«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым

Защитник «Юты» высказался об уходе Игоря Никитина и назначении Боба Хартли, а также о переезде и контракте в НХЛ.

«Матч года» ожидаемо стал главным событием этого межсезонья. На мероприятии оказалось огромное число топовых хоккеистов, которые вышли на лёд и показали класс.

Однако матч запомнился не только непосредственно его участниками. В число гостей вошли, например, юмористы и шоумены Павел Воля, Нурлан Сабуров, Денис Дорохов и Алексей Стахович, а также спортсмены – Александр Легков, Никита Нагорный. Были и агенты, и хоккеисты, которые не принимали участия во встрече.

Из тех, кого я успел заметить, выделю Андрея Василевского и Дмитрия Симашева. И если голкипер «Тампы» отмалчивался, то новичок «Юты» был готов пообщаться. Ему пришлось отдуваться за своих неразговорчивых коллег.

К счастью, Дмитрий не отказал в интервью и мне. Времени, правда, у него оставалось совсем немного – на тот момент приближался уже 12-й час ночи, однако это не помешало защитнику, выигравшему в сезоне-2024/2025 Кубок Гагарина с «Локомотивом», доброжелательно и развёрнуто ответить на все вопросы.

Мы с Симашевым обсудили:

— впечатления от «Матча года»;

— переход из «Локомотива» в «Юту»;

— каково это — быть задрафтованным одним клубом, а подписывать контракт уже совсем с другим;

— что для Дмитрия и Ярославля значила победа в Кубке Гагарина;

— неожиданный уход Игоря Никитина из «Локомотива» и перспективы Боба Хартли во главе железнодорожников.

Дмитрий Симашев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Франшиза точно поменялась. В будущем «Юта» очень многих удивит»

— Какие впечатления от этого матча, от всего мероприятия?

— Очень классные впечатления, очень масштабное мероприятие. Ребята — молодцы, что такое организовывают. Это большое событие для всего российского хоккея. Хотелось бы почаще видеть такое и участвовать в таких событиях.

— Вас приглашали на это мероприятие?

— Как игрока — нет. Как зрителя — да, пригласили, поэтому я здесь (улыбается).

— Вы подписали контакт с «Ютой». Могли бы рассказать, как проходили переговоры, когда стало известно, что вас приглашают?

— Я решил, что уезжаю, очень давно. Это решение также уже давно озвучил команде, в целом это было ожидаемо. Когда подписал контракт, то был очень рад, все в «Локомотиве» были рады, что я подписался с «Ютой». Впечатления, эмоции были очень классные, потому что я шёл к этому. Но сейчас начинается самое интересное время, мне ещё много чего предстоит доказать.

— Вас драфтовала «Аризона» («Койотс» выбрали Симашева под №6 в 2023 году, однако в 2024-м франшиза переехала в Юту. – Прим. «Чемпионата»), но сейчас вы поедете играть за «Юту». Какие ощущения?

— Франшиза точно поменялась. Она совсем другая сейчас. Стала намного богаче, лучше. Думаю, в будущем она очень многих удивит.

«Локомотив» может стать сильнее при Хартли»

— «Локомотив» выиграл наконец-то долгожданный чемпионский титул. Что для вас значит этот кубок?

— Думаю, это вообще самая большая победа в моей жизни. Эмоции, которые запомнил на всю жизнь. Самый счастливый день в моей жизни. И для города это очень важно, потому что после той трагедии мы были обязаны выиграть Кубок Гагарина. И очень круто, что я в таком молодом возрасте прикоснулся к такой истории.

— Игорь Никитин, к сожалению для многих болельщиков «Локомотива», покинул команду. Вы расстроились, удивились или, может быть, обрадовались этому?

— Это было неожиданно. Неожиданно и очень интересно. Удивился — в целом вот так могу описать эти эмоции. Но, как я всегда говорю, он молодец. Время всё покажет, что было правильно и что было неправильно.

— Теперь «Локомотивом» будет руководить Боб Хартли. Какие у вас ожидания? Может ли команда стать ещё сильнее при Хартли?

— Думаю, да, может. В зависимости от того, как поведут себя ребята, как поведёт себя главный тренер, потому что я не специалист, не могу говорить конкретно. Всё будет зависеть от людей, от команды, от тренерского штаба. Но уверен, что у этой команды очень большой потенциал, который сейчас только начал раскрываться.