Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Владимир Ткачёв покидает Авангард, что произошло, как будет расторгнут контракт, интервью с Сопиным, реакция агента игрока

«Понимаем заслуги Ткачёва, нам пришлось действовать так». «Авангард» расстаётся со звездой
Лев Лукин Павел Панышев
,
Владимир Ткачёв покидает «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии
Генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин объяснил мотивы решения клуба. Агент игрока Шуми Бабаев огласил позицию хоккеиста.

Это межсезонье продолжает оставаться одним из самых горячих в истории Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 18 июля, стало известно, что «Авангард» расстаётся с самым высокооплачиваемым игроком лиги нападающим Владимиром Ткачёвым. Обозреватели «Чемпионата» Лев Лукин и Павел Панышев оперативно связались с генеральным менеджером «ястребов» Алексеем Сопиным и представителем игрока Шуми Бабаевым, чтобы прояснить ситуацию, сложившуюся вокруг звезды КХЛ.

Что сказал сам игрок о ситуации в клубе?
Форвард «Авангарда» Ткачёв: желание тренера-иностранца значит больше обещания руководства

«Для усиления других линий нам необходимы деньги, которых на данный момент у нас нет»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подтвердил информацию, согласно которой нападающий покинет омский клуб.

– Появилась цитата Владимира Ткачёва относительно его ситуации в «Авангарде». Как её можете прокомментировать?
– В принципе, клубом принято решение расстаться с Владимиром – расторгнуть контракт с выплатой компенсации. К сожалению, в текущих реалиях комплектования команды его контракт тяжёлый, он сковывает все наши возможности. Для усиления других линий нам необходимы деньги, которых на данный момент у нас нет. Это сложнейшее решение. Понимаем все его заслуги перед клубом и городом. Увы, но пришлось действовать так.

Владимир Ткачёв

Владимир Ткачёв

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Можно ли было пересмотреть контракт Ткачёва или сторона игрока не поддержала эту позицию?
– Переговоры не увенчались успехом.

Ги Буше действительно не хотел его видеть?
– Я рассматриваю вопрос со своей стороны, а этот вопрос мы уже обязательно зададим Ги, когда он приедет.

Заявление генерального директора «Авангарда»
Официально
«Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым

«Никакого диалога нет. Есть регламент, пусть ему следуют»

Агент игрока Шуми Бабаев отреагировал на позицию «ястребов» и заявил, что омский клуб должен придерживаться норм регламента КХЛ в вопросе расторжения контракта с его клиентом.

– Расскажите, что происходит в истории с «Авангардом» и Владимиром Ткачёвым и какова ваша позиция?
– В клубе расторгают контракт с Владимиром Ткачёвым по своей инициативе. Никакой позиции и переговоров нет.

– Но на официальных ресурсах омичей написано, цитирую, «хоккейный клуб «Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым».
– Удивительно слышать от «Авангарда», что они ведут с нами какой-то диалог по расторжению. Никакого диалога нет. Есть регламент, пусть ему следуют. Всё. Никакого диалога, повторюсь, нет.

– Судя по публикациям, у Владимира Ткачёва недопонимание и конфликт с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.
– Не у Владимира недопонимание с Ги Буше, а у Ги Буше недопонимание с Владимиром. Удивительно, что у нас позволительно такое поведение иностранного тренера по отношению к российскому игроку. У нас молятся на иностранцев, поэтому им всё дозволено.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android