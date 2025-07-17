Возраст? Нет, не слышали. Восемь главных ветеранов нового сезона НХЛ

Предстоящий сезон НХЛ должен был стать последним по сумасшедшему 14-летнему контракту для Ши Уэбера, который он подписал ещё в бытность игроком «Нэшвилла» после оффершита от «Филадельфии». Благодаря этому канадец формально остаётся действующим игроком, хотя на самом деле свой последний матч он провёл аж в 2021 году.

Но и без него в лиге хватает ветеранов, которые примут участие в новой регулярке. Рассказываем о восьми хоккеистах, которым на момент старта очередного сезона уже будет 38+ лет.

Анже Копитар (37 лет)

Лучший словенский игрок в истории НХЛ (не сказать, что у него была конкуренция, но всё же) отметит свой день рождения 24 августа. При этом не сказать, что возраст хоть как-то мешает Анже демонстрировать высокий уровень, – форвард провёл хорошую регулярку, по итогам которой забрал «Леди Бинг Трофи», а также показал себя в плей-офф, набрав девять очков в шести матчах.

Анже Копитар Фото: Alex Cave/Zuma/ТАСС

Капитан «Лос-Анджелеса» готовится провести последний сезон по действующему контракту с клубом, но вряд ли он станет для него последним в НХЛ – намёков на спад у Копитара пока нет.

Сидни Кросби (37 лет)

Малыш Сид, готовящийся отметить 38-летие 7 августа, тоже и не думает стареть – в прошлом сезоне он вновь с большим отрывом стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга», на 21 очко опередив ближайшего преследователя в лице Рикарда Ракелля. От Кросби всё ещё ждут больших свершений – неудивительно, что он оказался одним из первых канадских хоккеистов, попавших в заявку сборной на Олимпиаду-2026.

И уж очень интересно, как сложится его карьера после поездки в Италию, – разговоры о возможном обмене из «Пингвинз», которые в ближайшее время вряд ли будут бороться за Кубок Стэнли, становятся всё громче. А потому следить за Сидни в новом сезоне будет так же интересно, как и раньше.

Крис Летанг (38 лет)

Ещё одного ветерана «Питтсбурга» будет впору привести в качестве примера настоящей стойкости – ни многочисленные проблемы с сердцем, ни два инсульта не помешали Летангу продолжить игру на высоком уровне. Хотя, конечно, сейчас продуктивность Криса далеко не та, что в лучшие годы.

В апреле защитник перенёс очередную операцию на сердце, но к новому сезону он должен подойти во всеоружии. И это будет только четвёртый год игры Летанга по действующему шестилетнему контракту – если всё сложится хорошо, канадец задержится в НХЛ аж до 2028-го. С учётом всех препятствий, возникших на его пути, такое спортивное долголетие – настоящий подвиг.

Райан Ривз (38 лет)

Последние два года один из главных тафгаев всея НХЛ едва ли может занести себе в актив – в «Торонто» Ривз провёл всего 84 матча, 35 из которых были в завершившейся в апреле регулярке, а в Кубке Стэнли – 2025 он и вовсе не появлялся на льду.

Уход Райана из «Мэйпл Лифс» получился громким, поскольку форвард довольно ярко о нём выразился: «В конце сезона я сказал генменеджеру, что у нас не складывается. Наверное, он тоже думал, что пора расставаться, раз отправил вниз через отказы. Свой первый сезон в клубе я начал очень хорошо. Потом дела пошли плохо и весь город захотел, чтобы я ушёл».

Райан Ривз Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Теперь Ривза ждёт новый этап в «Сан-Хосе», где его «рады видеть». Сможет ли сам Райан в 38 лет перезагрузиться на Калифорнийском побережье?

Евгений Малкин (38 лет)

Всего каких-то две недели осталось до того момента, как Джино стукнет 39. В какой-то период показалось, что ближе к концу карьеры Малкин избавился от вечно преследующих его травм, – сезоны-2022/2023 и 2023/2024 он впервые за несколько лет провёл в полном объёме, – однако последняя регулярка вновь была омрачена повреждениями.

В том числе и это наверняка повлияло на решение «Питтсбурга» – следующий сезон станет для Евгения последним в составе «Пингвинз». Означает ли это, что карьера форварда, изъявлявшего желание провести весь остаток игрового пути в качестве «пингвина», через год завершится? Этот вопрос пока открыт.

Александр Овечкин (39 лет)

Новую регулярку лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ начнёт в качестве одного из трёх хоккеистов, чей возраст перевалил за 40, – 17 сентября Овечкин отметит юбилей.

Слухи о том, что предстоящий сезон станет для Великой Восьмёрки последним за океаном, сам суперфорвард уже успел опровергнуть, хоть и оставил небольшое пространство для манёвра словами «всё может быть».

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Ну а мы ждём от Александра новых голевых свершений – отметка в 900 заброшенных шайб как никогда близко, а там уже и на что-то большее можно замахнуться.

Кори Перри (40 лет)

Канадский нападающий не оставляет надежд добраться до второго Кубка Стэнли в карьере – после неудач с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и «Эдмонтоном» Перри оказался в «Лос-Анджелесе», который сам же и выбивал уже в первом раунде в последние два года.

Кори Перри Фото: Darryl Dyck/AP/ТАСС

С учётом того, что контракт Кори получил всего однолетний, не исключено, что в случае неудач «Кингз» к дедлайну он сменит команду. Будет ли ветеран форсировать обмен во «Флориду», которая сейчас имеет отличные перспективы на завоевание третьего подряд чемпионского титула?

Брент Бёрнс (40 лет)

Восьмилетний контракт главного бородача НХЛ среди действующих игроков подошёл к концу – после обмена из «Сан-Хосе» и трёх сезонов в «Каролине» Бёрнс вышел на рынок неограниченно свободных агентов и за скромные $ 1 млн на один год подписался в «Колорадо».

Теперь Брент будет игроком совсем другого функционала – если в «Харрикейнз» он был одним из завсегдатаев синей линии зоны атаки, лишь в последнем сезоне немного уступив это место Шейну Гостисберу, то теперь Бёрнс станет защитником третьей пары с гораздо меньшим игровым временем. Любопытно посмотреть, как он покажет себя в такой роли.