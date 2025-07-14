«Попросил автограф у Овечкина». Что говорили звёзды КХЛ и НХЛ на «Матче года»

13 июля в Москве на ЦСКА-Арене прошёл второй в истории матч с участием лучших российских игроков НХЛ и КХЛ. Вопреки ожиданиям, благотворительный шоу-матч не превратился в типичный дружеский поединок по чёткому сценарию. Ничьи не было и близко – звёзды НХЛ по праву продемонстрировали своё превосходство, разгромив своих соперников из Европы со счётом 15:3.

Впрочем, и до, и после игры хоккеисты больше говорили, скорее, о важных нехоккейных составляющих мероприятия, а также много общались с представителями СМИ по всем актуальным темам межсезонья.

Одним из первых к журналистам вышел нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков. Максим провёл достойный дебютный сезон в лиге, поэтому был неприятно удивлён низким квалификационным предложением от клуба (897 750$) – даже ниже первого контракта. Хоккеист подал в арбитраж и поделился подробностями о статусе переговоров.

«Разговоры по контракту идут, всё что возможно есть. Для меня это всё впервые, не знаю как всё будет. Но желательно в суд не идти, думаю, все сразу узнают результат. Квалификация – это для сохранения прав, а так речь идёт, разумеется, о других суммах. Клуб хороший, меня всё там устраивает. Буде разговаривать, договариваться, я бы хотел остаться. С Руа пока не разговаривали, когда подпишу контракт – будем созваниваться», – сказал Цыплаков.

При этом и собой Максим доволен не до конца. Он сыграл за «островитян» 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков. Учитывая не самую выдающуюся статистику, Цыплаков называет Максима Шабанова своим прямым конкурентом за место в основном составе «Айлендерс».

«Не особо доволен сезоном, забил не столько сколько хотел, хочется забивать, разумеется, в каждой игре. Но и не всё так плохо. Шабанов – конкурент? Для меня все конкуренты, но для начала надо подписать контракт, уже потом об этом говорить.

Мы разговаривали с Максимом, он звонил мне перед подписанием, советовался, я дал ему хорошую характеристику на клуб. Он расспрашивал про лигу, про город, про команду, дал ему хотя бы краткое понимание. Приятно, когда есть ребята, с которыми можешь поговорить на родном языке, но главное, чтобы у нас всё вместе получалось».

Цыплаков был среди тех хоккеистов, которые видели рекордную 895-ю шайбу Александра Овечкина вживую. Журналисты не могли не спросить Максима о впечатлениях от того момента.

«Было очень тяжело стоять на льду и ждать награждение. Стоишь, весь затёк, а дальше ещё играть, эмоции из себя доставать и силы. Но главное выиграли. Порадовался за Сашу, а вот Сорока (Илья Сорокин – прим. «Чемпионата»), думаю, расстроился, что в его день. Хотя, мне кажется, это не самое плохое воспоминание. Когда от меня рекорд Гретцки? В будущем.

После матча пообщались с Овечкиным, он подошёл к нашей раздевалке, поздравили его. Сказал ему, что он большой молодец. Надо было мне у него клюшку попросить, чтобы забивать по 50 за сезон».

Видел вживую гол Овечкина и защитник «Айлендерс» Александр Романов. Он подтвердил разговоры Цыплакова про неудобства от затянутой церемонии, хоть и вспоминает её с позитивом. «17 минут стояли, поэтому ноги затекли. Столько времени ты стоишь — и ничего не делаешь. Сильно затянул коньки, поэтому ещё и ноги сильно отекли. Но, блин, такое раз в жизни происходит. Все были горды, что увидели такое событие. Было круто!», – сказал Романов.

Высказался Александр и о появлении в составе его команды экс-форварда «Трактора» Максима Шабанова. «Айлендерс» теперь одна из самых «русских» команд НХЛ. «Это здорово для нас! Надеюсь, это будет на пользу для команды. Я думаю, там не особо смотрят на гражданство. Главное, чтобы игрок подходил по стилю и по своим индивидуальным качествам», – считает Александр.

Не могли в очередной раз не спросить про рекордную шайбу Овечкина ещё одного россиянина из «Айлендерс» на Матче года – Илью Сорокина. Непосредственного соучастника события, без которого 895-ой шайбы могло бы не случиться.

«Если б вы не сказали, что случилось в этот день, я бы даже и не знал, что тогда произошло. Это игровой момент, рано или поздно Александр должен был забить. Я это воспринял очень позитивно», – сказал Сорокин.

В Матче Года Илья точно от Овечкина бы не пропустил – они вместе представляли сборную НХЛ. Более того, он и не пропустил в этой фестивальной игре ни разу, оставив свои ворота в неприкосновенности. А от возможности сыграть с Александром в одной команде у Сорокина захватывало дух.

«Очень почётно. И не только с ним. Каждого, кого ни возьми, человек с именем. Даже лёгкий мандраж присутствует (улыбается). В целом сыграть в таком матче очень круто! Приятные эмоции, рад встретиться с теми, кого давно не видел. Ожидания сами большие. Надеюсь, что эта игра понравится не только хоккеистам, но и зрителям», – добавил вратарь команды «Запада».

Рад Илья и появлению в «Айлендерс» Шабанова: «Он провёл сильный сезон. Я считаю, что он усилит завершение в атаке, добавит мощи в большинстве. В целом я считаю, что он провёл очень приличный сезон. Очень обрадовался его подписанию».

Также Сорокин высказался об индивидуальных успехах Сергея Бобровского, взявшего с «Флоридой» второй подряд Кубок Стэнли. «Он глыба не только для вратарей, он глыба для всего хоккея — не только российского, но и мирового. Смотреть на него вживую, готовиться с ним – это большая честь».

Илья Сорокин на «Матче года» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Рад был Матчу года и главный ветеран нашего вратарского цеха за океаном Сергей Бобровский. К слову, он единственный из троицы с Сорокиным и Игорем Шестёркиным позволил номинальным хозяевам встречи отличиться – в его ворота звёзды КХЛ отправили три шайбы, что, впрочем не расстроило игрока «Флориды».

«Всё отлично. Ребята молодцы – Артемий, Мишка Сергачёв, Саша Овечкин – проделали классную работу, собрали всех на благое, доброе дело. Мне приятно быть частью этого, поддержать ребят и помочь нуждающимся (выручка с «Матча года» пойдёт на благотворительность. – Прим. «Чемпионата»)», – сказал Бобровский.

Высказался Сергей и о новой гравировке в свою честь на Кубке Стэнли, реакции на празднование чемпионства с флагом России и планах на межсезонье.

«Этим летом планирую больше отдохнуть, психологически прежде всего. Просто буду поддерживать форму. Большую часть времени проведу в Санкт-Петербурге. Гравировка на Кубке Стэнли? Это огромная честь, конечно. Пройти до конца путь плей-офф, это большая победа. Выйти на празднование с флагом и поблагодарить болельщиков – это была большая честь».

Грустит наш вратарь только из-за невозможности разделить радость с родным Новокузнецком – лига вновь запрещает игрокам из России брать трофей НХЛ на Родину. «Как есть, пока такая ситуация. Будем стараться ещё раз выигрывать. В Америке проведу день с кубком, думаю, что на свой день рождения, 20 сентября. Над остальными деталями подумаю. Пока вот так, как есть. Конечно, я бы хотел привезти трофей в Новокузнецк на свою родную арену, отпраздновать победу с тренерами, которые меня растили, показать подрастающему поколению», – надеется Бобровский.

Зато Сергей будет проводить время со своим земляком Даниилом Тарасовым. И не просто земляком – сыном его детского тренера. «Уникальная ситуация. Я равнялся всё детство, всю юность на Вадима Тарасова, сейчас буду играть с его сыном. Это очень интересное стечение обстоятельств», – сказал Бобровский.

Сергей Бобровский на «Матче года» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из игроков КХЛ наиболее активным в общении со СМИ был нападающий Наиль Якупов. В такой день его не могли не спросить о статусе первого номера драфта, ведь в параллельной вселенной Якупов представляет не «Авангард», а рубится вместе с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем за Кубок Стэнли. И, возможно, выигрывает его…

Только сам Наиль далёк от подобных фантазий. «Не представлял себя в финале за «Эдмонтон», смотрел только хайлайты, которые утром появлялись, было время позавтракать и не торопясь посмотреть. За Васей Подколзиным внимательно наблюдал, мы с ним знакомы. Вася Подколзин хорошо играет в обороне, в меньшинстве, может в силовой игре плотно. Были и голы, передачи.

В глубине души хотелось, чтобы и он поднял чашку, но победил сильнейший. Такого чтобы сильно переживал – такого нет, спокойно смотрел. Это всё прошлое, сейчас новый этап в моей жизни», – сказал Наиль.

Он в принципе не сильно горел желание вспоминать своё заокеанское прошлое, концентрируясь на настоящем. «Я рад находиться здесь, рад что всё произошло так как произошло. У меня замечательный город и замечательная команда, за которую я сейчас играю. Летом там обалденно, никаких сожалений, никаких обид.

Я уже забыл, что был первым номером драфта, не хочу даже об этом говорить. Видимо не туда пахал, надо было прямо, а я где-то в другом месте пахал. Не хочется туда уходить, всё нужно было, не было бы того времени, не было бы времени, которое есть сейчас. Спокойно отношусь к этому», – добавил Якупов.

Спросили Наиля и о судьбе Макдэвида, у которого в следующем сезоне заканчивается контракт. Мнение Якупова – нужно подписывать за любые деньги: «Человек сам должен быть там, где он хочет. Нельзя его заставить, можно переубедить, но, если не лежит душа к чему-то определённому, могут возникнуть проблемы. Коннор сам должен для себя решить, хочет он остаться в «Эдмонтоне», или нет. Но для клуба это, разумеется, будет хорошо, для любого клуба будет хорошо взять себе Макдэвида.

Контракт на 20 миллионов? Не важно, не знаю, но его любит весь город, он феномен хоккея, канадец в Эдмонтоне, кумир, народ сильно расстроится его уходу, его любит, он вносил и вносит огромный вклад в наш вид спорта, все смотрят его матчи с удовольствием. У меня есть его номер, но последний раз общались, когда я уезжал. Не списываемся. Из города остались только связи с людьми вне хоккея».

Варианты вновь оказаться в НХЛ Наиль оценивает сейчас как минимально возможные и видит себя в первую очередь игроком «Авангарда», где его всё устраивает. «Уже не думаю сыграть в НХЛ, всё это в прошлом. Мне здесь нравится, хорошо, совсем отрезать не будем и загадывать, наперёд не могу быть во всём уверенным, поживём-увидим. Не хочется, если честно, говорить ни да, ни нет, но если говорить откровенно – мне здесь нравится, устраивает всё. Нравится жить и играть в своей стране», – добавил Якупов.

Прошлый сезон Наиль начинал в «Куньлуне», когда тот играл в Мытищах и не особо стремился побеждать. Сейчас команда переезжает в Санкт-Петербург и, кажется, берёт в тренеры экс-наставника «Рейнджерс» Жерара Галлана. Что напомнило своей фантасмагоричностью Наилю другую историю.

«Очень удивился новости о переезде «Куньлуня» в Петербург, тренерстве Галлана… Но у нас всё может произойти, всё что угодно. Кому расскажешь – не верят. Я вот встретил как-то Сергея Мозякина в костюме лесничего с грибами, он ко мне в гости пришёл. Говорю людям – не верят, какой Мозякин, какие грибы?

Также и здесь, говорю людям о переезде «Куньлуня» в Питер, и мне не верят. Удивился и появлению Боба Хартли в «Локомотиве». Он всегда говорил, что устал, внуки и кола во Флориде. Но, видимо, подвезли ему колу», – рассказал представителям СМИ Якупов.

Главный итог «Матча года» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что касается самого «Матча года», то Якупов принимал в нём участие впервые, но уже успел проникнуться мероприятием и предложил перенести его в Казань – столицу родного для Наиля Татарстана.

«Мне кажется, Матч года даже живее Матча звёзд, интереснее для болельщиков. Все хотят видеть динамику, мастерство, скорости, голы и самоотдачи. Надо перевозить в Казань в следующий раз матч.

В Казани будет ажиотаж не менее масштабный, народ любит хоккей, очень много болельщиков, к тому же до Казани удобно приезжать из других городов, туристов много, много кто приедет ради звёзд НХЛ и КХЛ. Понятно, что у нас с Мишей Сергачёвым родной город Нижнекамск, но давайте смотреть реально и объективно, нужно оценивать стадион, вместимость арены, интерес аудитории. Хотя в Нижнекамске тоже здорово», – объяснил свою позицию хоккеист.

Пообщался на различные темы с журналистами и ещё один уроженец Нижнекамска, а ныне лидер омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов:

– Кто сильнее бросает: Дамир Шарипзянов или Александр Овечкин?

– Смешной вопрос. Конечно, Александр Овечкин.

– Есть шансы, что команда КХЛ обыграет НХЛ?

– Это мы в прошлом году вышли развлекаться. Но потом поняли, что здесь далеко не развлечения. Так что сегодня будем готовы с первого периода. Надеюсь, Александр Овечкин не забьёт нам на первой секунде.

– Как оцените селекцию «Авангарда»?

– Хорошо, что ребята едут к нам в Омск. Посмотреть на нашу прекрасную арену, поиграть перед нашими прекрасными болельщиками.

– В августе к вам приедет Боб Хартли.

– Уже созвонился с ним. Жду не дождусь.

– Что он сказал?

– Он рад вернуться в лигу, а я буду рад обыграть его.

– Какое событие в нынешнем межсезонье вас больше всего удивило?

– Столько всего случилось… Наверное, самое удивительное — переход Никитина в ЦСКА.

– Можно сказать, что матчи между «Локомотивом» и «Авангардом» — это классика КХЛ?

– Да, думаю, что весь Омск обвёл этот матч красным на календаре. Думаю, что Боба тепло встретят на турнире Блинова. Бобу всегда рады в Омске, но у нас сейчас другая история, которую мы пишем.

– У кого вы взяли автограф в раздевалке игроков НХЛ?

– Пока только у Овечкина попросил. Я сам не коллекционирую, но меня попросили хорошие знакомые. Мне не тяжело. Саня тоже не отказал, он всегда открыт.

– Как оцените ситуацию с «Витязем»?

– Плохо, конечно. Лично нам в «Авангарде» обидно, что не поедем в Балашиху в этом году. Жалко терять такую команду с историей. Против этой команды всегда было интересно и тяжело играть. Надеемся, что они вернутся.

– Кого бы хотели видеть в КХЛ из ВХЛ?

– Новокузнецк, Альметьевск.

Много вопросов было и к тренеру команды Восток Игорю Никитину, взорвавшему информационное поле неожиданным переходом из чемпионского «Локомотива» в ЦСКА, где перестройка в разгаре и не думает завершаться.

– Как у вас настроение?

– Настроение хорошее, здесь очень много знакомых ребят, с кем вместе работал и работаю. Вот, сейчас видел Максима Шалунова и Даниила Исаева. Так что у меня есть, что вспомнить.

– Что уже успели сказать Александру Радулову?

– С Саней друг друга поздравили с чемпионством. Обменялись воспоминаниями.

– Уже начинаете думать о сезоне в ЦСКА?

– Тренерская нотка никуда не уйдёт. Посмотрим, как будет.

– На что посоветуете зрителям обращать внимание во время игры?

– Думаю, что просто наслаждаться. Не думать про игры, а смотреть за индивидуальными действиями ребят. Сегодня будет много мастеров. Есть, что посмотреть.

– Вас восхищает, что Михаил Сергачёв, Артемий Панарин и другие игроки договариваются о таких матчах, объединяют всю страну?

– Это здорово, что такое происходит в наше время. Рад, что ребята не просто не забывают свою родину, а приезжают сюда и устраивают такие матчи.

– Какие напутствия можете дать молодым игрокам?

– Любить хоккей и то, чем занимаешься, полностью отдаваться любимому делу на льду, не забывать про окружающих.

При появлении перед журналистами экс-тренера «Ак Барса», а ныне советника по хоккейной вертикали клуба Зинэтулы Билялетдинова трудно было избежать вопросов о давлении на текущего наставника казанцев – Анвара Гатиятулина.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сюжет с Билялетдиновым, который якобы руководит клубом в обход Гатиятулина и мешает последнему работать, раскручивался весь прошлый сезон, но, кажется, теперь в нём точно стоит поставить жирную точку.

«Вы сами в это верите? Если вы в это не верите, тогда не задавайте этот вопрос. Это глупый вопрос. Прямо сейчас я ничего не делаю в клубе. Пытался после того, как я закончил, тренерская работа всё равно продолжается, делиться своим опытом, следил за игрой. Почему нет? Мы общаемся с Анваром Рафаиловичем, но давления нет. Не получится ничего, здесь давить нельзя», – ответил Билялетдинов.