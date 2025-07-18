«Как принц, приеду и сниму проклятие с «Торонто»?» Интервью с лучшим защитником «Ак Барса»

Одним из главных открытий прошлого сезона в КХЛ стал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин. Он уже много лет играл в Казани, но ранее не привлекал к себе особого внимания. Однако с приходом Анвара Гатиятулина Никита открыл в себе удивительные бомбардирские навыки – набрал 44 (8+36) очка в 68 матчах регулярного чемпионата и добавил к ним 4 (1+3) в плей-офф.

Неудивительно, что после такого прорыва Лямкина пригласили и на Матч всех звёзд КХЛ, и на «Матч Года», где лучшие представители Континентальной лиги играли против сборной россиян из НХЛ. В интервью «Чемпионату» Никита поделился своими впечатлениями от этой игры, а также рассказал о своих ожиданиях перед следующим сезоном. Небольшой спойлер: к трансферной политике команды у хоккеиста есть определённые вопросы.

Никита Лямкин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Смотрел на счёт и думал: «Господи, когда это уже закончится!»

– После Матча звёзд вы уже понимали, чего ждать от фестивальных игр, таких как «Матч года»?

– А где тут была шоу-игра? Ребята просто вышли и нас деклассировали. Даже стыдно, если честно. Мы должны были ответственнее отнестись к игре, к результату, не ехать на прямых ногах хотя бы в защиту. Могли сыграть намного лучше, на самом деле, было бы очень интересно рубануться, без прокатов, с полным контактом. И узнать точно, на что способны лучшие игроки КХЛ против сборной из НХЛ.

– Получается, ребята из НХЛ отнеслись к игре серьёзно, а команда КХЛ – нет?

– Мы вышли поразвлекаться, есть такое. Слишком много пропустили, нельзя так играть. И вопросы не к вратарям, разумеется, а к полевым. Подряд пропускали, 3:6, 3:7, 3:13… Смотрел на счёт и думал: «Господи, когда это уже закончится!» Даже уже и праздник как-то улетучивался, настроение было не праздничное совсем. Нельзя так играть.

– Вы как защитник увидели в игре нападающих НХЛ что-то особенное?

– Я бы не сказал, что они делали что-то сверхъестественное. К тому же всё равно июль, форму ребята не набрали, предсезонка только начинается, в Америке вообще до сезона несколько месяцев, они даже и не начинали тренироваться нормально. Потренировались раз пять, наверное, пару раз вышли на лёд и нас раскатали…

– Получается, что тогда результат матча ещё более удручающий?

– Так и есть. Мы-то уже тренируемся, скоро общекомандные сборы, а выглядели ватными. Не выложились, не постарались зацепиться. Как будто упустили нить игры и уже решили, что плевать.

– Не было мысли попробовать лакросс? Мичков сделал.

– Так у меня особо шайбы не было, чтобы лакросс сделать, мне она не доставалось. Обидно, даже моментов не было, в позиционке почти не играли, так хотя бы бросил издали, может, что-то и залетело бы.

– Как в целом проходит ваша предсезонная подготовка? Уже давно тренируетесь?

– Мы готовимся планомерно к сезону, отдельно от команды тренируемся, со знакомыми, друзьями, по индивидуальной программе. Чувствую себя хорошо, набираю обороты. Думаю, к августу уже точно буду готов.

– В Казани готовитесь к сезону?

– Да, так удобнее всего, дома. Есть хороший каток, много ребят занимаются, есть тренер, в Казани многие из КХЛ проходят предсезонку, не только игроки «Ак Барса» и «Нефтехимика» причём, вообще из разных городов приезжают. Своя тусовка есть.

Никита Лямкин на Матче звёзд КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Надо как-то крутиться, другие же команды находят сильных легионеров, договариваются»

– Прошлый сезон был для вас прорывным в плане личной статистики, однако командный результат скорее разочаровывал. Есть желание доказать, что вылет во втором раунде – случайность?

– Желание побеждать в Казани сидит давно, мы соскучились по победам. Давно не побеждаем.

– И всё-таки был финал в 2023 году, седьмая игра финала.

– Но ведь проиграли! Всё равно это не то, хочется Кубок, ощущения от победы. Я приехал, и мне повезло сразу же в первый сезон стать чемпионом – как снег на голову мне это, из Новокузнецка я приехал молодым парнем, где о кубках только и мечтать оставалось. Но дальше – ничего.

Сейчас у меня уже и возраст, скоро 30 лет, и статус у меня уже другой в команде. Тогда я даже не оценил важность момента, если честно, не до конца понимал, что такое кубок, как тяжело стать чемпионом…

– Думали, сейчас приедете в «Ак Барс» и каждый год будете становиться чемпионами?

– Примерно так. Для меня вообще важно было хотя бы просто играть, попадать в основной состав. Не важно, кубок не кубок, я играю – уже хорошо. А сейчас мы идём к этой цели давно, очень хочется выиграть. Вся Казань ждёт от нас побед. Не хочется загадывать, нужно работать. И хотелось бы видеть усиление в команде, трансферные новости.

– Команда серьёзно усилила защитную линию. Это плюс?

– У нас сейчас 11 защитников и 12 нападающих примерно. И что мы будем со всем этим делать?

– Чувствуете теперь конкуренцию за место в составе?

– Да нет, не то чтобы конкуренцию, просто куда столько, а хочется ещё и забивного нападающего. Не помешало бы точно. Один-два солидных игрока. Был вариант с Михаилом Григоренко, я слышал, но его Челябинск уже подписал. Шелдон Ремпал в НХЛ всё-таки перешёл. Кого-то вот такого калибра хотелось бы, тогда будет попроще. Таких игроков, как Джастин Азеведо, Иржи Секач, вот таких ребят. Они давали жару.

– Сейчас гораздо сложнее находить качественных легионеров…

– Это я понимаю, но надо как-то крутиться. Другие команды же находят сильных легионеров, договариваются с ними. Иначе как бороться за Кубок Гагарина?

– Тревожно и за вратарскую позицию: Билялов восстанавливается после травмы, Мифтахов уехал в НХЛ. Как заходить в сезон?

– В принципе, у нас есть хорошие молодые вратари в обойме, им можно дать шанс, хотя бы временно подменять Тимура, а он был бы для них наставником. Максим Арефьев хорош, а Тимур готов играть помногу и долго, он готов к серьёзным нагрузкам, не раз доказывал, что сильный вратарь. Основная ставка идёт на него, а ему мы доверяем.

– Как команде игралось с Арефьевым в воротах? Чувствовалась уверенность либо боялись за каждый бросок?

– Максим – красавец, с ЦСКА нас прямо выручил. Он всю игру тащил, мог даже засушить её, жаль немного не повезло. Если бы первый матч в карьере сыграл, да ещё и сразу «на ноль»… Ох! Вообще нереальная игра была с его стороны, и с «Сочи» он здорово выглядел. Габаритный, хороший вратарь, шанса своего он точно заслуживает.

– То есть страшно с ним, как со сменщиком Билялова, не будет?

– Нет, мы доверяем своим голкиперам. Вот сколько я в «Ак Барсе» нахожусь, у нас не было «мёртвых» вратарей. С этим всегда всё в порядке, Тимур вообще красавец, Амир Мифтахов, Эмиль Гарипов. Адама Рейдеборна помню ещё. Вратарей всегда находят сильных.

Максим Арефьев Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

«До сравнений с Никулиным мне нужно ещё лет пять-семь поиграть на таком уровне»

– На вопросы про личный прогресс вы чаще всего отнекивались словами про везение. И всё же одним только везением дело наверняка не ограничивалось?

– Я, конечно, тоже старался играть в свой хоккей. Старался выпрыгнуть из штанов, так сказать, прыгнуть выше головы. Рад, что сезон был удачный, но без везения здесь никуда. И работа, конечно, тоже важна.

– Настраиваетесь на то, чтобы продлить эту удачную результативную серию в следующем сезоне?

– Разумеется. Всегда хочется всё больше и больше, и забивать, и отдавать голевые передачи. Кому не хочется? Будем стараться, много денег не бывает, как говорится. Не буду загадывать, но буду стараться.

– Вас сравнивают с Ильёй Никулиным, в частности такие сравнения делал генеральный менеджер команды Марат Валиуллин. Вам они льстят?

– Это живая легенда хоккея, команды. Я и Никулин – пока люди совсем разного класса. Илья — игрок другого уровня, легенда для «Ак Барса» наравне с Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым, великий человек. Не стал бы себя сравнивать с Ильёй, мне ещё лет пять-семь нужно сыграть на том же уровне, как в прошлом году, чтобы позволять себе такие сравнения. А не один хороший сезон выдать.

Илья Никулин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– И взять всё-таки ещё один Кубок Гагарина?

– Разумеется, и не один. Без побед легендами не становятся. «Ак Барс» той эпохи – сильнейшая команда нашей страны, сильнейшие игроки по эту сторону океана, ездили на чемпионаты мира, Олимпиаду. Серьёзнейшие люди, я пока даже и близко не там. Но стремление есть, конечно.

– С другой стороны, тогда были совсем другие правила игры, принципы формирования команды. Хотя бы не было потолка зарплат.

– Конечно, реалии были другие, это всё понятно, сейчас такой состав не собрать. Совсем другие деньги зарабатывали, больше, чем мы сейчас. Это всё понятно.

– Говоря о прошлом, успели попрощаться с Амиром Мифтаховым?

– Да пока даже соскучиться сильно не успел, вот и сейчас он был с нами в раздевалке на «Матче года», хоть и не играл. Пожелали ему все удачи, он отписал в группу, объяснил ребятам своё решение, никаких обид. Он же не к конкурентам даже, а в НХЛ, за мечтой, хочется, чтобы у него там всё сложилось, мы будем верить и болеть за него.

У каждого своя дорога, да и мечта попробовать себя в НХЛ есть почти у всех.

– То есть с пониманием отнеслись?

– Конечно, а как иначе? Никаких обид, обычный спортивный процесс.

Амир Мифтахов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Сами не хотели бы попробовать себя в НХЛ? Особенно после прорыва в прошлом сезоне.

– Так это вот именно, что один сезон. Вот если закреплю этот успех – уже подумаю.

– Теоретически в какой команде хотели бы себя видеть? Наверняка была любимая команда детства?

– Я не задрафтован, где угодно могу сыграть. Мечта, наверное, сыграть за «Тампу» или за «Торонто».

– Возможно, именно Лямкина не хватает «Торонто» чтобы взять Кубок Стэнли?

– Я как принц: приеду и сниму с них проклятие? Приеду – и сразу победим. Кто знает! Никто не понимает, чего именно не хватает «Торонто» для побед.