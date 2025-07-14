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Эксклюзивное интервью с Максимом Дорожко: о Матче года, смерти Витязя, об Александре Овечкине и отражённом буллите Ови

«Информация о смерти «Витязя» стала шоком». Интервью с героем команды звёзд КХЛ
Владимир Лаевский
Эксклюзивное интервью с Максимом Дорожко
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Максим Дорожко рассказал о кончине родного клуба, важности «Матча года», феномене Овечкина и отражённом буллите Александра.

«Матч года» по праву считался главным событием межсезонья. На него приехали почти все главные звёзды российского хоккея – что из НХЛ, что из КХЛ. Ожидания было высоки.

Однако в итоге всё закончилось неожиданно мощным разгромом команды Востока — 15:3. Сокрушительное поражение! И даже непонятно, кого винить. Да и нужно ли? Зрители стали свидетелями красивой игры и чистейшего мастерства. Что ещё нужно было?

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Одним из героев матча в команде КХЛ стал новичок «Амура» вратарь Максим Дорожко, длительное время выступавший за «Витязь». Голкипер отыграл третий период и пропустил всего три шайбы — меньше, чем каждый из его коллег-одноклубников. Ещё и отразил бросок Александра Овечкина из-под ноги в серии буллитов!

Мне удалось подловить Максима рядом с раздевалкой и обсудить ряд самых актуальных тем:

  • какие у него впечатления от «Матча года»;
  • почему команда Востока разгромно проиграла;
  • как он отразил бросок Ови;
  • стало ли для него шоком произошедшее с «Витязем»;
  • почему в Московской области умирают хоккейные клубы;
  • как состоялся его обмен в «Амур» и поборются ли хабаровчане за Кубок Гагарина — 2026;
  • следил ли он за погоней Овечкина, в чём феномен Александра и стоит ли в России учредить день в честь Ови.
Александр Овечкин и Максим Дорожко

Александр Овечкин и Максим Дорожко

Фото: РИА Новости

«Ребята из-за речки очень хорошо настроились на эту игру»

— Какие впечатления от «Матча года»?
— Это праздник хоккея, праздник для болельщиков. И те, кто по телевизору смотрел, думаю, получили удовольствие. Мы — тем более. Я смотрю на людей, против кого играю, за кого играю… Быть с ними на одном льду — это большого стоит. Праздник такой! И всё это на благотворительность, все деньги деткам. Мне кажется, это очень здорово. Очень приятно и очень классно участвовать в таком празднике хоккея.

— На ваш взгляд, что в этом матче не получилось у команды КХЛ? Всё-таки такой счёт, мягко скажем, неожиданный.
— Ребята из-за речки очень хорошо настроились на эту игру (улыбается). У нас где-то, может быть, настрой чуть похуже был, из-за этого нам забили некоторые голы. В принципе, ребята из команды НХЛ очень хорошо разыгрывали шайбу, голы хорошие забили. Показали уровень свой — очень высокий.

— Вы же были и на серии буллитов. Отразили хитрющий бросок Александра Овечкина из-под ноги. Это лучший момент в вашей карьере прямо сейчас?
— Ну конечно! (Смеётся.) Да нет, получаешь удовольствие, когда против тебя на льду такие игроки, парни такого класса, такого масштаба. Против них выходить играть — хоть в матче, хоть на буллитах, неважно — это мечта. А у любого вратаря мечта — отбить шайбу после броска Овечкина. Это дорогого стоит. Очень приятно, очень классно.

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— Удалось ли пообщаться с Александром? Или пока ещё нет?
— Я жестами показал, мол, извини, пожалуйста, что шайба попала в щиток (улыбается). Посмеялись, парой жестов перекинулись.

— Удалось ли пообщаться с вашими коллегами по амплуа?
— Да, мы со всеми ребятами пообщались и на льду, и в раздевалке, и здесь, в коридоре. И когда перед матчем стояли все, поболтали чуть-чуть. В раздевалку сейчас заходил, так что поболтали, сфоткались. Хорошие ребята, легенды российского хоккея. Одно удовольствие находиться вместе с такими людьми.

«Клуб с такой историей… очень-очень грустно, жалко «Витязь»

— То, что случилось с «Витязем», стало для вас сюрпризом, шоком?
— Конечно. К этому никак не подготовишься. Как снег на голову упал. Никто этого не ожидал. Мне агент позвонил сперва, сказал: «Вот такое возможно. Поэтому психологически готовься». Вот так предупредил.

Такое частенько говорили и в прошлом году, такие разговоры уже ходили, но в этом уже, как мы понимаем, всё серьёзно было. Стала шоком, конечно, вся эта информация. Как такое вообще могло получиться?

Понятно, что от нас мало чего зависит. Но клуб с такой историей… очень-очень грустно, жалко. Я с детства с «Витязем». И школу хоккейную прошёл в «Витязе», и молодёжную команду, и частью Континентальной хоккейной лиги довелось стать, играя за «Витязь»… Это очень грустно.

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— Сейчас в Московской области много хоккейных клубов умирает или переезжает. Сначала «Витязь» прекратил существование, потом — «Юнисон». «Куньлунь» переехал. Как вы думаете, с чем такая ситуация может быть связана?
— Честно, не знаю. Я не вникаю глубоко в эти подробности, не разбираюсь, особо туда не лезу. Почему-то так получается. Видимо, клубы закрываются из-за недостатка финансирования.

— Вас обменяли в «Амур». С вами как-то обсуждали, куда вас пристроить, или постфактум узнали об обмене?
— Меня агент спрашивал, как отношусь к этому. Я ответил, что предложение есть — и это очень хорошо. Уже потом узнал, что «Амур» выкупил права на меня. С ними продлил соглашение ещё на год уже после обмена. Но я очень рад тому, как всё сложилось. Грех жаловаться.

— Вы наверняка знаете: ещё пару лет назад говорили, что в сезоне-2025/2026 «Амур» станет чемпионом. Готовы поднять кубок в будущем сезоне?
— Забегаем очень далеко, конечно (смеётся). Надо начинать с того, чтобы каждый день становиться лучше. И там уже, в принципе, ничего невозможного нет. Я думаю, что всем вместе, одной командой, одним кулаком надо на предсезонке добиться сплочения с ребятами, с тренерским штабом. Идти вперёд за победами, по шажочку, по ступенечке подниматься вверх. Уже никуда не сходить с пути, не думать, а просто идти к цели.

Максим Дорожко

Максим Дорожко

Фото: Валерия Калугина/ТАСС

— На ваш взгляд, может ли «Амур» в нынешнем виде — ведь команда очень сильно обновилась — навязать борьбу за Кубок? За счёт чего?
— Да может! Почему нет? Отсылаюсь к прошлому вопросу: всё от нас зависит. Мы сейчас соберёмся на предсезонку. У нас все карты на руках. Надо просто работать за себя и за того парня, идти вверх, и, думаю, всё должно получиться.

«Овечкин — недосягаемая легенда»

— Вы же проводили совместные тренировки перед «Матчем года», виделись с ребятами. Кто больше всего вас удивил в вашей команде или в команде НХЛ?
— Я даже выделить кого-то не могу. Все на таком высоком уровне сыграли, сегодня очень красивый хоккей показали, поэтому не могу особо кого-то определённого выделить. Разве что Александра Овечкина. Понятно, что он недосягаемая легенда. А так, в принципе, все ребята отлично провели матч, голкиперы в команде НХЛ великолепно отыграли. Удовольствие смотреть. Кого-то выделять в этих командах нельзя. Я думаю, что здесь все ребята в порядке (улыбается).

— Следили ли за погоней Овечкина, ждали, когда он побьёт рекорд? Что чувствовали, думали в этот момент?
— Ну конечно! Как и все. Мы всей командой и дома, и на тренировках всё время смотрели и следили за погоней, ждали, когда он уже побьёт рекорд. Это был прорыв! Праздник для всего русского хоккея. Поэтому мы были очень, очень рады, все праздновали это событие, выкладывали посты в соцсетях. Это было легендарное событие для нас.

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— Вы вратарь, выходите против Овечкина. На ваш взгляд, в чём заключается феномен Александра?
— Очень-очень сильный бросок. Ещё и радиоуправляемый вдобавок. Я думаю, не зря он столько голов забил! Он просто мимо вратаря бросает, и всё. Это его хорошая черта.

— В Вашингтоне учредили день в честь Александра Овечкина. Поговаривают, что и в России могут что-то подобное организовать. Хотели бы, чтобы и у нас учредили день Ови?
— Конечно, конечно! Почему нет? Это легенда хоккея. И он из России, он русский, поэтому здесь, у нас, я думаю, обязательно нужно что-то придумать. Дай бог!

Больше эксклюзивов и мнений автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
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