«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде – я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным

Дмитрий Яшкин – самый «русский» чешский хоккеист в истории. Родившийся в Омске нападающий всё детство провёл в Чехии, где, собственно, и встал на коньки. Неудивительно, что он представлял на международном уровне именно сборную этой страны, правда, после решения вернуться в КХЛ в 2022 году по политическим причинам в состав европейской национальной команды его не приглашают.

Так что шансы у Дмитрия попасть на Олимпиаду в Милане минимальны – хотя в случае чего Яшкин всегда готов. Мыслями о предстоящем сезоне, в котором, кстати, хоккеист перестанет считаться легионером (у него есть и российский паспорт), а также впечатлениями от «Матча года» Яшкин поделился в интервью «Чемпионату».

Дмитрий Яшкин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мы в сборной КХЛ не до конца настроились, а там ребята играли на полную катушку»

– Какие у вас остались впечатления от «Матча года»? Как оцените организацию, атмосферу?

– Увидел много старых знакомых, было приятно. Организация на высшем уровне, всё супер, никаких вопросов к ребятам, кто всё это затеял, они молодцы, что взялись за такой проект, всем получилось соединить приятное с полезным.

– С кем больше всего общаетесь из игроков НХЛ? С кем были рады встретиться?

– Да всех был рад встретить, по всем скучал. Не так много времени здесь было, постарался со всеми успеть переговорить.

– Атмосфера на игре сравнима с матчами звёзд? С чем сравните этот опыт?

– Матч звёзд – это одна история, здесь немного другая, благотворительная. Главное – это помощь нуждающимся. Организовать это всё стоило больших усилий. По структуре и настроению, наверное, так же, как и Матч звёзд КХЛ, но всё-таки немного другое, игроки другие. Соединили две лиги – уникальная история.

– В таких фестивальных товарищеских матчах обычно ждут ничьей, как в прошлом году. Что пошло не так?

– Мы старались, ребята из-за океана были лучше, что тут ещё можно сказать.

– То есть НХЛ вновь подтвердила статус лучшей лиги мира?

– Можно и так сказать. Я думаю, что результат говорит сам за себя.

– Разница, если смотреть на счёт, между лигами настолько существенная?

– Возможно, мы не до конца настроились, не собрались, а там ребята играли в полную катушку. Такой фактор тоже мог быть, для нас был матч звёзд, фестиваль, для них – хоккей.

«Матч года» — 2025 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Каждый день говорили с Мифтаховым о новом контракте, но насильно человека не удержать»

– Как давно вы на льду? Как давно тренируетесь?

– Недели две уже катаюсь. До поездки в Европу катался, после Европы сейчас катаюсь. Так что всё идёт своим чередом, всё в порядке.

– Как оцените свой отпуск?

– Здорово, удалось увидеть родные места в Чехии. Соединил приятное с полезным, были вещи, которые нужно было сделать в Европе, закрыть какие-то семейные вопросы, так что всё хорошо. И погулять удалось.

– Вы проводили много времени с лучшим другом – Амиром Мифтаховым. Уговаривали его по-дружески остаться в «Ак Барсе»?

– Да мы каждый день об этом разговаривали, но насильно же не удержать человека. Это его решение, я его принял и поддержал как друг.

– Какие видите перспективы у Мифтахова в «Каролине»? Всё-таки там сильная вратарская бригада.

– Думаю, у него неплохие шансы закрепиться в НХЛ на самом деле. Я в него верю, в этой команде есть определённые нюансы, которые могут сыграть в его пользу.

Амир Мифтахов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– В числе этих нюансов – здоровье первого номера «ураганов» Фредерика Андерсена?

– В том числе – ему ещё и к Олимпиаде готовиться надо. Нюансов много, будем верить, что всё получится. Надо работать, всё от него зависит, могу разве что пожелать ему удачи в его начинании.

– За «Ак Барс» не тревожно теперь? Билялов восстанавливается после травмы, второй номер – молодой Максим Арефьев…

– Время есть, можно ещё поискать варианты на рынке, думаю, генеральный менеджер в этом плане всё понимает и разберётся в ситуации.

– Вы на месте Марата Валиуллина поискали бы ещё одного вратаря?

– Вот именно, что на его месте, а я не там, это не моё место.

«До сих пор сложно понять, как мы упустили такое преимущество в серии с «Динамо»

– И всё же – вы ведь в любом случае следите за трансферной политикой. Что скажете о приглашении Калинюка и Биро?

– Я этих ребят не знаю, посмотрим, приедут – оценим их. Потренируемся, пообщаемся. Надеюсь, они вольются в коллектив и принесут пользу команде.

– С Михаилом Фисенко уже были знакомы ранее? Для «Ак Барса» человек не чужой, но вы с ним, кажется, не пересекались…

– Мы знакомы с Михаилом, здорово, что он пришёл к нам, такой опытный игрок точно не помешает.

– Чего в целом не хватало в прошлом сезоне и что можно добавить в следующем, чтобы показать другой результат?

– Всего не хватало, раз мы проиграли и так рано вылетели. Везде можно добавить, все это прекрасно понимают. Будем над этим работать.

– Долго прокручивали в голове серию с «Динамо»? В какой момент что-то пошло не так?

– Конечно, такое быстро не забывается, такое преимущество упустить морально тяжело… До сих пор сложно это понять и принять на самом деле, неприятные воспоминания. Сам для себя не нашёл причины, почему проиграли, видимо, они где-то поменяли свою игру, перестроились, а мы не смогли. Не отреагировали на эти изменения.

– Две стартовые победы на выезде могли сыграть с командой злую шутку? Чересчур поверили в себя…

– Может и такое быть, где-то недонастроились, всё равно третья-четвёртая игры, начали не очень резво, дали сопернику почувствовать свою игру, убежать вперёд… И дальше уже вся серия перевернулась. Пятая игра была на качелях, начали не очень, но затем почти вытянули. Играли на пределе, видимо, это сказалось в последней шестой игре. Где уже не хватало ни эмоций, ни сил.

Серия «Динамо» Москва — «Ак Барс» в плей-офф КХЛ Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– В шестом матче руки не опускались? После второго периода уже всё было ясно…

– Всё равно старались хоть что-то сделать, спасти ситуацию, играли до конца. Это уже прошлое.

«Разговоры об Олимпиаде для меня теоретические и бесполезные»

– Следили за Кубком Стэнли? Переживали за кого-то персонально?

– Смотрел, когда получалось, хотя бы хайлайты. Всё-таки часовые пояса, время другое, не совсем удобно смотреть было. Но Кубок Стэнли – это Кубок Стэнли. Всегда событие, всегда праздник.

– Удивлены, что «Флорида» вновь взяла Кубок Стэнли?

– Нет, отнюдь, всё по делу. Логичный успех.

– У вас есть сейчас какие-то личные симпатии в НХЛ?

– Не сказал бы. Смотрю со стороны.

– Смотрели чемпионат мира?

– Следил за результатами, но такого, чтобы пристально смотреть – нет.

– Следующий сезон – олимпийский. Хотя бы теоретически ждёте вызова в сборную Чехии?

– Я бы очень хотел сыграть на Олимпиаде, разумеется. Но есть правила, их объявили. Ждать нечего.

Дмитрий Яшкин в сборной Чехии Фото: Monika Majer/Getty Images

– То есть, если вдруг что-то поменяется и вас позовут, вы будете готовы сыграть?

– Я лично всегда готов.

– «Ак Барс» вас бы отпустил? Паузы в чемпионате на Олимпиаду нет.

– Это слишком теоретические, бесполезные разговоры. Но, думаю, мне пошли бы навстречу, мы бы договорились.