«Понимаем заслуги Ткачёва, нам пришлось действовать так». «Авангард» расстаётся со звездой

Это межсезонье продолжает оставаться одним из самых горячих в истории Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 18 июля, стало известно, что «Авангард» расстаётся с самым высокооплачиваемым игроком лиги нападающим Владимиром Ткачёвым. Обозреватели «Чемпионата» Лев Лукин и Павел Панышев оперативно связались с генеральным менеджером «ястребов» Алексеем Сопиным и представителем игрока Шуми Бабаевым, чтобы прояснить ситуацию, сложившуюся вокруг звезды КХЛ.

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«Для усиления других линий нам необходимы деньги, которых на данный момент у нас нет»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подтвердил информацию, согласно которой нападающий покинет омский клуб.

– Появилась цитата Владимира Ткачёва относительно его ситуации в «Авангарде». Как её можете прокомментировать?

– В принципе, клубом принято решение расстаться с Владимиром – расторгнуть контракт с выплатой компенсации. К сожалению, в текущих реалиях комплектования команды его контракт тяжёлый, он сковывает все наши возможности. Для усиления других линий нам необходимы деньги, которых на данный момент у нас нет. Это сложнейшее решение. Понимаем все его заслуги перед клубом и городом. Увы, но пришлось действовать так.

Владимир Ткачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Можно ли было пересмотреть контракт Ткачёва или сторона игрока не поддержала эту позицию?

– Переговоры не увенчались успехом.

– Ги Буше действительно не хотел его видеть?

– Я рассматриваю вопрос со своей стороны, а этот вопрос мы уже обязательно зададим Ги, когда он приедет.

Заявление генерального директора «Авангарда» Официально «Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым

«Никакого диалога нет. Есть регламент, пусть ему следуют»

Агент игрока Шуми Бабаев отреагировал на позицию «ястребов» и заявил, что омский клуб должен придерживаться норм регламента КХЛ в вопросе расторжения контракта с его клиентом.

– Расскажите, что происходит в истории с «Авангардом» и Владимиром Ткачёвым и какова ваша позиция?

– В клубе расторгают контракт с Владимиром Ткачёвым по своей инициативе. Никакой позиции и переговоров нет.

– Но на официальных ресурсах омичей написано, цитирую, «хоккейный клуб «Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым».

– Удивительно слышать от «Авангарда», что они ведут с нами какой-то диалог по расторжению. Никакого диалога нет. Есть регламент, пусть ему следуют. Всё. Никакого диалога, повторюсь, нет.

– Судя по публикациям, у Владимира Ткачёва недопонимание и конфликт с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.

– Не у Владимира недопонимание с Ги Буше, а у Ги Буше недопонимание с Владимиром. Удивительно, что у нас позволительно такое поведение иностранного тренера по отношению к российскому игроку. У нас молятся на иностранцев, поэтому им всё дозволено.