готовимся, ещё есть ребята из большого хоккея. Здесь игра без контакта, какой-либо серьёзной силовой борьбы, поэтому не так опасно. Просто получаем удовольствие от процесса. Самое главное, что тренеры не против.

– Вас считают силовым хоккеистом, который показывает свои лучшие качества в плотной борьбе. В чемпионате 3х3 открываете в себе новые грани?

– Пробую финты, больше играть в обыгрыш. Век живи – век учись, везде надо получать опыт, в 5х5 много черновой работы, которую тоже надо уметь выполнять. В 3х3 игра совсем другая, больше на технику, яркие моменты. Это тоже надо уметь делать, я хотел бы прогрессировать в этом направлении, вот и появилась отличная возможность. Всегда есть, над чем можно поработать.

– В том числе реализовать свой творческий потенциал, что не всегда удаётся в большом хоккее?

– Повторюсь, всегда есть где развиваться, нужно развиваться в разных направлениях. Выкладываться на полную, выполнять своё дело, это наша работа, наша жизнь.

– «Ак Барс» очень успешно выступал в чемпионате 3х3 по ходу всего сезона. За счёт чего удалось так доминировать?

– Просто выполняем установки тренера, идём всем коллективом вперёд, стараемся сделать меньше ошибок, чем соперник.

– Со многими ребятами уже были знакомы, кого встретили в этой команде?

– Конечно, почти со всеми пересекался, с кем не общался раньше – познакомились в процессе. Четверяков, Мухин, с ними вместе вообще с МХЛ начинали, много лет общаемся.

– Легко контакт со всеми нашёлся? И с тренерским штабом?

– Конечно. Мы одно дело делаем. Сплотились вместе через тренировки, получилось съездить на тур в регулярном чемпионате, сплотились и пошли дальше.

Команда «Ак Барса» в чемпионате КХЛ 3х3 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Все стараются попасть в НХЛ — очень рад за Амира, желаю ему удачи»

– Ждёте новый сезон? Как отнеслись к возвращению в клуб Михаила Фисенко?

– Конечно, уже соскучились по сезону, по атмосфере, команде. Хочется начать уже тренироваться всем вместе и начать сезон вместе с болельщиками, они нас очень ждут. Следим за трансферами, Мишу Фисенко я знаю. Вернее, когда в 17 лет меня впервые поднимали в первую команду, он там был. Пообщались немного, рад, что такой опытный человек появился у нас, он очень поможет во многих аспектах, в системе игры.

– Есть мнение, что вы будете наигрываться вместе в одном звене. Как вам такая перспектива?

– Не думал об этом. Сборов пока не было, когда начнутся сборы, тренерский штаб уже решит, что и как, посмотрит по состоянию ребят.

– Чёткого плана по предсезонной подготовке у «Ак Барса» ещё нет?

– Он в процессе, 30-31 июля собираемся в Казани на медосмотр, с 1 августа – сборы, как и у всех команд КХЛ. Потом точно поедем в Альметьевск на матч с «Нефтяником», по традиции. По контрольным встречам и предсезонным турнирам ясности пока нет.

– Из-за того, что «Витязь» резко выпал из лиги, ситуация с календарём на следующий сезон надолго зависла. Как на это реагировали игроки?

– Нет, мы не особо переживали, понимали, что нужны будут перестановки. Как появился календарь, посмотрели, изучили и дальше пошли, это сейчас не сильно важно. В любом случае до старта чемпионата оставалось два месяца, поэтому паники никакой не было, не думаю, что это кто-то вообще обсуждал из хоккеистов, скорее, болельщики.

– Успели пообщаться с Амиром Мифтаховым после его ухода из клуба?

– Жизнь спортсмена такова: сегодня ты здесь, завтра – уже совсем в другом месте. Очень рад за Амира, что у него появится возможность ещё раз попробовать свои силы в НХЛ, это очень здорово. Стоит того, желаю ему удачи. Так или иначе, все стараются попасть в НХЛ, это мечта, думаю, каждого хоккеиста, сыграть хотя бы матч. Надеюсь, всё у него в «Каролине» сложится, главное, без травм.

– При этом для «Ак Барса» большой плюс, что остаются как минимум ещё на сезон Илья Сафонов и Артём Галимов?

– Разумеется. Костяк команды практически не поменялся, бьёмся друг за друга, будем побеждать. Не всё получилось в прошлом сезоне, всем есть что доказывать в будущем, очень приятно, что лидеры с нами, делим лёд с такими мастерами, играем за одну команду. Много чему у них учишься, вместе преодолеваем трудности.