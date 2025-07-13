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Матч года — 2025, Звёзды НХЛ — Звёзды КХЛ — 15:3, обзор матча, видео, хет-трик Подколзина, лакросс-гол Мичкова

Разгром звёзд КХЛ 15:3, хет-трик Подколзина, лакросс Мичкова! Итоги «Матча года» — 2025
Лев Лукин
Матч года — 2025, Звёзды НХЛ — Звёзды КХЛ — 15:3
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Праздник хоккея в Москве с неожиданным исходом и важным результатом.

Второй год подряд в середине июля Москва принимала большой хоккейный праздник. «Матч года», организованный нашими игроками НХЛ Михаилом Сергачёвым, Александром Овечкиным и Артемием Панариным, собирает лучших российских хоккеистов по обе стороны океана, чтобы показать болельщикам яркий хоккей, а вырученные средства отправить на благотворительность.

Что говорили перед «Матчем года»:
«Матч года» в России с участием звёзд НХЛ и КХЛ. Что сказали Овечкин, Панарин и Сергачёв?
Видео
«Матч года» в России с участием звёзд НХЛ и КХЛ. Что сказали Овечкин, Панарин и Сергачёв?

В 2025 году команды Запада (НХЛ) и Востока (КХЛ) вышли в таких составах.

Команда Запада (НХЛ)

Вратари: Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс»).

Защитники: Михаил Сергачёв («Юта»), Дмитрий Орлов («Каролина»/«Сан-Хосе»), Илья Любушкин («Даллас»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»/«Рейнджерс»), Артём Зуб («Оттава»), Александр Романов («Айлендерс»), Егор Замула («Филадельфия»), Даниил Мироманов («Калгари»).

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Андрей Свечников («Каролина»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»).

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Олег Знарок, Сергей Фёдоров.

Команда Востока (КХЛ)

Вратари: Максим Дорожко («Витязь»/«Амур»), Илья Набоков («Металлург»), Даниил Исаев («Локомотив»).

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Андрей Миронов («Спартак»), Егор Яковлев («Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо»).

Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Артём Галимов, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба — «Спартак»), Владимир Ткачёв, Наиль Якупов (оба — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков («Динамо» Минск/«Авангард»), Максим Шалунов («Локомотив»), Дмитрий Бучельников («Витязь»/ЦСКА), Илья Ковальчук.

Тренерский штаб: Игорь Никитин, Дмитрий Квартальнов, Андрей Разин, Зинэтула Билялетдинов.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5)     1:1 Ковальчук – 04:27     1:2 Панарин – 04:57 (5x5)     2:2 Кравцов – 08:05 (5x5)     2:3 Свечников – 10:30 (5x5)     3:3 Голдобин – 16:57 (5x5)     3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5)     3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5)     3:6 Марченко – 21:56 (5x5)     3:7 Подколзин (Гавриков) – 22:59 (5x5)     3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5)     3:9 Малкин (Капризов) – 27:03 (5x5)     3:10 Овечкин (Панарин) – 30:50 (5x5)     3:11 Цыплаков – 35:15 (5x5)     3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5)     3:13 Мичков – 45:50 (5x5)     3:14 Подколзин (Сергачёв) – 58:22 (5x5)     3:15 Кузьменко – 59:48 (5x5)    

Первый период начался с атак на владения Сергея Бобровского, однако вскоре Василий Подколзин открыл счёт, пробив Даниила Исаева. С этих пор соперники по дружескому матчу принялись обмениваться заброшенными шайбами, но команда КХЛ выдержала темп только до счёта 3:3.

В концовке стартового отрезка энхаэловцы забили дважды подряд, однако настоящий кошмар для звёзд КХЛ случился во втором периоде. С его первых секунд Запад принялся забивать в ворота неудачно вышедшего вместо Исаева Ильи Набокова, и в результате команда нашей лиги разгромно проиграла период со счётом 0:7, а общий счёт и вовсе превратился в неприличный за каких-то 20 минут – 3:12!

Игорь Шестёркин отыграл свой отрезок «на ноль», что вообще большая редкость для вратарей в фестивальных встречах. У звёзд НХЛ дублями к концу второго периода отметились Василий Подколзин и Максим Цыплаков, свои голы забили Евгений Малкин, Артемий Панарин, Кирилл Капризов и, конечно, Александр Овечкин.

В третьем периоде кто-то мог ждать камбэк, подобный тому, что случился в прошлогоднем «Матче года», но в результате звёзды КХЛ и в этой двадцатиминутке ни разу не смогли забить! Илья Сорокин поддержал начинание Шестёркина. Ну а энхаэловцы забили ещё трижды. Матвей Мичков исполнил лакросс за спину Максиму Дорожко, Подколзин оформил хет-трик, а точку в матче на последних секундах поставил Андрей Кузьменко.

15:3 – сверхубедительная победа звёзд НХЛ. Однако главный итог игры – 30 млн рублей, собранных по итогам «Матча года» на благотворительность. Средства пойдут на помощь нуждающимся детям.

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