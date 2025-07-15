«Динамо» подписало Мамина, «Спартак» вернул легионера из Америки. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 15 июля.

Байрэм остался в «Баффало»

Слухов о будущем защитника Боуэна Байрэма ходило предостаточно. Почти в каждой публикации говорилось, что канадец покинет команду. Но нет.

Байрэм подписал двухлетний контракт на общую сумму $ 12,5 млн с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Кэпхит составил $ 6,25 млн. 24-летний игрок являлся ограниченно свободным агентом. Стороны избежали арбитража, который ранее запросил клуб.

В минувшем сезоне Байрэм набрал 38 (7+31) очков при полезности «+11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Баффало Сэйбрз». В минувшей регулярке хоккеист установил личный рекорд результативности в НХЛ.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию вошёл в тренерский штаб «Далласа»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Давид Пеллетье вошёл в тренерский штаб «Даллас Старз», сообщает пресс‑служба команды. 50‑летний канадец занял должность ассистента главного тренера Глена Галуцена. Последние 11 лет Пеллетье работал тренером по катанию в «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, Давид Пеллетье в паре с Жами Сале стали олимпийскими чемпионами Олимпийских игр 2002 года в Солт‑Лейк‑Сити в парном катании. Изначально золото выиграли россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а канадцы стали вторыми. Однако после судейского скандала оценки пересмотрели, в результате чего обе пары были объявлены победителями.

Российские хоккеистки подписали контракт с канадской командой

Канадский клуб профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Оттава Чардж» подписал однолетние контракты с российскими хоккеистками Анной Шохиной и Фанузой Кадировой. Об этом сообщает пресс-служба команды. Напомним, ранее клуб выбрал нападающих на драфте лиги.

«Я невероятно рада, что смогу играть в сильнейшей лиге мира в отличной команде. С нетерпением жду возможности забросить несколько шайб, внести свой вклад в победы и помочь своей новой команде завоевать кубок», — приводит слова Шохиной сайт «Оттавы».

Шохиной 28 лет. В сезоне‑2024/2025 она провела за «Динамо‑Нева» 42 матча в регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), набрав 73 (30+43) очка. В плей‑офф Шохина записала на свой счёт 16 (9+7) очков в девяти встречах.

27-летняя Кадирова в завершившемся сезоне провела за «Динамо‑Нева» 42 матча в регулярном чемпионате ЖХЛ и набрала 57 (26+31) очков, а также 13 (5+8) очков в девяти играх плей‑офф.

Марио Лемье заинтересован в покупке «Питтсбурга»

Группа, возглавляемая бывшим форвардом НХЛ Марио Лемье, заинтересована в покупке «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник.

«Может быть, это произойдёт, а может быть, и нет. Но они заинтересованы. Очень заинтересованы. И они пытаются это осуществить», — заявил источник.

Интерес к повторному приобретению команды возник почти через четыре года после того, как в 2021 году Лемье и совладелец Рон Беркл продали «Питтсбург Пингвинз» компании Fenway Sports Group (FSG) за $ 900 млн. С тех пор стоимость франшизы выросла: по разным данным, стоимость команды оценивается от $ 1,47 млрд до $ 1,75 млрд.

«Мы видели эти слухи, и, как мы ранее сообщали СМИ, Fenway Sports Group изучает возможность миноритарных инвестиций в «Питтсбург Пингвинз». Основное внимание уделяется поиску небольшого партнёра, и именно этот вариант сейчас обсуждается с потенциальными инвесторами», — заявил представитель FSG.

Клуб ВХЛ «СКА-Нева» переименован в «СКА-ВМФ»

Руководство хоккейного клуба СКА приняло решение о переименовании команды Всероссийской хоккейной лиги. Фарм-клуб армейцев сменит название «СКА-Нева» на «СКА-ВМФ».

«С 2008 по 2013 год фарм-клуб СКА именовался ХК ВМФ. Новое название «СКА-ВМФ» объединяет в себе традиции армейского спорта и причастность команды к системе СКА, подчёркивая связь нашего города с военно-морским флотом.

Впервые в истории страны президент России Владимир Путин присвоил звание дважды Героя Российской Федерации генерал-майору Михаилу Гудкову, заместителю командующего ВМФ России. ХК СКА чтит память погибших героев и гордится теми, кто защищает интересы Родины по всему миру. Реальные шаги по патриотическому воспитанию молодёжи и развитию спорта – одна из ключевых задач клуба.

В ближайшее время будут представлены обновлённые логотип и игровая форма «СКА-ВМФ». Они сохранят традиционные клубные цвета, которые будут сочетаться с элементами, отражающими принадлежность к флоту и Санкт-Петербургу», — сказано в сообщении команды.

Голышев и Трямкин сыграют в прощальном матче Дацюка

30 августа на льду «УГМК Арены» состоится матч с участием звёзд мирового хоккея. Легендарный уральский хоккеист Павел Дацюк проведёт The Magic Game, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Приглашение выйти на лёд в этой игре получили четыре хоккеиста «Автомобилиста». Своё участие подтвердили рекордсмен клуба по количеству проведённых встреч защитник Никита Трямкин, а также три нападающих: Анатолий Голышев, Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек.

«Я с большим удовольствием и честью принял приглашение Павла выйти на лёд в матче. Это будет самым волшебным хоккейным событием этого лета. Классно, что в нашем городе соберутся звёзды с мировыми именами и мы покажем отличную игру. Уверен, что все зрители получат большое удовольствие от грядущего матча. Ждём всех на трибунах!» — заявил Трямкин.

Агент рассказал о будущем Виталия Кравцова

Сегодня в СМИ начала распространяться информация, что Виталий Кравцов не желает играть под руководством Бенуа Гру.

Агент игрока Юрий Николаев опроверг эту информацию в беседе с обозревателем «Чемпионата»:



«Вопреки появившимся слухам хочу заявить, что мы в спокойном режиме ведём переговоры с «Трактором» о заключении нового контракта с нападающим Виталием Кравцовым. Мы постоянно на связи с руководством клуба. Никаких конфликтов с главным тренером челябинцев, как пишут в жёлтых изданиях, у Виталия не было и нет».

«Динамо» подписало контракт с Максимом Маминым

Официальное подтверждение сделки всё-таки состоялось – Максим Мамин подписал двухлетнее соглашение с московским «Динамо».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард провёл за ЦСКА 61 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил 13 шайб и сделал столько же результативных передач. В плей-офф КХЛ он сыграл шесть встреч, но не отметился голевыми действиями.

«Спартак» подписал Джоуи Кина

Московский «Спартак» усилился легионером – красно-белые заключили двухлетний контракт с американским защитником Джоуи Кином.

Напомним, 26-летний Кин играл за красно-белых с 2022 по 2024 год, проведя 108 матчей при 35 (10+25) очках и 99 минутах штрафа — в своём первом сезоне американец стал лучшим бомбардиром среди защитников «Спартака», набрав 24 очка — забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач.

Прошлый сезон Кин провёл за фарм-клуб «Сан-Хосе», всего на счету игрока — 202 встречи в АХЛ при 106 (19+87) очках, а также две игры в НХЛ за «Каролину».

Джо Торнтон получил должность в «Сан-Хосе»

Бывший форвард «акул» Джо Торнтон стал тренером по развитию игроков «Сан-Хосе».

Торнтон стал лишь вторым игроком в истории «Шаркс», чей номер был поднят под своды домашней арены и выведен из обращения. Первым такой почести удостоился легенда клуба и многолетний партнёр Торнтона по звену — канадский форвард Патрик Марло.