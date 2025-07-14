ЦСКА завалит деньгами защитника, «Торпедо» подписало чемпиона КХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 14 июля.

«Вопрос тренера». Агент Евгения Кузнецова рассказал о причинах ухода хоккеиста из СКА

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал, почему форвард покинул СКА, и отметил, что на это решение повлияли тренерские решения Романа Ротенберга, возглавлявшего петербургскую команду.

«Евгений Кузнецов — это Евгений Кузнецов. Он и в КХЛ доказал, что он хороший хоккеист. Очко за игру в среднем — это очень хороший результат. Если говорить о прошлом сезоне, то дело не в проблемах со здоровьем. Со здоровьем у Евгения всё в порядке. Вопрос тренера. Роман Борисович [Ротенберг] давал Евгению много игрового времени, и в тех матчах, в которых Кузнецов играл, он был продуктивен, он провёл их на высоком уровне.

Однако был момент общей политики клуба. Случается, что тренер видит состав сначала так, а затем — иначе. У тренера сложилось впечатление об игроке, который пропустил часть чемпионата. Было тренерское решение, которое игрок не может обсуждать. Поэтому Евгений захотел уйти из СКА. Это было его личное желание», — цитирует Бабаева «РИА Новости».

Александр Овечкин назвал три лучших гола за свою карьеру

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин составил топ-3 из своих голов за всю карьеру.

«Первый — на Олимпиаде в 2006 году, когда обыграли Канаду. Второй — это дебютный сезон. Когда я забил из‑за спины в ворота «Финикса». Третий — это финал Кубка Стэнли. Когда я забросил в пятом матче серии с «Вегасом», — заявил Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне 39‑летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 897 шайб и обновив рекорд Уэйна Гретцки (894). С учетом матчей плей‑офф на счету Гретцки 1016 шайб в НХЛ, у Овечкина — 974.

ЦСКА заключит долгосрочный контракт с Провольневым на 140 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заключит новый долгосрочный контракт с защитником Владиславом Провольневым на 140 млн рублей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.

За ЦСКА 30-летний игрок обороны выступает с 2021 года. Суммарно в армейском клубе Владислав провёл 246 встреч, в которых набрал 62 (17+45) очка. За это время он выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом страны.

Всего в КХЛ на счету защитника 490 матчей, в которых Провольнев набрал 111 очков — забросил 37 шайб и отдал 74 результативные передачи — с показателем полезности «+38». Помимо ЦСКА, Владислав выступал за «Спартак» и «Северсталь».

«Торпедо» подписало защитника Михаила Науменкова

Защитник Михаил Науменков пополнил состав нижегородского «Торпедо», об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Науменков является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. Защитник выступал за армейский клуб с 2014 по 2020 год, в 2019-м вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. В 2020 году Науменков был обменян в «Салават Юлаев» на нападающего Никиту Сошникова.

В прошедшем регулярном чемпионате 32-летний игрок обороны набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах. В плей-офф Науменков отметился одним голом в 19 играх. Всего в КХЛ за «Салават Юлаев» хоккеист провёл пять сезонов, в которых отыграл 296 встреч и набрал 95 (24+71) очков.

Форвард Энди Андреофф заключил двухлетнее соглашение со швейцарским клубом

Хоккейный клуб «Цюрих Лайонс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом. Игрок подписал двухлетнее соглашение со швейцарским клубом.

Последние два года 34-летний форвард провёл в КХЛ в составе новосибирской «Сибири». По итогам двух сезонов Энди становился лучшим снайпером команды — 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025. Всего за 137 матчей нападающий набрал 81 очко (51 шайба и 30 передач).

Ранее Андреофф выступал 12 сезонов в НХЛ и АХЛ, представляя «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В НХЛ он сыграл 189 встреч, где набрал 27 (14+13) очков.