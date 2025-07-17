Громкое приобретение «Сибири». В Новосибирск едет экс-сменщик Василевского

Сегодня утром, 17 июля, «Сибирь» объявила о подписании однолетнего контракта с канадским вратарём Луи Доминге. Приобретение голкипера новосибирским клубом напрашивалось – до подписания канадца у «Сибири» в обойме был Антон Красоткин, который промучился весь прошлый сезон с травмами, а также Дмитрий Лозебников, так и не сыгравший ни одного матча за «снежинок».

Проблемы начались ещё до начала межсезонья, так как переговоры менеджмента «Сибири» и Дениса Костина, проведшего феноменальный сезон и сыгравшего на Матче звёзд, застопорились с самого начала. Как многие поняли, причина разногласий была в финансовом аспекте – Костин справедливо просил прибавку к зарплате, а генменеджер Виктор Меркулов предложил сумму, которая Дениса не устроила.

Слухов, как новосибирцы будут решать проблему на последнем рубеже, почти не было. Сохранялась вероятность, что, после того как игроки «Витязя» получат статус неограниченно свободных агентов, в клуб может приехать Андрей Кареев, но этому трансферу уже не суждено случиться.

В итоге «Сибирь» поработала на североамериканском рынке и отыскала вратаря с хорошим опытом выступлений в НХЛ. Кто же такой Луи Доминге и чем примечательна его карьера в НХЛ?

Доминге в 2010 году в пятом раунде под общим 138-м номером задрафтовал «Финикс», а до этого (и после) голкипер долгое время играл в QMJHL за «Квебек Ремпартс» под руководством самого Патрика Руа. Позже Луи рассказал, что жалеет о запросе обмена туда.

«Честно говоря, жалею, что тогда попросил об обмене. Я говорил об этом с друзьями. Судя по тому, что пережил и слышал, «Монктон» и по сей день является лучшей организацией в юношеском хоккее. Я был в надёжных руках. Будучи молодым парнем в 17 лет, я очень хотел играть», — говорил Доминге через долгое время.

Трепетное ожидание от работы с великим вратарём НХЛ также быстро улетучилось: «Я думал: «Это будет идеально! Он собирается научить меня всему». Но этого не произошло».

Луи даже косвенно обвинил Руа в несправедливости: «У меня нет проблем с жёсткими тренерами. Думаю, это то, что действительно нужно вашей команде для победы. Если ваш тренер честный. В этом большая разница. Я мог бы ещё много чего сказать о Патрике, но уже прошёл через это. Я играю в НХЛ. Помог ли он мне? Может быть, и так, может быть, и нет. Сейчас нам всем лучше, и мы больше не разговариваем».

За «Аризону» Доминге дебютировал в сезоне-2014/2015, проведя семь матчей. Результат был, мягко говоря, невыдающийся, но в «Койотс» было сложно рассчитывать на большее. Хотя индивидуальный показатель отражённых бросков был очень даже неплохим – 91,1%.

В следующих двух сезонах Доминге провёл 70 матчей, сохранив прежние показатели, но команда так и оставалась вне зоны плей-офф. Личные же проблемы начались на четвёртый год пребывания в «Аризоне». Причём с первого матча. «Койотс» уверенно вели 4:1 у «Анахайма», но ошибка Луи за воротами и последовавшая шайба Кори Перри перевернули ход встречи – «Дакс» выиграли со счётом 5:4, вырвав победу в самой концовке.

Луи Доминге Фото: Bruce Bennett/Getty Images

После этого Доминге проиграл ещё пять матчей, его показатель отражённых бросков находился на отметке 85,6%, а коэффициент надёжности был равен 4,33. Ужасная статистика даже для голкипера команды-аутсайдера.

«После того матча с «Анахаймом» всё пошло наперекосяк. Мы начали проигрывать каждую игру. Это было похоже на эффект снежного кома. Это не прекращалось. Мы не знали, что делать. С молодой командой непросто – особенно на таком уровне, каждую команду сложно обыграть. И вот я не останавливаю шайбы, когда нужно. Становится всё сложнее.

Они взяли Скотта Веджвуда, и я не придал этому значения. Думал, что это просто ещё один шаг, чтобы стать сильнее на этой позиции. Потом я был дисквалифицирован, а после того как отбыл срок, они не хотели отправлять меня в АХЛ. Клуб хотел оставить меня дома, пока пытался куда-то пристроить, найти мне место», — рассказал Доминге о том периоде.

Далее «Аризона» пыталась найти возможные варианты обмена, попутно лишив своего голкипера возможности тренироваться. Тихо и смирно Доминге это не принял.

«Полторы недели я оставался без льда, без тренажёрного зала и без какой-либо поддержки со стороны команды. Я просто сидел дома и ждал звонка. Мне сказали арендовать собственный лёд. Я был там – позвонил своему старому другу Шейну Доуну. Днём он вышел со мной вместе со своим сыном. В полночь я арендовывал лёд, чтобы просто побросать шайбу и покататься на коньках, потому что устал сидеть дома», — поведал Доминге.

Уже после случился обмен в «Тампу», которая на тот момент нуждалась во втором-третьем голкипере из-за травмы бэкапа Андрея Василевского. Сначала, естественно, Доминге поехал в фарм-клуб «Лайтнинг», где тренером был небезызвестный Бенуа Гру, который высоко оценил Луи: «У нас новый молодой вратарь. Я думаю, он жаждет играть. Ему есть что доказывать. Это возможность для него, а также для наших молодых ребят из основного состава».

Луи Доминге Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В «Тампе» Доминге спокойно принял, что он должен помогать Василевскому спокойно отдыхать и показывать стабильную игру, чтобы команда не проседала по очкам в период отсутствия основного голкипера. При этом канадец высоко оценивал мастерство российского голкипера.

«Очевидно, что Вася — парень номер один, он проделывает огромную работу. Я долгое время был на вторых ролях. Это просто вопрос игрового времени.

Когда только начинал выступать в НХЛ, я провёл около 20 игр подряд. Это было безумие, моральное истощение. Он проделывает огромную работу, поддерживая своё тело в форме и сохраняя спокойствие, когда это возможно, потому что он должен быть очень сосредоточен».

Чемпионский период «молний» Луи не застал, поиграв за два года сразу в трёх командах: «Нью-Джерси», «Ванкувере» и «Калгари». А в 2022 году даже смог дебютировать в плей-офф – Тристан Джарри и Кейси Десмит получили травмы, и Доминге пришлось стать основным вратарём «Питтсбурга» в серии с «Рейнджерс». Несмотря на то что «пингвины» вели 3-1 в серии, «синерубашечники» отправили канадского вратаря в досрочный отпуск.

Неизвестно, побудила ли руководство «Рейнджерс» та серия к подписанию Доминге, но следующие три года Луи провёл в системе клуба из Нью-Йорка, однако сыграл лишь два матча за основу.

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Североамериканские специалисты отмечают непростой характер Доминге – за словом в карман он не лезет, готов стоять за своё мнение и положение. Однако преждевременно заявлять о том, что это пойдёт во вред «Сибири», не стоит. В том, что голкипер может быть эмоциональным, ничего плохого нет. Достаточно вспомнить период Александра Салака в Новосибирске. Но и сравнивать двух вратарей, как сейчас многие делают, не стоит. Во-первых, с именем чеха связаны главные достижения хоккейного Новосибирска, не надо канадцу выдавать загодя какие-то авансы, во-вторых, кроме эксцентричного характера, их ничего не объединяет.

Сейчас даже нет уверенности, что Луи станет безоговорочным первым номером – при условии, что Красоткин залечит старые болячки и обретёт былую уверенность (хотя бы частично), борьба за выход в старте может стать острой.