«Лучше улыбаться с цитат Ротенберга, чем смотреть на полумёртвое лицо». Огненный Рыбин

В первом сезоне чемпионата 3x3 от КХЛ было достаточно знакомых лиц для тех, кто следил за хоккеем в нулевые и 10-е. Одним из самых заметных ветеранов, возобновивших карьеру ради нового формата соревнований, стал Максим Рыбин. Экс-игрок СКА, «Спартака», «Авангарда», «Салавата Юлаева» и других команд представлял в турнире омский клуб.

Несмотря на то что Рыбин не играл в хоккей уже больше пяти лет, в свои 44 года Максим ничуть не терялся на фоне быстрой молодёжи. В интервью «Чемпионату» нападающий рассказал о необычном опыте, а также поделился своим мнением о главных новостях межсезонья в КХЛ – от перехода Игоря Никитина в ЦСКА до отставки Романа Ротенберга в другом армейском клубе. И сдерживать себя политкорректными формулировками Максим не спешил.

Максим Рыбин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Я сыграл 991 игру. До сих пор буду рад предложению доиграть до тысячи матчей в КХЛ»

– Вы в отличной физической форме. За счёт чего удаётся её поддерживать?

– Элементарно – за счёт тренировок. Исключительно за счёт работы и желания играть в хоккей, продолжать как можно дольше. Я получаю истинное удовольствие от хоккея, каждый день прихожу на каток с огромной радостью, жду новых вызовов. Не испытываю никаких проблем с мотивацией.

– На уровне КХЛ вы играли последний раз в 2019 году. Где поддерживали форму эти шесть лет?

– В любом случае постоянно находился в тренировочном режиме, в тонусе. Не бросал занимался, во-первых, первый год ждал каких-либо предложений, я сыграл 991 игру, очень хотел доиграть до тысячи матчей. Поэтому ждал, тренировался. Вообще, я даже и сейчас готов был бы сыграть, даже бесплатно. Но не было вариантов, ничего страшного, принял решение перейти на тренерскую работу. Всё идёт своим чередом.

– Играли в любительских лигах, каких-то коммерческих чемпионатах?

– Буквально немножко поиграл, однако мне не зашло вообще, не понравилось. Совсем не то, что я хотел, не то, что ожидал, не мой хоккей, не для меня.

– Что тогда вас привлекло в хоккее 3x3, если не понравилось играть по любителям?

– Ребята более профессиональные, многие играли на уровне КХЛ, ВХЛ, у кого-то пусть не сложилась карьера, но это немножко другой хоккей по своему содержанию, стилю, по накалу. По физике при этом чуть менее затратный, чем хоккей 5x5, даже на любительском уровне надо много бегать. Было предложение, откликнулся и ни капли не жалею. Хочется, чтобы эта история продолжалась.

– И всё-таки хоккей в 3x3 достаточно быстрый, и вы в нём не теряетесь, несмотря на возраст.

– Игра действительно быстрая, подчеркну, здесь нужна хорошая физическая форма, если не будешь её поддерживать, то тебя просто рано или поздно не будет в составе, вот и всё, тебя выдавят конкуренты.

– Долго пришлось вкатываться или достаточно быстро влились в этот режим?

– Нет, я был готов, мы уже знали, что и как будет, когда подписали контракты, тренировались. Кто индивидуально, кто вместе. Все прекрасно понимаем, что у нас есть профессиональные контракты, заключённые с КХЛ, поэтому тут всё серьёзно.

– Почему именно «Авангард»? Сыграли какие-то личные связи?

– Да мы как-то с Игорем Макаровым пообщались, он сказал, что будет новая лига, обговорили условия, созвонились с руководителями «Авангарда», нашли понимание, пожали друг другу руки. И в итоге всё удачно, думаю, что все довольны друг другом в итоге.

Максим Рыбин в чемпионате КХЛ 3x3 Фото: Александра Терлецкая, photo.khl.ru

– При этом сезон не самый удачный – попали в топ-6, но даже не попали в полуфинал. Что не получилось?

– Сложилось так, как сложилось. Понятно, что выходили мы на решающий бой, к сожалению, в финальных играх не смогли сыграть в свой хоккей. Не будем сейчас искать виноватых, надо в первую очередь смотреть сразу на себя. Где-то что-то не получилось, где-то вратари не помогли… Не скажу, что недорабатывали, мы прекрасно понимали, за что мы играем, ради чего играем, какой финальный приз. Но что-то не вышло.

– Команда нуждалась в усилении из большого хоккея? «Ак Барс» и минское «Динамо» привезли ребят из основы КХЛ.

– Мне сложно об этом судить, я к составу не имею никакого отношения. Кто есть, тот есть. Можно было и этим составом побеждать, ребята неплохие у нас были.

«Пятилетний контракт Никитина в ЦСКА подразумевает определённые гарантии»

– Какие команды вам больше всего нравятся, если смотреть на их работу в межсезонье? Кого запишете в возможные фавориты следующего сезона?

– «Локомотив» останется на лидирующих позициях. Агрессивная и мощная команда собирается у «Авангарда». Это самый агрессивный игрок на рынке, который предлагает хорошие условия, сильные контракты. Отличный подбор игроков, отмечу работу нового генерального менеджера Алексея Сопина. Наверное, они будут одним из основных претендентов на Кубок Гагарина в следующем сезоне. Но и «Локомотив» – готовая команда с чемпионским опытом, основу сохранили, комплектация на 90%. И главный их джокер теперь – это Боб Хартли. Тот человек, который будет разбирать в мельчайших подробностях каждую песчинку, всё будет на топ-уровне.

Не будем списывать со счетов и московское «Динамо», у Кудашова хорошая команда. Пришёл мощный тренер Игорь Никитин в ЦСКА со своим тренерским штабом, посмотрим, как они возьмут команду в работу, начались уже первые подписания. Эти четыре команды я выделю среди прочих.

– «Локомотиву» удалось сохранить почти весь чемпионский состав, однако полностью меняется тренерский штаб. Перед нами предстанет другая команда?

– Мы увидим знакомый, готовый «Локомотив», в который будут вноситься точечные изменения по тактике. Но когда команда уже сохранена, даже новый тренер понимает, что не надо сильно перестраиваться, ребятам будет легче привыкнуть к новым реалиям. Так что я не думаю, что смена тренера серьёзно скажется на перспективах Ярославля. Никитин искал для себя новые вызовы, и он их нашёл, у него контракт на пять лет, и это круто.

Игорь Никитин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Вы верите, что Никитину дадут доработать пятилетний контракт до конца? Глядя на то, как распоряжается ЦСКА тренерами и как быстро они исчерпывают свой кредит доверия.

– Всё будет зависеть от того, как к этому будут относиться руководители. Когда они дают пятилетний контракт, он подразумевает определённые гарантии. Это не риск, менеджеры, тот же Игорь Есмантович, прекрасно понимают, для чего они берут человека, почему сразу на пять лет.

Команда строится, может быть, не с первого года, но со второго, с третьего она точно должна построиться. И если хватит к тому моменту терпения… У нас есть большая проблема в нашем хоккее, что у нас не хватает терпения. У нас если что-то не пошло, уже сразу в ноябре нужно менять тренера. А так это не работает.

– Без гарантий спокойной работы Никитин, вероятно, не согласился бы уезжать из Ярославля?

– Разумеется. Даже если что-то не срастётся, все выплаты будут, в контракте всё по части разрыва соглашения до окончания его срока предусматриваются, все компенсации. Ни один тренер не идёт в команду с мыслями, что его не сегодня, так завтра могут уволить. Он идёт для того, чтобы сделать команду чемпионом. Абсолютно любой тренер.

«Ротенберга ненадолго нет на тренерском мостике — он точно найдёт себе место»

– Для «Локомотива» приглашение Хартли – сильный ход? У «Авангарда» не получилось уговорить Боба вернуться, а здесь он нашёл мотивацию.

– Насколько я слышал, было два последних кандидата на пост тренера в «Локомотив», Роман Ротенберг и Боб Хартли. Ожидали даже, что шансы у Ротенберга повыше…

– Ещё много говорили про Патрика Фишера из сборной Швейцарии.

– Возможно, об этом я не знаю, про Ротенберга и Хартли знаю точно, как было, достоверная информация.

– То есть появление Ротенберга в «Локомотиве» было реальным? Вам было бы интересно на это посмотреть?

– Безусловно. А почему нет? Кто-то скептически к нему как к тренеру относится, я понимаю, но здесь готовая команда, нужны только точечные изменения. Выигрывает не только главный тренер, но и его помощники, они играют огромную роль. У Никитина был сильный тренерский штаб. Разбирали большинство, меньшинство, взаимодействие в звеньях. Всё было, не только один человек играет и тренирует, важен штаб.

– Вам будет не хватать Романа Ротенберга на тренерском мостике в КХЛ?

– Я думаю, это ненадолго.

Роман Ротенберг Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

– Он найдёт для себя новые варианты трудоустройства именно в тренерском отрасли?

– Абсолютно точно. Знаю его, его любовь к этому делу, амбиции, страсть к хоккею, страсть побеждать. Не всегда всё получается, но он отдаёт все эмоции. Многие болельщики скептически так относятся к нему, а я скажу, что лучше буду получать такие эмоции, читать интервью человека, которому не всё равно, который горит командой.

Пусть цитаты вызывают улыбку, однако это лучше, чем смотреть на серьёзное полумёртвое лицо. Как вам игра? Нормально. Работаем дальше. И ушёл. Мне это неинтересно. Болельщики должны видеть и чувствовать настроение тренера, что у него в душе творится, как он передаёт свои мысли команде. Где-то хорошо, где-то – плохо, каждый по-разному это доносит, но это как минимум интересно. Тренеры должны быть более открыты к аудитории, и Роман Борисович показал в этом плане всем яркий пример. Передавать эмоции от игры, переносить их на лёд.

– Вы видите его в тренерском штабе «Динамо»?

– Думаю, что если он и будет работать, то только главным тренером. Для себя он этот этап уже прошёл — быть у кого-то в помощниках… Знаю человека, у него своё мнение, свои решения, правильные-неправильные — это уже второй вопрос. Но ему нужна самостоятельность. У него тот возраст и статус, когда в помощниках ходить будет не к лицу.

– Не будет в таком случае давления на Кудашова? Когда рядом с ним потенциальный сменщик.

– Давления никакого не будет. Если у него будет результат, то давления не будет. Не будет результата — будет давление. Так с любым тренером происходит, абсолютно. На любом уровне. Тем более цели и задачи у «Динамо» ясны. У тебя всё хорошо – тебя никто не трогает. Есть проблемы – есть вопросы. Менеджеры начинают шевелиться, думать, что делать. Так устроен наш спорт.

Алексей Кудашов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Для меня переезд «Куньлуня» в Петербург на «СКА Арену» — это какой-то плохой анекдот»

– Болельщики в Санкт-Петербурге активно критиковали Романа Ротенберга и призывали к его отставке. Если смотреть на первые заявления и ходы нового тренерского штаба во главе с Игорем Ларионовым, нет ощущения, что по Ротенбергу ещё будут скучать?

– Мне абсолютно непонятно, что происходит со СКА. Чего хочет добиться эта команда, какой у них будет состав, кого приглашают, кого сохранят, от кого и почему отказываются? Команда-загадка.

– Главная загадка – как можно было вернуться в «Ледовый» и оставить новую «СКА Арену» для «Куньлуня».

– Для меня это вообще анекдот какой-то, причём плохой, нонсенс, я не знаю вообще, как прилично это сказать, чтобы можно было публиковать. Построить лучшую арену в мире, чтобы на ней не играть, отдать её полукитайскому клубу и накрывать занавесками, потому что никто не придёт на них смотреть? Вы серьёзно?

Я был на этой арене, и я был на матчах «Куньлуня» в Мытищах. Ходят 500-1000 человек. Вы представляете себе тысячу человек в 23-тысячнике? Там такой масштаб, что эту группу фанатов даже никто не увидит. Кто будет болеть за китайскую команду в Санкт-Петербурге? Зачем?

Поймите, я не против «Куньлуня», я просто за здравый смысл. И по-хорошему им пора уже возвращаться к себе домой. А тут и Подмосковье у нас осталось совсем без хоккея, и арену им такую отдали… Не понимаю. Смотрю на всё это с улыбкой.

– Вы понимаете стратегию селекции СКА? Один из первых трансферов – сын Ларионова, Маркус Филлипс, чьи интересы представляет Ларионов…

– Я ещё месяц назад сказал, что Ларионов-младший будет в СКА. Как только он пришёл – ждите его сына. Мы будем говорить о том, что нам нужны тонкие и умные центральные нападающие… Отцы и дети, мы это всё проходили.

– Но ведь Ларионов сам много раз критиковал блат в хоккее?

– Кудашов поступил мудрее, дал сыну развиваться в аренде в «Нефтехимике». А здесь, к сожалению, не всё можно сказать цензурными словами. Он помогает своему сыну, дай бог ему удачи. К самому Игорю я нормально отношусь.

Игорь Ларионов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

– Вы видите перспективы у СКА под руководством Профессора?

– Мне будет интересно на это посмотреть. Пока что Профессор много говорит о глубоком понимании хоккея, тонкостях игры, прививает атакующий стиль… Много слов, пиара, а где дело? Результат. У него теперь команда с ресурсами, возможностями, посмотрим, к чему он её приведёт, как всё будет развиваться по ходу сезона.

Думаю, что ему будет непросто. С таким составом, который есть сейчас, я не вижу, за счёт чего можно будет ярко и смело обыгрывать конкурентов. Кто будет во вратарской бригаде, будет сильный первый номер или снова бешеная ротация? Нужно быть внутри клуба, чтобы понять всё, внутри системы, разбирать, смотреть, кого, куда и на какой позиции видят.

Сейчас есть мощное подписание Мёрфи, это сильный ход. Остальное пока не впечатляет, оптимизма мало. Команда скоро выходит из отпуска, и поводов для радости у петербургских болельщиков немного. Наверное, в этом шанс у «Куньлуня» перехватить зрителя?

«Максимум для «Спартака» и «Салавата Юлаева» — второй раунд. Не больше»

– Ни слова пока не сказали про другого финалиста – «Трактор». Для вас Челябинск уже выбыл из пула претендентов на чемпионство?

– Надо посмотреть, какой будет итоговый состав, пока рано по ним анализировать. Команда неплохая, иногда в прошлом сезоне я, правда, не понимал, за счёт чего она играет, но на деле всё чётко у них, грамотно, Шабанов проснулся – начали играть. Посмотрим, как они будут без Максима, это ключевая потеря, важнейший игрок.

Важно понять, какую роль возьмёт на себя Кравцов, теперь он лидер коллектива. Володя Ткачёв ушёл в «Сибирь», защитник Стивен Кэмпфер завершил карьеру, Фукале перешёл в Минск. Так что потери значительные. Пять-шесть человек, которые и делали в том году результат, ушли, посмотрим, как их заменит тот же Григоренко, кого ещё найдут на рынке.

– «Металлург», «Ак Барс» и «Автомобилист» для вас рангом ниже?

– «Магнитка» укрепляется, правда, укрепляется исключительно невысокими игроками с меня ростом. Не знаю, с чем это связано, но это видение тренерского штаба Разина. Ему надо показывать результат, это судьбоносный год для него, на первый сезон стали чемпионами, все радовались, но дальше – вылет в первом раунде, ещё один вылет такой ему могут и не простить.

– При этом Разин будто бы настоял на уходе из клуба многолетнего менеджера Сергея Гомоляко.

– Этого мы, конечно, не знаем, как там всё достоверно происходило. Пусть это всё в кулуарах остаётся, генеральный менеджер подбирает состав, но управляет им Разин. И ему важно собирать тех ребят, в которых он уверен. Есть точечные промахи, ребята, которые не оправдали надежд. Обменяли Зернова, хотели обменять, я слышал, Гераськина, ходили такие разговоры, были вопросы по подписанию Вовченко. Наверное, в тех, кого набрал, он уверен, а у Гомоляко могло быть другое на этот счёт мнение.

Андрей Разин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

– «Спартак» сможет в следующем сезоне сделать шаг вперёд?

– Посмотрим, как они сработают летом, на рынке новых подписаний нет, по Голдобину пока понимания нет, уйдёт Николай – разрушится ключевая тройка. Уходит Локтионов. Поэтому не знаю, рад, что Дима Вишневский остаётся, он начинал свою карьеру в «Спартаке», это хорошо и для него, и для команды. Но на сегодняшний день потолок этого «Спартака» – второй раунд плей-офф. Максимум.

– «Салават Юлаев» с учётом всех финансовых проблем из пула претендентов мы также вычёркиваем?

– Максимум второй раунд, если всё сложится, не больше.

– Какие у вас личные планы?

– Немножко отдохнуть, а потом продолжать работать с детьми, я работаю в детской школе по контракту. Пока другой работы на взрослом уровне нет, однако мне и эта работа нравится. Воспитываю новое поколение хоккеистов, резерв для большого спорта. Главное в хоккее.

– Ждёте приглашение в чемпионат 3x3 на следующий сезон?

– Побегу. Я в восторге от того, как здесь всё организовано было. Отличный чемпионат, все молодцы, для таких ребят, как я, уникальная возможность вернуться в спорт, вспомнить, как это было, пережить через себя все эмоции, радость побед, грусть поражений, видеть близких и родных, которые за тебя переживают. Здоровье — самое дорогое, но в хоккейном плане лучше не придумать ничего.

– В большом «Авангарде» работу не предлагали?

– Таких разговоров пока не было. Но я открыт для предложений. Будут звонки – будем разговаривать.