Кравцов засиделся в «Тракторе». Но ехать в НХЛ россиянину точно не нужно

В последние дни в спортивных СМИ много обсуждают Виталия Кравцова. 25-летний форвард по-прежнему не подписал новый контракт с «Трактором», оставаясь ограниченно свободным агентом в КХЛ. Дело дошло до того, что начались разговоры о, дескать, нежелании хоккеиста работать под руководством канадского тренера уральцев Бенуа Гру. Вполне возможно, что Виталия действительно не всё устраивает в системе работы Гру и его требованиях, но о каком-то серьёзном конфликте речи точно нет.

«Вопреки появившимся слухам, хочу заявить, что мы в спокойном режиме ведём переговоры с «Трактором» о заключении нового контракта с нападающим Виталием Кравцовым. Мы постоянно на связи с руководством клуба. Никаких конфликтов с главным тренером челябинцев, как пишут в жёлтых изданиях, у Виталия не было и нет», — сказал мне агент хоккеиста Юрий Николаев.

Вообще, подобная история с Кравцовым происходит не в первый раз. Переговоры и подписание новых соглашений с Виталием регулярно превращаются в мучение. Форвард долго думает, определяется, чего он хочет, в то время как поезд постепенно уходит. Нужно понимать, что места под потолком у того же «Трактора» всё меньше и тех денег, что могли дать раньше, сейчас Кравцову уже не заплатят.

Так какие же существуют варианты продолжения карьеры у Кравцова? Самый очевидный — договориться с «Трактором». Местная кровинушка (Виталий родился во Владивостоке, но всю карьеру рос, воспитывался и играл в Челябинске) является одним из главных любимцев болельщиков, да и в мастерстве этому хоккеисту не откажешь.

Другой вопрос, что падать в финансовом плане Кравцов и его представители вряд ли согласятся. Вдобавок складывается впечатление, что Виталий на самом деле засиделся в Челябинске и пришло время сменить обстановку. Не так давно нечто похожее случилось с Никитой Тертышным, который в итоге перезагрузился в «Торпедо».

Однако просто так отдавать права на Кравцова и расставаться с ценным активом никто в «Тракторе» не будет. Тем более что большие решения там принимаются на уровне губернатора, сильно вовлечённого в хоккей. Да, нужно разговаривать и просить обмен, но «Трактору» должны предложить что-то очень ценное. Вряд ли уральцев устроит огромная денежная компенсация, как в случае с московским «Динамо», отпустившим Рашевского в «Авангард». В нашем случае речь скорее о правах на статусных игроков.

Виталий Кравцов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Не секрет, что Кравцову всегда нравилось играть под руководством Анвара Гатиятулина. Однако казанцам, по сути, некого отдать «Трактору». Плюс усиливать прямого конкурента по Восточной конференции у челябинцев вряд ли есть желание.

Интересно было бы увидеть и обмен Кравцов — Ткачёв или Кравцов — права на Костина с «Авангардом», однако и здесь много сложностей. Омичи тоже прямые конкуренты «Трактора», контракт у Ткачёва настолько тяжёлый, что «Трактор» забрал бы его только с дальнейшим переподписанием на новых условиях, а работать с Ги Буше Виталию будет ничем не легче (вполне вероятно, что и в разы сложнее), нежели с Бенуа Гру. Требования у Буше жёсткие: отрабатывать в обороне, строго следовать игровому заданию, придерживаться системного хоккея. Всё это придётся выполнять по полной программе. Никаких отговорок и поблажек.

Компромисс на территории КХЛ, даже при всех трудностях, в любом случае можно будет найти, а вот ехать в НХЛ, терять время, деньги и годы карьеры в ситуации Виталия однозначно не стоит. Кравцов уже пробовал себя за океаном и понял, что это такое. Тамошний хоккей для форварда типажа Кравцова не подходит. Пробиться в топ-6 в том же «Ванкувере», которому принадлежат права на нападающего в Северной Америке, при Адаме Футе вряд ли получится, а в нижних звеньях Виталию попросту нечего делать. Он игрок совершенно другого функционала.

Так что будем ждать разрешения ситуации в России и надеяться, что Кравцов продолжит радовать болельщиков своей игрой в Континентальной лиге. Это оптимальный для него вариант.