«Динамо» рассталось с двумя вратарями, ЦСКА продлил защитника. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 16 июля.

ЦСКА заключил новый контракт с защитником Владиславом Провольневым

ЦСКА заключил новый контракт с защитником Владиславом Провольневым. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, соглашение заключено сроком до конца сезона-2027/2028. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании контракта на общую сумму 140 млн рублей.

За ЦСКА 30-летний игрок обороны выступает с 2021 года. Суммарно в армейском клубе Владислав провёл 246 матчей, в которых набрал 62 (17+45) очка. За это время он выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом страны.

Всего в КХЛ на счету защитника 490 встреч, в которых Провольнев набрал 111 очков — забросил 37 шайб и отдал 74 результативные передачи — с показателем полезности «+38». Помимо ЦСКА, Владислав выступал за «Спартак» и «Северсталь».

Вратарь Станислав Бережной покидает московское «Динамо» спустя неделю после перехода

Вратарь Станислав Бережной покидает систему московского «Динамо». Контракт расторгнут по инициативе игрока. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

22-летний Бережной пополнил ряды «Динамо» 8 июля, став частью сделки по обмену Бреннана Менелла в СКА, после чего голкипер решил продолжить карьеру в Северной Америке. Спортивные права на хоккеиста остаются за московским «Динамо».

В прошлом сезоне Бережной за СКА провёл одну игру, где отразил 9 из 11 бросков. За «СКА-Нева» во Всероссийской хоккейной лиге вратарь провёл 13 матчей, в которых одержал шесть побед с 93,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,49.

Стоит заметить, что ранее в среду московское «Динамо» объявило об обмене ещё одного голкипера – белорусского вратаря Алексея Дымкова – в клуб ВХЛ «Рубин».

Стали известны составы команд на прощальный матч Василия Кошечкина в Магнитогорске

Стали известны составы команд на прощальный матч вратаря Василия Кошечкина в Магнитогорске. Напомним, бывший голкипер клубов КХЛ принял решение о завершении игровой карьеры в марте 2023 года. Во встрече примут участие команды «Синих» и «Белых». Матч состоится 26 июля в 16:30 мск.

Команда «Белых»:

тренеры: Олег Знарок, Виктор Козлов и Андрей Болсуновский;

вратари: Василий Кошечкин, Александр Ерёменко;

защитники: Егор Яковлев, Яков Рылов, Александр Гуськов, Максим Кондратьев, Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов;

нападающие: Павел Дацюк, Алексей Морозов, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков, Игорь Григоренко, Семён Кошелев, Никита Коростелёв, Евгений Тимкин и Никита Гребёнкин.

Команда «Синих»:

тренеры: Пётр Воробьёв, Илья Воробьёв и Сергей Звягин;

вратари: Максим Кошечкин, Игорь Шестёркин;

защитники: Евгений Бирюков, Владимир Маленьких, Ярослав Хабаров, Андрей Зубарев, Виталий Прошкин, Михаил Пашнин, Григорий Панин и Виталий Атюшов;

нападающие: Андрей Разин, Александр Сёмин, Максим Сушинский, Александр Степанов, Олег Сапрыкин, Николай Прохоркин, Артём Востриков, Сергей Плотников, Николай Голдобин, Сергей Соин, Максим Карпов и Анатолий Никонцев.

Стали известны тренерские штабы клубов «СКА-ВМФ» и «СКА-1946» на сезон-2025/2026

Сформирован тренерский штаб команды ВХЛ «СКА-ВМФ» на сезон-2025/2026. Руководить командой продолжит Николай Воеводин, помогать ему будут Евгений Бобарико и Антон Белов. Также штаб пополнил старший тренер Павел Канарский, перешедший из «СКА-1946». Тренерами вратарей назначены Алексей Давыдов и Владислав Волков. За общую физическую подготовку будет отвечать Дмитрий Попов.

Главным тренером команды МХЛ «СКА-1946» назначен Герман Титов. Тренеры – Вячеслав Солодухин и Антон Кадейкин. Тренер вратарей – Сергей Щукин. Тренер по физической подготовке – Илья Гребенников.

Напомним, ранее руководство хоккейного клуба СКА приняло решение о переименовании «СКА-Нева» в «СКА-ВМФ».

НХЛ опубликовала расписание сезона-2025/2026

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала расписание сезона-2025/2026. Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

В первый день регулярки состоятся три встречи. В первом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов «Флорида Пантерз» на домашней арене встретится с «Чикаго Блэкхоукс». «Нью-Йорк Рейнджерс» в этот же день на своём льду примет «Питтсбург Пингвинз», а «Лос-Анджелес Кингз» дома сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Отметим, что в регулярном чемпионате НХЛ предстоящего сезона команды проведут по 82 игры, как и ранее, а начиная с сезона-2026/2027 количество матчей увеличится до 84.