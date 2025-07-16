Куча непонятных людей и мутная стратегия. «Чикаго» и «Сан-Хосе» останутся на дне?

За последние три года мы как-то свыклись с тем, что в НХЛ есть два беспросветных аутсайдера, чья цель сводится к тому, чтобы залезть повыше на предстоящем драфте. Речь о «Чикаго» и «Сан-Хосе».

В сезоне-2022/2023 команды не упали на самое дно, но были максимально близки к этому – «Чикаго» завершил регулярку на общем 30-м месте, оторвавшись от первого с конца «Анахайма» лишь на одно очко, а «Сан-Хосе» — на 29-м, набрав на одно очко больше, чем «Блэкхоукс».

В следующем чемпионате оба клуба уже были безальтернативно последними – «акулы» не выбили и 50 очков, а «ястребы» набрали 52. Через год история повторилась практически точь-в-точь, с той лишь разницей, что очков команды набрали немного больше.

В грядущей регулярке от команд также не ожидают ничего хорошего. Почему? Давайте разбираться.

«Чикаго»

Базовые разговоры о развитии молодых игроков, пачкой набранных на драфте, можно слушать бесконечно, но это никак не приближает «Чикаго» к тому, чтобы сделать попытку оттолкнуться ото дна.

Игроки «Чикаго Блэкхоукс» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сейчас состав «Блэкхоукс» представляет собой сборную солянку, приготовленную из ингредиентов, оставшихся после новогодней ночи. В нападении у «ястребов» слишком много людей на внушительных контрактах, и им приходится быть лидерами ввиду отсутствия качественной подпитки. Бертуцци ($ 5,5 млн в год), Бураковски ($ 5,5 млн в год), Терявяйнен ($ 5,4 млн в год), Фолиньо ($ 4,5 млн в год), Дикинсон ($ 4,25 млн в год), Михеев ($ 4,037 млн в год) – хорошие игроки, но не те, кто должен играть около 20 минут за матч. Почти все они в любой другой команде не поднимались бы выше третьего звена.

В защите дела ещё хуже – в следующем сезоне она почти полностью может быть сформирована из молодых игроков на минимальных контрактах. Тех, кто поможет им опытом, в команде нет (остался только Мёрфи) – после обмена Сета Джонса во «Флориду».

Вкупе с этими проблемами несколько неоднозначным выглядит назначение Джеффа Блэшилла на пост главного тренера. Стоит напомнить, что американец с 2015 по 2022 год работал в «Детройте» — «Ред Уингз» за это время один раз попали в плей-офф. А в последние три года помогал Джону Куперу в «Тампе» — «Лайтнинг» на этом отрезок ни разу не прошли первый раунд плей-офф.

О привлечении игроков, которые будут помогать Бедарду и компании выходить на новый уровень, а также прививать психологию победителей, говорится давно, но никаких шагов в этом направлении не делается. Слухи о якобы желании подписать Рантанена или Марнера так и остались слухами. Руководство «Чикаго» даже не попробовало рискнуть и обменять высокий пик на драфте в обмен на готового игрока. А это решение выглядело довольно-таки логичным, так как проспектов в организации и правда очень много.

«Сан-Хосе»

Перед тем как перейти к «Сан-Хосе», надо сразу оговорить тот факт, что и на их состав без слёз не взглянешь. Иногда кажется, что все подписания или обмены «Шаркс» сводятся к тому, что в руководстве рассчитывают выгодно обменять игрока на дедлайне. Ни о какой перспективе речи нет. Зачем «акулам» понадобился в это межсезонье провалившийся в очередной раз Джефф Скиннер или отдыхавший бóльшую часть регулярки Райан Ривз?

Да и вообще стратегия «Сан-Хосе» абсолютно непонятна. Хорошо, вы пытаетесь что-то урвать на дедлайне, когда обмениваете лидеров. Но ведь это ни к чему путному не приводит. Получается, организация превратилась в некий пункт развития, где игрока доводят до нужных кондиций, а потом в самый необходимый момент предоставляют за бесценок. Или за неплохие активы, которые потом всё равно смываются в унитаз.

Также удивляют решения менеджмента относительно игроков, чьи контракты удерживаются или выкупаются. Сейчас в платёжке «Сан-Хосе» висит почти $ 9 млн (на следующий сезон) мёртвого груза. С какой целью? Просто дотянуться до пола?

Игроки «Сан-Хосе Шаркс» Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В системе очень много молодых игроков, но их развитие идёт не в таких темпах, чтобы сделать попытку встать с колен. Да, есть Селебрини (который не потерялся бы где угодно), Смит (который, по правде говоря, особо не убеждает) и Эклунд, однако за ними ничего не виднеется.

Что объединяет «Чикаго» и «Сан-Хосе» на данный момент? В обеих командах много непонятных людей на немаленьких зарплатах и слишком мутная стратегия развития, которая, скорее приведёт к провалу, нежели к успеху.

Обе организации с большой долей вероятности останутся на дне и в следующем сезоне и будут бороться за первый пик на драфте, под которым наверняка уйдёт Гэвин Маккенна.

Вообще, после того как пройдёт следующий драфт и откроется рынок свободных агентов, будет интересно посмотреть на шаги «Блэкхоукс» и «Шаркс». Во-первых, танковать уже нет смысла, слишком много команды выбирали на последних драфтах, всех талантов всё равно не переварить. Во-вторых, у многих игроков в следующем сезоне заканчиваются контракты, это откроет большое окно финансовых возможностей. Хотя оно и сейчас немаленькое. В-третьих, через год на рынок может хлынуть огромное число звёзд, которые будут требовать баснословные суммы. И «Чикаго», и «Сан-Хосе» эти деньги смогут преспокойно дать. Вопрос только, как они будут объяснять свои стратегии развития.