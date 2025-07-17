«Хартли не приехал в «Авангард», а сейчас – в КХЛ. В этом загадка». Откровенный Курьянов

Жизнь и карьера Антона Курьянова в последнее время полны удивительных сюжетов. Ещё год назад он, являясь и генеральным менеджером «Авангарда», и помощником главного тренера, готовил «ястребов» к сезону, а сейчас привёз в Омск Кубок Гагарина, выигранный с «Локомотивом». В Ярославле Антон Алексеевич оказался в декабре, после увольнения из «Авангарда», он вошёл в штаб своего давнего товарища Игоря Никитина, ну а теперь Никитин, Курьянов и ещё несколько тренеров «золотого» «Локомотива» перебрались в ЦСКА, чтобы вернуть армейскому клубу утраченное величие. Жизнь – лучший драматург и сценарист, не иначе.

Однако сам Курьянов к новым жизненным поворотам относится спокойно – он многое повидал на своём хоккейном веку. Поэтому и говорит обо всём, что было, честно и откровенно, не выставляя никаких запретов. Из большого интервью «Чемпионату» вы узнаете:

куда Курьянов привёз Кубок Гагарина в Омске и почему;

какая работа его ждёт в штабе Никитина в ЦСКА;

как Курьянов смотрит на уход Никитина из «Локомотива»;

как тренерский штаб «Локомотива» настраивал команду на овертайм в седьмой игре серии с «Авангардом»;

почему он удивлён возвращению Хартли и насколько близок был Боб к «Авангарду» в прошлые годы;

осталась ли у него обида на «Авангард» и почему всё-так вышло в Омске;

что Курьянов вынес из работы генеральным менеджером.

«В раздевалке «Локомотива» висит фотография той команды – мужики! Их семьи должны быть причастны к нашей победе»

— Для вас не стоял вопрос, куда привезти Кубок Гагарина в Омске?

— Было два места, куда хотелось сразу: могила Сашки Вьюхина и гематологическое отделение областной больницы. Очень давно с этим медучреждением сотрудничаем, стараемся помогать. Это ещё при Олеге Твердовском началось! Когда видишь этих детишек… Кто-то в ремиссию ушёл, и не узнать человека, но кто-то, к сожалению, не справился с болезнью. Доктора сами говорят, что порой эмоциональный всплеск влияет на здоровье сильнее, чем химиотерапия. И даже анализы показывали, что некоторые детки шли на поправку после того, как кто-то из «Авангарда» к ним приезжал. У нас – рутина, мы свободны в своих перемещениях, а им даже из отделения нельзя выходить. Стараемся дать им возможность получить эти новые эмоции, новые ощущения. Это самое главное.

— Великое дело. А почему именно к Вьюхину?

— Когда мы с другими ребятами зашли в своё время в Омск, то он над нами, молодыми, всегда так подшучивал по-доброму, поддерживал. Потом уже по карьере всегда были на связи, созванивались, пересекались. Со временем, наверное, тяжёлое чувство притупилось, но, когда побывал в Ярославле на месте трагедии, на этом мемориале… Очень тяжёлое место. И в раздевалке «Локомотива» висит фотография той команды – настоящие мужики! Глядя на неё, понимаешь, что их семьи, их дети должны быть причастны к нашей победе.

Антон Курьянов с Кубком Гагарина на могиле Александра Вьюхина Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Как узнали о той трагедии?

— Я был дома, на следующий день у нас была запланирована домашняя игра. Кто-то мне позвонил: «Слышал новость? «Локомотив» разбился…» Я сначала думал, может, не то что шутка, но какая-то неполная, непроверенная информация. Разбился – понятие растяжимое. Потом всё завертелось, переживали за Александра Галимова, надеялись…

Знаете, в 2008-м хоронили Лёшку Черепанова – это была колоссальная трагедия и потеря. А тут – целая команда. Невообразимый масштаб, тяжело всё это.

— А кроме Омска, были варианты, как провести день с кубком?

— Да мне больше некуда его везти. Все мои друзья, родственники, люди, которые за меня переживали, живут в Омске. Тут ещё такой момент… В день, когда выставлял кубок, люди сначала просто фотографировались с ним, а потом начали подходить и рассматривать. Многие только по телевизору его видели, а тут такая возможность. Один парнишка даже нашёл легендарную фамилию: «Овечкин! Овечкин! Здесь Овечкин написано» (смеётся). Это больше для людей, детишек, кто хотел прикоснуться.

Кубок Гагарина в Омске Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— С родным Усть-Каменогорском уже ничего не связывает?

— Уже нет. Я не был там больше 15 лет. В своё время все родители, бабушки переехали в Омск, живём здесь давно.

«Никитин спросил: «Готов со мной дальше?» И я даже не размышлял»

— Пару лет назад вы, будучи генменеджером «Авангарда», обещали забрать Кубок Гагарина у ЦСКА. Сейчас у вас есть кубок, и вы идёте работать в ЦСКА. Оценили иронию судьбы?

— Да, мне ту фразу уже много раз припомнили (смеётся). Знаете, когда смотришь на это межсезонье в КХЛ, на возвращение в лигу Боба Хартли, то уже ничему не удивляешься. Привыкаешь к тому, что происходят такие вещи, о возможности которых ещё несколько лет назад никогда бы не подумал.

— Какой у вас будет функционал в тренерском штабе ЦСКА?

— Мы с Сан Санычем [Александром Поповым] будем с нападающими работать. Остальные детали обсудим, уже когда соберёмся.

— Вы последовали за Игорем Никитиным из «Локомотива» в ЦСКА. Другого варианта не было?

— Здесь всё очень просто. Когда меня уволили из Омска, позвонил Игорь Валерьевич, предложил войти в его штаб. Сейчас он спросил: «Готов со мной дальше?» И я даже не размышлял, потому что всё очень честно и прозрачно.

Игорь Никитин и Антон Курьянов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— С Поповым вы были одним из лучших дуэтов в российском хоккее в своё время. Как смотрите на совместную тренерскую работу?

— Думаю, мы все профессионалы, всё будет хорошо. Здорово, когда знаешь человека, его привычки, характер, отношение к делу. Так проще работать, по крайней мере, мне точно. Даже когда в «Локомотив» приходил, вроде всех тренеров в штабе знаешь, но никогда с ними в работе не пересекался, и вот это знакомство, привыкание друг к другу забирают время.

— Попов-хоккеист, а теперь и тренер такой же молчаливый, как и в общении с журналистами?

— Да нет, со всеми общается, всё как у всех. Просто есть категория людей, которые не любят давать интервью, работать на публику. Как тренера Саню мне ещё только предстоит узнать, а в роли игрока в раздевалке он был обычным парнем, общительным.

— Вообще, в ЦСКА сейчас на тренерском мостике Никитин, Курьянов, Попов – легенды «Авангарда». Вспоминается прошлое в таких ситуациях?

— В «Локомотиве» вспоминали, когда увидели легендарную фотографию с Овечкиным на омском стадионе (смеётся). Были у нас забеги при Валерии Белоусове тогда. Такая символическая фотка получилась.

Александр Овечкин, Антон Курьянов, Александр Попов, Игорь Никитин на тренировке «Авангарда» летом 2005 года Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

«Тренер выполнил задачу и перешёл, причём в рамках регламента. Почему нет? Обычно-то игра в одни ворота»

— Есть ли у вас какой-то осадок от расставания с «Локомотивом»? Всё случилось очень быстро и неожиданно после победы. Конечно, это в большей степени касается ухода Никитина.

— Тут, конечно, если встать на сторону руководства, то можно понять: нужно искать людей, всё заново начинать. Но это рабочий момент. Понимаете, обычно ведь получается игра в одни ворота: когда тренера убирают с контрактом, то все с этим соглашаются, говорят, что он не справился, мало кто просит дать ему доработать. А тут тренер выполнил задачу и перешёл, причём в рамках регламента, с соблюдением всех правил. Почему нет?

— А если говорить о коллективе «Локомотива»?

— Да все ребята в принципе всё поняли. Допускаю, что у многих остались осадок, обида. Но за ту карьеру, что мы прошли, много раз увольняли против нашей воли, так что…Оглядываться назад нет времени и смысла.

— Насколько быстро в прошлом сезоне переключились на работу в «Локомотиве» после стремительного ухода из Омска?

— В плане тренировочного процесса во всех клубах плюс-минус всё одинаково. Тяжеловато было в первый месяц ментально, потому что пришёл в штаб лидера КХЛ, шедшего на первом месте с запасом. Главное было не то что не испортить, а свои мысли аккуратно донести, чтобы это сыграло только в плюс. Ну и мне повезло, что шёл перерыв в чемпионате, «Локомотив» был на сборах. А дальше – всё через работу.

— Вы зашли в уже сложившийся тренерский штаб. Хорошо вас приняли?

— Никаких проблем в этом плане не было. Очень благодарен Антону Буту, с которым работали в одном направлении. Мы нашли общий язык и работали без каких-либо камней за пазухой.

— После вашего прихода у «Локомотива», согласно статистике, улучшилось большинство и увеличилось количество голов, а это ваша зона ответственности. Что-то привнесли новое в нападение команды?

— Кардинально, конечно, ничего не менял. Но как это обычно бывает – глаз замыливается, а тут свежий взгляд. Предлагал свои идеи, аргументировал – что-то взяли, что-то стало получаться. Не думаю, что всё поменялось с моим приходом, всё-таки «Локомотив» и так шёл ровно и мощно по сезону.

«Такие матчи, как седьмая игра с Омском, выводят всех на новый уровень. Ощущение, будто стоишь на краю пропасти»

— В серии с «Авангардом» вы были козырем «Локомотива». Или «Авангард» стал другим?

— Несомненно, «Авангард» стал другим. Они были на ходу, игроки новые добавились. Лично мне было тяжело выходить в Омске против «Авангарда», и Никитин мне в этом плане очень помог. Мы долго общались, он рассказывал о своём опыте, как переключиться перед играми, в день игры. Помог убрать эмоции и сфокусироваться на работе. Наверное, повезло, что серию начинали дома, потом, когда приехали на третий матч, у меня на арене сидели семья, друзья, родственники, но в целом – все против тебя. Старался сосредоточиться на игре, на подопечных.

— Помогло ещё и то, что матч «Локомотиву» удался.

— Скорее сработало, что это была уже третья игра серии. Втянулись в драку (смеётся).

— Какие были ощущения, когда «Авангард» вернулся в серию с 1-3? Ведь год назад вы были на другой стороне.

— Знаете, чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужно, чтобы всё сложилось. У каждой игры свой сценарий. Да, «Авангард» сравнял счёт в серии, но мы гнули свою линию, и тут важно только то, кто одержал четвёртую победу.

— Что говорил Никитин перед овертаймом седьмой игры?

— Близость победы вызывает некую зажатость. Потом уже думали о том, что у нас только Радулов, Шалунов и Береглазов выигрывали, остальные ребята все молодые. После прошлогоднего финала близость победы немного сковала. Ну а что говорил Никитин? Пытался успокоить, вернуть им голову на место. Потому что физически они готовы были, но психология на первый план выходила.

— Успели понять, насколько Никитин потрясающий психолог?

— Наверное, было бы легче ответить, если бы я был с начала тренировочного процесса. Но когда я пришёл, то было видно, что команда уверена в себе. И дальше уже решали всё нюансы, детали.

— Ваша первая мысль, эмоция после победного гола Фрейза?

— Такие матчи выводят всех на другой уровень. Давление, психологический стресс, которые испытывают ребята и ты вместе с ними, ощущение, будто стоишь на краю пропасти, и ты либо умер, либо удержался. И тут гол, победа, выплеск эмоций, адреналина, а когда зашли в тренерскую – опустошение.

Победный гол Фрейза

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Действительно ли в следующих раундах «Локомотиву» было попроще?

— Просто точно не было. Но думаю, что опыт, который команда приобрела в серии с «Авангардом», дал больше сил и веры, что если отходим от своей игры – получаем, а если делаем всё правильно, то выигрываем.

— А стабильные поражения в первых матчах серий у «Локомотива» — это как раз следствие того, что голова у ребят не сразу вставала на место после пауз?

— Да там разные ситуации были. С «Трактором» в финале две ошибки в третьем периоде – и 0:2. Просто где-то выбились из колеи. Опять же, психология. С Уфой тоже пропустили в конце третьего периода, всё было на тоненького. Нельзя сказать, что мы какие-то игры прям вчистую уступили.

— Ярославль очень долго ждал Кубок Гагарина. После победы почувствовали, что сделали огромное дело?

— Конечно. Мы пошли потом в ресторан, утром вышел, а там люди с флагами, салюты пускают, город гудит. Небольшой город, но очень хоккейный, и следующие дни после чемпионства – как первое время после Нового года.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в Ярославле Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Хартли должен был приехать в «Авангард» вместе со всем штабом. Насколько помню, помешал строительный бизнес»

— В «Локомотив» сейчас заходит Боб Хартли. Удивлены, что он вообще возвращается в КХЛ?

— Не то чтобы удивлён, просто вроде была информация, что он вообще не будет больше тренировать. Но согласился, тут надо у него про это спросить.

— В «Локомотиве» уже сложившаяся команда, и тут приходит Хартли, который вряд ли будет ехать на чьём-то «багаже». Как думаете, не будет противоречий?

— Здесь всё просто: только результат рассудит. Есть разные системы, разные подходы, разные тренеры, но всё определяет результат.

— Думаете, в «Локомотиве» Хартли в любом случае дадут время?

— Ну они же понимают, кого они берут, какая у них команда. Здесь вопрос в том, насколько быстро команда и тренер найдут коннект.

— Радулов может стать тем связующим элементом между Хартли и коллективом, каким в чемпионском «Авангарде» стал Ковальчук?

— Здесь тяжело ответить. Саня – такая вспышка, не знаешь, когда и где загорится (смеётся). Так что тут прямо интересно будет. Всё проявится, когда пойдут какие-то неудачи.

— Когда вы были генменеджером в «Авангарде», был же вариант, что команду снова возглавит Хартли?

— Да, он должен был приехать.

— Почему тогда не получилось, а сейчас он снова в КХЛ?

— В этом и загадка. Тогда в Омске вели переговоры руководители, насколько я помню, там строительный бизнес фигурировал, из-за которого он в результате и не приехал.

— Ещё фигура Клутье – верного ассистента Хартли.

— В тот момент и Жак, и все остальные были готовы приехать в «Авангард».

Боб Хартли и Антон Курьянов на тренерском мостике «Авангарда» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«А на кого обижаться в «Авангарде»? Там пришли новые люди и дали результат, у нас всё было в руках»

— Наверняка у вас есть какое-то сожаление, что всё так вышло в «Авангарде»?

— Конечно. Всё-таки это тот клуб, который дал мне путёвку в жизнь. Но, опять же, всё определил результат. Нет смысла расстраиваться уже сейчас. Что-то получилось в первый год, когда я стал генеральным менеджером, потом не получилось. Как есть – так есть.

— Обид не держите?

— Да нет, конечно, а на кого обижаться? Всё было в руках, так что… Тут никаких вторых мнений не может быть, всё на поверхности и открыто. Вместо нас в «Авангард» пришли новые руководители, новый тренер и дали результат.

— Евгений Забуга недавно говорил, что «Авангард» мог бы выплыть и без шоковой терапии. Согласны?

— Знаете, не люблю сослагательные наклонения. А если бы не выплыли? Нет смысла уже рассуждать на эту тему. Смотрим вперёд, нас ждёт любопытный сезон. И Хартли зашёл, и Буше работает, и Никитин в ЦСКА. Много подоплёк и очень интересных матчей.

— Ждёте, что «Локомотив» против ЦСКА сейчас будет выходить особенно остервенело?

— Да у Хартли все матчи хоккеисты играют с максимальными настроем и самоотдачей. Может, у ребят будет дополнительная внутренняя мотивация. Ну, это хоккей!

«Из опыта работы генменеджером вынес, что это не моё. Тогда хотелось помочь «Авангарду», никто не знал, что всё так сложится»

— Что бы вы по-другому сделали в «Авангарде», если бы была такая возможность?

— Знаете, тут просто ещё такое стечение обстоятельств. Мы постоянно были в режиме ожидания, всё время нужно было какие-то дыры латать, догонять, что-то исправлять. Не справились, что тут сказать.

— Как сказал Сергей Звягин: «Старались не только пожары тушить».

— Да, примерно так.

— Некоторым игрокам вы давали долгосрочные контракты, но они не сработали – Гераськин, Николишин, например. Как думаете, в чём причина?

— По Гераськину всё просто: он изначально хотел в Магнитогорск. Думаю, Разин – это его тренер, он знает к нему подход. По Ване тяжело сказать, в плане работы и отношения к делу всё было на высшем уровне, но где-то не пошло. И таким комом всё полетело.

— Много копий было сломано по поводу Коула Касселса. Что с ним оказалось не так?

— Изначально не попали с этим трансфером, это моя ошибка. Смотрели много видео, праворукий центр, должен был заиграть. Наверное, не все легионеры, приезжая в КХЛ, могут показывать свой лучший хоккей. Может, некоторые считают, что здесь проще, чем есть на самом деле. Так или иначе, не попали с ним, где-то неправильно использовали, не нашли подход.

— Вы всё берёте на себя.

— А на кого здесь скидывать? Подписали Касселса – взяли ответственность на себя. И так во всех моментах.

— Что вынесли из опыта работы генеральным менеджером?

— То, что это не моё (смеётся). Мне не очень комфортно сидеть сверху и наблюдать, я привык находиться в движении, в действии. А так…Познакомился со многими людьми, погрузился в контракты хоккеистов, соотношение «цена/качество», рынок прощупал. Ведь когда тренером работаешь, то смотришь больше за своими, за другими только поверхностно, а здесь приходилось более детально игроков отсматривать, изучать, анализировать.

— Насколько я помню, у вас особо не было варианта отказаться от предложения стать генменеджером? Очень хорошо попросил Крылов.

— Здесь хотелось «Авангарду» помочь, да и никто не знал, что всё так сложится. Каких-то предпосылок к большим трудностям не было. Тогда и Хартли вроде как дал согласие приехать со всем тренерским штабом, совсем другая картинка складывалась. Мне казалось, что если бы тогда отказался, то в глазах руководителей выглядело бы, что я испугался.

— Сейчас не допускаете, что вернётесь к этой должности когда-либо?

— Дело в том, что эта работа мне не доставляет такого удовольствия, как работа тренером. Тут мне всё более понятно, что от меня требуют и что я должен делать. Всё-таки руководящая должность предполагает наличие определённого опыта. Но при этом повторюсь, что сложности в «Авангарде» в то время серьёзно повлияли на результат работы.

Антон Курьянов в роли генменеджера «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«В ЦСКА нас ждёт тяжёлая и кропотливая работа. Это такая организация, где каждый год ставят задачу взять Кубок Гагарина»

— Чего ждёте от работы в ЦСКА? Новая команда, всё строить заново.

— Нас ждёт тяжёлая и кропотливая работа. Никто не строит никаких иллюзий, сезон длинный. Тут, знаете, как с новой квартирой: какой сделаешь в ней ремонт после заезда, так и будешь в ней жить. Или потечёт всё, или будешь наслаждаться.

— Но в новой квартире всегда есть время, чтобы всё сделать как следует. Как думаете, будет ли у вас время в ЦСКА, где обычно нужен результат сразу?

— Я об этом не думал, однако все понимают, что ЦСКА – такая организация, где каждый год ставят задачу выиграть Кубок Гагарина. Это определённое давление, но в целом в любой команде, где ставят высочайшие задачи, одинаковые условия для работы, а всё определяет результат.

— Ну а к давлению вам уж точно не привыкать.

— Ну так, опыт есть (смеётся).