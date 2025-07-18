В КХЛ едет топ-тренер из Канады. Назначение Галлана — манифест об амбициях «Куньлуня»

В последнее время возникало очень много предположений, кто же всё-таки возглавит «Куньлунь». В какой-то момент в СМИ всплывала фамилия Павла Десяткова, ранее возглавлявшего покойный ныне «Витязь», но затем фокус резко сместился на иностранных специалистов. Да ещё каких.

Три самых популярных кандидата, имена которых звучали в одном ряду с «Ред Стар», – это Боб Хартли, Майк Бэбкок и Жерар Галлан. Творец чемпионского «Авангарда» действительно совершил второй заход в КХЛ, но остановился в Ярославле, приняв после Игоря Никитина бразды правления действующими обладателями Кубка Гагарина. Единственный в истории хоккея тренер — член «Тройного золотого клуба» по каким-то причинам до России не добрался. А вот человек, который едва не сделал «Вегас» обладателем Кубка Стэнли в первом же сезоне в его истории, всё-таки переезжает в Санкт-Петербург.

Материалы по теме Пьер Лебрюн: тренер Жерар Галлан отправляется работать в Россию

Официальной информации пока не последовало, но авторитетному инсайдеру Пьеру Лебрюну, который сообщил о скором отъезде Галлана в Россию, нет никаких оснований не доверять. Будущее место работы экс-наставника «Коламбуса», «Флориды», «Вегаса», «Рейнджерс» и золотоносной сборной Канады Лебрюн не назвал, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, куда он отправится – в КХЛ осталось лишь одно вакантное место.

Согласитесь, словосочетание «Жерар Галлан – главный тренер «Куньлуня» звучит сюрреалистично даже сейчас, не говоря уже о том, как это могло быть ещё два месяца назад. Тогда слухи о приходе в клуб Александра Крылова немного поутихли, а речи о переезде на самую большую арену планеты не было и в помине. И вот как быстро всё меняется.

«Драконы» не впервые приглашают на мостик специалиста с большим именем, но нынешний случай кажется особенным, совершенно непохожим на предыдущие. Железный Майк Кинэн во время своего захода в «Ред Стар» уже был хорошо знакомым с и для КХЛ человеком, который до назначения в китайском клубе успел сменить род деятельности на менеджерско-советнический; Бобби Карпентер, несмотря на статусную игровую карьеру, не состоялся в роли главного; да и Курт Фрейзер, под чьим руководством первые шаги в НХЛ делали Илья Ковальчук и вся «Атланта», тоже на тренерском поприще себя должным образом не проявил.

Жерар Галлан и Артемий Панарин Фото: Adam Hunger/Ap/ТАСС

У Галлана другая история. В отличие от Кинэна, уходить от тренерской деятельности он не собирался и, судя по принятому предложению из КХЛ, не собирается. В отличие от Карпентера и Фрэйзера, Жерар добился серьёзных успехов в качестве главного тренера на самом высоком уровне. Да, не дошёл до Кубка Стэнли. Но топ-тренером от этого быть не перестал.

61-летний канадец показывал высокие результаты практически везде, где работал самостоятельно. Разве что в «Коламбусе» – первой команде, которой Галлану довелось руководить в НХЛ, не получилось (хотя есть нюанс). Но и условия не совсем предполагали больших достижений.

Даже сейчас «Блю Джекетс» не назовёшь топ-клубом, что уж говорить о заре их существования, когда только-только появившиеся «мундиры» боролись за право не финишировать последними в тогда ещё Центральном дивизионе Западной конференции.

В Огайо Галлан появился в первом же сезоне «Коламбуса» в НХЛ, до этого успев завоевать чемпионство в юниорской лиге Приморских провинций (Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров Принца Эдуарда) в качестве главного тренера, а затем немного поработать ассистентом в ИХЛ и АХЛ. И уже в январе 2004 года из ассистента он был переквалифицирован в наставника «Блю Джекетс», сменив Дага Маклина, который по совместительству являлся и генеральным менеджером клуба и был знаком с Жераром по работе в «Детройте» в начале 1990-х.

За оставшуюся часть сезона 40-летний новичок Галлан смог довести «мундиров» до лучшего в их истории результата, закончив регулярку не на последнем пятом, а на предпоследнем четвёртом месте в дивизионе. В первом же полноценном (постлокаутном) сезоне у руля команды и вовсе одержал рекордные на тот момент для франшизы 35 побед и финишировал третьим. Тот самый нюанс – в рамках лиги успехом это не назовёшь, но для «Коламбуса» такой результат был настоящим прорывом.

Нечто похожее спустя девять лет Жерар сделал с «Флоридой», в которой оказался после увольнения из «Коламбуса», возвращения в ассистенты в клубах НХЛ («Айлендерс» и «Монреаль») и сборной Канады, с которой взял золото ЧМ-2007 в качестве помощника Энди Мюррея, а также после того, как дважды был признан лучшим тренером CHL и QMJHL – там Галлан завоевал один Мемориальный кубок и два Президентских кубка с «Сент-Джон Си Догз», где под его руководством играл Станислав Галиев.

«Пантерз», которые были далеки от того состояния, в котором находятся сейчас, уже на второй год работы с Галланом выдали лучший регулярный сезон в истории – 47 побед, 103 очка и первое место в Атлантическом дивизионе. И пусть тогда «Флорида» вылетела в первом раунде, для неё такой результат был настоящим прорывом.

Жерар Галлан во «Флориде» Фото: Chris Szagola/Zuma/ТАСС

Как и выход в финал Кубка Стэнли для новорождённого «Вегаса». Как и выход в финал Востока для «Рейнджерс», которые за предыдущие четыре года до появления Жерара за пределами регулярки сыграли лишь в ковидном плей-ин, где всухую проиграли «Каролине». Как, пожалуй, и золото для сборной Канады образца ЧМ-2021, которая считалась далеко не самой сильной, но добралась до вершины, при этом перешагнув через довольно крепкую сборную России.

Наверное, чего-то подобного от «Куньлуня» мы и ждали после прихода Крылова и особенно после переезда в Санкт-Петербург – вряд ли такая грандиозная релокация затевалась бы ради не самого привлекательного проекта.

Приглашение Галлана, который умеет давать результат в короткие сроки, – самый настоящий манифест об амбициях «Ред Стар». И, пожалуй, даже больший, чем было бы подписание Хартли или Бэбкока, при всём уважении к обоим.

Почему? Да потому, что Жерару ещё есть что доказывать. Его контракт с «Рейнджерс» должен был истечь только этим летом, но канадец, досрочно покинувший Нью-Йорк, сидел без работы целых два года. И это при том, что Галлан не был замечен в порочащих репутацию скандалах – разве что расставание с «копами» и конкретно с Крисом Друри вышло не самым красивым.

Материалы по теме Тренер и генменеджер «Рейнджерс» поругались после поражения от «Дэвилз» в четвёртом матче

Канадец уже заявлял о желании вернуться в НХЛ, однако пока предложений не последовало. А работа в «Куньлуне» – отличный шанс ещё раз обратить на себя внимание из-за океана. В том, что там будут следить за 61-летним специалистом, судя по реакции на его переезд, можно не сомневаться.

Мотивированный топ-тренер приходит в команду, которая твёрдо намерена выбраться из подвала и навести шороху в КХЛ – как вам такой сюжет от «Ред Стар» на предстоящий сезон? Осталось только укомплектовать состав – а ведь под Галлана можно пригласить хоккеистов высокого уровня.

Те, кто был с «Куньлунем», когда он находился внизу, пристегнитесь – взлёт может произойти очень скоро.