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Интервью с Антоном Курьяновым: чемпионство с Локомотивом, переход в ЦСКА, работа в Авангарде

«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов
Лев Лукин
Интервью с Антоном Курьяновым
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Комментарии
Новому тренеру ЦСКА есть о чём рассказать: о чемпионстве с «Локомотивом», переезде в Москву, воспоминаниях о работе в Омске.

Жизнь и карьера Антона Курьянова в последнее время полны удивительных сюжетов. Ещё год назад он, являясь и генеральным менеджером «Авангарда», и помощником главного тренера, готовил «ястребов» к сезону, а сейчас привёз в Омск Кубок Гагарина, выигранный с «Локомотивом». В Ярославле Антон Алексеевич оказался в декабре, после увольнения из «Авангарда», он вошёл в штаб своего давнего товарища Игоря Никитина, ну а теперь Никитин, Курьянов и ещё несколько тренеров «золотого» «Локомотива» перебрались в ЦСКА, чтобы вернуть армейскому клубу утраченное величие. Жизнь – лучший драматург и сценарист, не иначе.

Переход Никитина – весьма драматичный и неоднозначный
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»

Однако сам Курьянов к новым жизненным поворотам относится спокойно – он многое повидал на своём хоккейном веку. Поэтому и говорит обо всём, что было, честно и откровенно, не выставляя никаких запретов. Из большого интервью «Чемпионату» вы узнаете:

  • куда Курьянов привёз Кубок Гагарина в Омске и почему;
  • какая работа его ждёт в штабе Никитина в ЦСКА;
  • как Курьянов смотрит на уход Никитина из «Локомотива»;
  • как тренерский штаб «Локомотива» настраивал команду на овертайм в седьмой игре серии с «Авангардом»;
  • почему он удивлён возвращению Хартли и насколько близок был Боб к «Авангарду» в прошлые годы;
  • осталась ли у него обида на «Авангард» и почему всё-так вышло в Омске;
  • что Курьянов вынес из работы генеральным менеджером.

«В раздевалке «Локомотива» висит фотография той команды – мужики! Их семьи должны быть причастны к нашей победе»

— Для вас не стоял вопрос, куда привезти Кубок Гагарина в Омске?
— Было два места, куда хотелось сразу: могила Сашки Вьюхина и гематологическое отделение областной больницы. Очень давно с этим медучреждением сотрудничаем, стараемся помогать. Это ещё при Олеге Твердовском началось! Когда видишь этих детишек… Кто-то в ремиссию ушёл, и не узнать человека, но кто-то, к сожалению, не справился с болезнью. Доктора сами говорят, что порой эмоциональный всплеск влияет на здоровье сильнее, чем химиотерапия. И даже анализы показывали, что некоторые детки шли на поправку после того, как кто-то из «Авангарда» к ним приезжал. У нас – рутина, мы свободны в своих перемещениях, а им даже из отделения нельзя выходить. Стараемся дать им возможность получить эти новые эмоции, новые ощущения. Это самое главное.

— Великое дело. А почему именно к Вьюхину?
— Когда мы с другими ребятами зашли в своё время в Омск, то он над нами, молодыми, всегда так подшучивал по-доброму, поддерживал. Потом уже по карьере всегда были на связи, созванивались, пересекались. Со временем, наверное, тяжёлое чувство притупилось, но, когда побывал в Ярославле на месте трагедии, на этом мемориале… Очень тяжёлое место. И в раздевалке «Локомотива» висит фотография той команды – настоящие мужики! Глядя на неё, понимаешь, что их семьи, их дети должны быть причастны к нашей победе.

Антон Курьянов с Кубком Гагарина на могиле Александра Вьюхина

Антон Курьянов с Кубком Гагарина на могиле Александра Вьюхина

Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Как узнали о той трагедии?
— Я был дома, на следующий день у нас была запланирована домашняя игра. Кто-то мне позвонил: «Слышал новость? «Локомотив» разбился…» Я сначала думал, может, не то что шутка, но какая-то неполная, непроверенная информация. Разбился – понятие растяжимое. Потом всё завертелось, переживали за Александра Галимова, надеялись…

Знаете, в 2008-м хоронили Лёшку Черепанова – это была колоссальная трагедия и потеря. А тут – целая команда. Невообразимый масштаб, тяжело всё это.

— А кроме Омска, были варианты, как провести день с кубком?
— Да мне больше некуда его везти. Все мои друзья, родственники, люди, которые за меня переживали, живут в Омске. Тут ещё такой момент… В день, когда выставлял кубок, люди сначала просто фотографировались с ним, а потом начали подходить и рассматривать. Многие только по телевизору его видели, а тут такая возможность. Один парнишка даже нашёл легендарную фамилию: «Овечкин! Овечкин! Здесь Овечкин написано» (смеётся). Это больше для людей, детишек, кто хотел прикоснуться.

Кубок Гагарина в Омске

Кубок Гагарина в Омске

Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— С родным Усть-Каменогорском уже ничего не связывает?
— Уже нет. Я не был там больше 15 лет. В своё время все родители, бабушки переехали в Омск, живём здесь давно.

«Никитин спросил: «Готов со мной дальше?» И я даже не размышлял»

— Пару лет назад вы, будучи генменеджером «Авангарда», обещали забрать Кубок Гагарина у ЦСКА. Сейчас у вас есть кубок, и вы идёте работать в ЦСКА. Оценили иронию судьбы?
— Да, мне ту фразу уже много раз припомнили (смеётся). Знаете, когда смотришь на это межсезонье в КХЛ, на возвращение в лигу Боба Хартли, то уже ничему не удивляешься. Привыкаешь к тому, что происходят такие вещи, о возможности которых ещё несколько лет назад никогда бы не подумал.

— Какой у вас будет функционал в тренерском штабе ЦСКА?
— Мы с Сан Санычем [Александром Поповым] будем с нападающими работать. Остальные детали обсудим, уже когда соберёмся.

— Вы последовали за Игорем Никитиным из «Локомотива» в ЦСКА. Другого варианта не было?
— Здесь всё очень просто. Когда меня уволили из Омска, позвонил Игорь Валерьевич, предложил войти в его штаб. Сейчас он спросил: «Готов со мной дальше?» И я даже не размышлял, потому что всё очень честно и прозрачно.

Игорь Никитин и Антон Курьянов

Игорь Никитин и Антон Курьянов

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— С Поповым вы были одним из лучших дуэтов в российском хоккее в своё время. Как смотрите на совместную тренерскую работу?
— Думаю, мы все профессионалы, всё будет хорошо. Здорово, когда знаешь человека, его привычки, характер, отношение к делу. Так проще работать, по крайней мере, мне точно. Даже когда в «Локомотив» приходил, вроде всех тренеров в штабе знаешь, но никогда с ними в работе не пересекался, и вот это знакомство, привыкание друг к другу забирают время.

— Попов-хоккеист, а теперь и тренер такой же молчаливый, как и в общении с журналистами?
— Да нет, со всеми общается, всё как у всех. Просто есть категория людей, которые не любят давать интервью, работать на публику. Как тренера Саню мне ещё только предстоит узнать, а в роли игрока в раздевалке он был обычным парнем, общительным.

— Вообще, в ЦСКА сейчас на тренерском мостике Никитин, Курьянов, Попов – легенды «Авангарда». Вспоминается прошлое в таких ситуациях?
— В «Локомотиве» вспоминали, когда увидели легендарную фотографию с Овечкиным на омском стадионе (смеётся). Были у нас забеги при Валерии Белоусове тогда. Такая символическая фотка получилась.

Александр Овечкин, Антон Курьянов, Александр Попов, Игорь Никитин на тренировке «Авангарда» летом 2005 года

Александр Овечкин, Антон Курьянов, Александр Попов, Игорь Никитин на тренировке «Авангарда» летом 2005 года

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

«Тренер выполнил задачу и перешёл, причём в рамках регламента. Почему нет? Обычно-то игра в одни ворота»

— Есть ли у вас какой-то осадок от расставания с «Локомотивом»? Всё случилось очень быстро и неожиданно после победы. Конечно, это в большей степени касается ухода Никитина.
— Тут, конечно, если встать на сторону руководства, то можно понять: нужно искать людей, всё заново начинать. Но это рабочий момент. Понимаете, обычно ведь получается игра в одни ворота: когда тренера убирают с контрактом, то все с этим соглашаются, говорят, что он не справился, мало кто просит дать ему доработать. А тут тренер выполнил задачу и перешёл, причём в рамках регламента, с соблюдением всех правил. Почему нет?

— А если говорить о коллективе «Локомотива»?
— Да все ребята в принципе всё поняли. Допускаю, что у многих остались осадок, обида. Но за ту карьеру, что мы прошли, много раз увольняли против нашей воли, так что…Оглядываться назад нет времени и смысла.

— Насколько быстро в прошлом сезоне переключились на работу в «Локомотиве» после стремительного ухода из Омска?
— В плане тренировочного процесса во всех клубах плюс-минус всё одинаково. Тяжеловато было в первый месяц ментально, потому что пришёл в штаб лидера КХЛ, шедшего на первом месте с запасом. Главное было не то что не испортить, а свои мысли аккуратно донести, чтобы это сыграло только в плюс. Ну и мне повезло, что шёл перерыв в чемпионате, «Локомотив» был на сборах. А дальше – всё через работу.

— Вы зашли в уже сложившийся тренерский штаб. Хорошо вас приняли?
— Никаких проблем в этом плане не было. Очень благодарен Антону Буту, с которым работали в одном направлении. Мы нашли общий язык и работали без каких-либо камней за пазухой.

— После вашего прихода у «Локомотива», согласно статистике, улучшилось большинство и увеличилось количество голов, а это ваша зона ответственности. Что-то привнесли новое в нападение команды?
— Кардинально, конечно, ничего не менял. Но как это обычно бывает – глаз замыливается, а тут свежий взгляд. Предлагал свои идеи, аргументировал – что-то взяли, что-то стало получаться. Не думаю, что всё поменялось с моим приходом, всё-таки «Локомотив» и так шёл ровно и мощно по сезону.

Как «Локомотив» стал чемпионом:
«ЛОКОМОТИВ» — ЧЕМПИОН КХЛ! Бросок Шалунова в овертайме сделал Ярославль счастливым
«ЛОКОМОТИВ» — ЧЕМПИОН КХЛ! Бросок Шалунова в овертайме сделал Ярославль счастливым

«Такие матчи, как седьмая игра с Омском, выводят всех на новый уровень. Ощущение, будто стоишь на краю пропасти»

— В серии с «Авангардом» вы были козырем «Локомотива». Или «Авангард» стал другим?
— Несомненно, «Авангард» стал другим. Они были на ходу, игроки новые добавились. Лично мне было тяжело выходить в Омске против «Авангарда», и Никитин мне в этом плане очень помог. Мы долго общались, он рассказывал о своём опыте, как переключиться перед играми, в день игры. Помог убрать эмоции и сфокусироваться на работе. Наверное, повезло, что серию начинали дома, потом, когда приехали на третий матч, у меня на арене сидели семья, друзья, родственники, но в целом – все против тебя. Старался сосредоточиться на игре, на подопечных.

— Помогло ещё и то, что матч «Локомотиву» удался.
— Скорее сработало, что это была уже третья игра серии. Втянулись в драку (смеётся).

— Какие были ощущения, когда «Авангард» вернулся в серию с 1-3? Ведь год назад вы были на другой стороне.
— Знаете, чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужно, чтобы всё сложилось. У каждой игры свой сценарий. Да, «Авангард» сравнял счёт в серии, но мы гнули свою линию, и тут важно только то, кто одержал четвёртую победу.

— Что говорил Никитин перед овертаймом седьмой игры?
— Близость победы вызывает некую зажатость. Потом уже думали о том, что у нас только Радулов, Шалунов и Береглазов выигрывали, остальные ребята все молодые. После прошлогоднего финала близость победы немного сковала. Ну а что говорил Никитин? Пытался успокоить, вернуть им голову на место. Потому что физически они готовы были, но психология на первый план выходила.

— Успели понять, насколько Никитин потрясающий психолог?
— Наверное, было бы легче ответить, если бы я был с начала тренировочного процесса. Но когда я пришёл, то было видно, что команда уверена в себе. И дальше уже решали всё нюансы, детали.

— Ваша первая мысль, эмоция после победного гола Фрейза?
— Такие матчи выводят всех на другой уровень. Давление, психологический стресс, которые испытывают ребята и ты вместе с ними, ощущение, будто стоишь на краю пропасти, и ты либо умер, либо удержался. И тут гол, победа, выплеск эмоций, адреналина, а когда зашли в тренерскую – опустошение.

Победный гол Фрейза

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Действительно ли в следующих раундах «Локомотиву» было попроще?
— Просто точно не было. Но думаю, что опыт, который команда приобрела в серии с «Авангардом», дал больше сил и веры, что если отходим от своей игры – получаем, а если делаем всё правильно, то выигрываем.

— А стабильные поражения в первых матчах серий у «Локомотива» — это как раз следствие того, что голова у ребят не сразу вставала на место после пауз?
— Да там разные ситуации были. С «Трактором» в финале две ошибки в третьем периоде – и 0:2. Просто где-то выбились из колеи. Опять же, психология. С Уфой тоже пропустили в конце третьего периода, всё было на тоненького. Нельзя сказать, что мы какие-то игры прям вчистую уступили.

— Ярославль очень долго ждал Кубок Гагарина. После победы почувствовали, что сделали огромное дело?
— Конечно. Мы пошли потом в ресторан, утром вышел, а там люди с флагами, салюты пускают, город гудит. Небольшой город, но очень хоккейный, и следующие дни после чемпионства – как первое время после Нового года.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в Ярославле

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в Ярославле

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Хартли должен был приехать в «Авангард» вместе со всем штабом. Насколько помню, помешал строительный бизнес»

— В «Локомотив» сейчас заходит Боб Хартли. Удивлены, что он вообще возвращается в КХЛ?
— Не то чтобы удивлён, просто вроде была информация, что он вообще не будет больше тренировать. Но согласился, тут надо у него про это спросить.

— В «Локомотиве» уже сложившаяся команда, и тут приходит Хартли, который вряд ли будет ехать на чьём-то «багаже». Как думаете, не будет противоречий?
— Здесь всё просто: только результат рассудит. Есть разные системы, разные подходы, разные тренеры, но всё определяет результат.

— Думаете, в «Локомотиве» Хартли в любом случае дадут время?
— Ну они же понимают, кого они берут, какая у них команда. Здесь вопрос в том, насколько быстро команда и тренер найдут коннект.

Что означает возвращение Хартли в КХЛ:
Назначение Хартли переворачивает КХЛ. В трудные времена «Локомотив» делает лигу круче
Назначение Хартли переворачивает КХЛ. В трудные времена «Локомотив» делает лигу круче

— Радулов может стать тем связующим элементом между Хартли и коллективом, каким в чемпионском «Авангарде» стал Ковальчук?
— Здесь тяжело ответить. Саня – такая вспышка, не знаешь, когда и где загорится (смеётся). Так что тут прямо интересно будет. Всё проявится, когда пойдут какие-то неудачи.

— Когда вы были генменеджером в «Авангарде», был же вариант, что команду снова возглавит Хартли?
— Да, он должен был приехать.

— Почему тогда не получилось, а сейчас он снова в КХЛ?
— В этом и загадка. Тогда в Омске вели переговоры руководители, насколько я помню, там строительный бизнес фигурировал, из-за которого он в результате и не приехал.

— Ещё фигура Клутье – верного ассистента Хартли.
— В тот момент и Жак, и все остальные были готовы приехать в «Авангард».

Боб Хартли и Антон Курьянов на тренерском мостике «Авангарда»

Боб Хартли и Антон Курьянов на тренерском мостике «Авангарда»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«А на кого обижаться в «Авангарде»? Там пришли новые люди и дали результат, у нас всё было в руках»

— Наверняка у вас есть какое-то сожаление, что всё так вышло в «Авангарде»?
— Конечно. Всё-таки это тот клуб, который дал мне путёвку в жизнь. Но, опять же, всё определил результат. Нет смысла расстраиваться уже сейчас. Что-то получилось в первый год, когда я стал генеральным менеджером, потом не получилось. Как есть – так есть.

— Обид не держите?
— Да нет, конечно, а на кого обижаться? Всё было в руках, так что… Тут никаких вторых мнений не может быть, всё на поверхности и открыто. Вместо нас в «Авангард» пришли новые руководители, новый тренер и дали результат.

Как закончились отношения Курьянова и «Авангарда»:
«Авангард» уволил тренеров, не дожидаясь приезда Ги Буше. Другого выхода уже и не было
«Авангард» уволил тренеров, не дожидаясь приезда Ги Буше. Другого выхода уже и не было

— Евгений Забуга недавно говорил, что «Авангард» мог бы выплыть и без шоковой терапии. Согласны?
— Знаете, не люблю сослагательные наклонения. А если бы не выплыли? Нет смысла уже рассуждать на эту тему. Смотрим вперёд, нас ждёт любопытный сезон. И Хартли зашёл, и Буше работает, и Никитин в ЦСКА. Много подоплёк и очень интересных матчей.

— Ждёте, что «Локомотив» против ЦСКА сейчас будет выходить особенно остервенело?
— Да у Хартли все матчи хоккеисты играют с максимальными настроем и самоотдачей. Может, у ребят будет дополнительная внутренняя мотивация. Ну, это хоккей!

«Из опыта работы генменеджером вынес, что это не моё. Тогда хотелось помочь «Авангарду», никто не знал, что всё так сложится»

— Что бы вы по-другому сделали в «Авангарде», если бы была такая возможность?
— Знаете, тут просто ещё такое стечение обстоятельств. Мы постоянно были в режиме ожидания, всё время нужно было какие-то дыры латать, догонять, что-то исправлять. Не справились, что тут сказать.

— Как сказал Сергей Звягин: «Старались не только пожары тушить».
— Да, примерно так.

— Некоторым игрокам вы давали долгосрочные контракты, но они не сработали – Гераськин, Николишин, например. Как думаете, в чём причина?
— По Гераськину всё просто: он изначально хотел в Магнитогорск. Думаю, Разин – это его тренер, он знает к нему подход. По Ване тяжело сказать, в плане работы и отношения к делу всё было на высшем уровне, но где-то не пошло. И таким комом всё полетело.

— Много копий было сломано по поводу Коула Касселса. Что с ним оказалось не так?
— Изначально не попали с этим трансфером, это моя ошибка. Смотрели много видео, праворукий центр, должен был заиграть. Наверное, не все легионеры, приезжая в КХЛ, могут показывать свой лучший хоккей. Может, некоторые считают, что здесь проще, чем есть на самом деле. Так или иначе, не попали с ним, где-то неправильно использовали, не нашли подход.

— Вы всё берёте на себя.
— А на кого здесь скидывать? Подписали Касселса – взяли ответственность на себя. И так во всех моментах.

— Что вынесли из опыта работы генеральным менеджером?
— То, что это не моё (смеётся). Мне не очень комфортно сидеть сверху и наблюдать, я привык находиться в движении, в действии. А так…Познакомился со многими людьми, погрузился в контракты хоккеистов, соотношение «цена/качество», рынок прощупал. Ведь когда тренером работаешь, то смотришь больше за своими, за другими только поверхностно, а здесь приходилось более детально игроков отсматривать, изучать, анализировать.

— Насколько я помню, у вас особо не было варианта отказаться от предложения стать генменеджером? Очень хорошо попросил Крылов.
— Здесь хотелось «Авангарду» помочь, да и никто не знал, что всё так сложится. Каких-то предпосылок к большим трудностям не было. Тогда и Хартли вроде как дал согласие приехать со всем тренерским штабом, совсем другая картинка складывалась. Мне казалось, что если бы тогда отказался, то в глазах руководителей выглядело бы, что я испугался.

— Сейчас не допускаете, что вернётесь к этой должности когда-либо?
— Дело в том, что эта работа мне не доставляет такого удовольствия, как работа тренером. Тут мне всё более понятно, что от меня требуют и что я должен делать. Всё-таки руководящая должность предполагает наличие определённого опыта. Но при этом повторюсь, что сложности в «Авангарде» в то время серьёзно повлияли на результат работы.

Антон Курьянов в роли генменеджера «Авангарда»

Антон Курьянов в роли генменеджера «Авангарда»

Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«В ЦСКА нас ждёт тяжёлая и кропотливая работа. Это такая организация, где каждый год ставят задачу взять Кубок Гагарина»

— Чего ждёте от работы в ЦСКА? Новая команда, всё строить заново.
— Нас ждёт тяжёлая и кропотливая работа. Никто не строит никаких иллюзий, сезон длинный. Тут, знаете, как с новой квартирой: какой сделаешь в ней ремонт после заезда, так и будешь в ней жить. Или потечёт всё, или будешь наслаждаться.

— Но в новой квартире всегда есть время, чтобы всё сделать как следует. Как думаете, будет ли у вас время в ЦСКА, где обычно нужен результат сразу?
— Я об этом не думал, однако все понимают, что ЦСКА – такая организация, где каждый год ставят задачу выиграть Кубок Гагарина. Это определённое давление, но в целом в любой команде, где ставят высочайшие задачи, одинаковые условия для работы, а всё определяет результат.

— Ну а к давлению вам уж точно не привыкать.
— Ну так, опыт есть (смеётся).

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