«Сибирь», минское «Динамо» и «Трактор» усилили свои составы, а «Куньлунь» близок к назначению главного тренера.

Трое иностранцев приехали в КХЛ, Галлан также отправляется в Россию. Хоккейные итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 17 июля.

«Сибирь» подписала контракт с канадским голкипером Луи Доминге

«Сибирь» подписала однолетний контракт с 33-летним канадским голкипером Луи Доминге.

На счету опытного вратаря 151 матч в Национальной хоккейной лиге и показатель отражённых бросков 90,5%. Доминге играл за «Аризону Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Последние два сезона голкипер провёл в системе «Рейнджерс», выступая в АХЛ за «Хартфорд».

13 апреля 2024 года в матче регулярного чемпионата АХЛ, в котором фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк» обыграл «Спрингфилд Тандербёрдс» (5:3), Доминге стал автором заброшенной шайбы в пустые ворота.

Форвард Пьеррик Дюбе подписал контракт с «Трактором»

Канадский форвард Пьеррик Дюбе подписал соглашение с «Трактором» до конца сезона-2025/2026.

В сезоне-2022/2023 24-летний форвард подписал контракт с клубом AHL «Лаваль Рокет», где за 46 игр записал на свой счёт 32 (16+16) очка. В следующем сезоне игрок дебютировал в НХЛ, сыграв за «Вашингтон Кэпиталз», но после трёх игр форвард был отправлен в фарм-клуб «Херши Бэрс». В этой команде хоккеист выступал последние два года, набрав 88 (47+41) очков в 124 встречах. Также Пьеррик Дюбе вместе с «Херши Бэрс» стал обладателем Кубка Колдера — 2024.

«Пьеррик Дюбе закроет четвёртую позицию легионера в этом чемпионате. К 24 годам он успел поднять над головой два трофея, выиграв лигу Квебека и в позапрошлом сезоне Кубок Колдера. Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером. Он имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей. Мы надеемся, что в КХЛ Дюбе сможет ещё ярче проявить свои лучшие качества и стать любимцем болельщиков Челябинска», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Канадский защитник Тай Смит стал игроком минского «Динамо»

Канадский защитник Тай Смит станет игроком минского «Динамо». Контракт с игроком обороны рассчитан на один сезон.

25-летний Смит провёл весь сезон-2023/2024 в АХЛ в составе «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», забив девять голов и набрав 43 очка в 63 играх. За карьеру в НХЛ в 131 матче за три сезона в составе «Нью-Джерси Дэвилз» (2020–2022), «Питтсбург Пингвинз» (2022/2023) и «Каролины Харрикейнз» (2024/2025) Смит забил девять голов и набрал 49 очков. Он ещё не провёл ни одной игры в плей-офф НХЛ.

Защитник принял участие более чем в 140 матчах в АХЛ и набрал 96 (21+75) очков. Прошлый сезон Смит начал в системе «Каролины», но основную часть провёл в АХЛ за «Чикаго Вулвз».

Тренер Жерар Галлан отправляется работать в Россию

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х заявил, что тренер Жерар Галлан отправляется работать в Россию.

«Жерар Галлан отправляется в Россию тренировать команду КХЛ. Официальное объявление должно состояться на этой неделе», — написал Лебрюн.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Жерар Галлан возглавит «Куньлунь Ред Стар». Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Защитник Ян Кузнецов подписал новое соглашение с «Калгари»

Защитник Ян Кузнецов, выступающий в системе «Калгари Флэймз», подписал новый контракт с клубом. Пресс-служба канадского клуба сообщает, что в первый год у хоккеиста действует двустороннее соглашение, во второй год — одностороннее.

23-летний игрок обороны в минувшем сезоне провёл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» 72 встречи, в которых записал на свой счёт 21 (6+15) очко, что является лучшим показателем в его карьере. Кузнецов дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/2024 в матче с «Оттавой Сенаторз». В сезоне-2024/2025 Кузнецов в НХЛ сыграл за «Калгари» один матч, где забил один гол.

«Калгари» в минувшем сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Сидоров перешёл в словацкий клуб

Защитник Михаил Сидоров перешёл в «Прешов». Россиянин подписал контракт сроком на один сезон.

В 2018 году Сидоров в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина. Также 28-летний хоккеист выступал за «Витязь», «Локомотив», «Куньлунь» и «Нефтехимик». В общей сложности защитник провёл в КХЛ 357 матчей и набрал 60 (14+46) очков.

В сезоне-2024/2025 Сидоров провёл за подмосковный «Витязь» семь матчей, в которых результативными действиями не отметился.