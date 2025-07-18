«Авангард» сделал выбор в пользу Ги Буше. Это логично, но теперь Омск обязан брать Кубок

Итак, «Авангард» и Владимир Ткачёв всё-таки расстаются. Официально контракт пока не расторгнут, но комментарии с обеих сторон не оставляют никакой двусмысленности – «ястребам» с одним из самых ярких хоккеистов КХЛ больше не по пути.

Эта ситуация произошла вовсе не внезапно. Ещё в апреле, на итоговой пресс-конференции Алексей Сопин на мой вопрос об адекватности контракта Ткачёва для омской платёжки ответил так:

«Наверное, будет переговорный процесс по контракту Ткачёва, потому что есть определённые трудности в комплектовании из-за крупных контрактов некоторых хоккеистов, мы уже упёрлись в потолок. Потолок зарплат растёт не так быстро, как сами зарплаты. Так что будем разговаривать по поводу Ткачёва, уверен, что здесь есть решение».

Уже тогда, честно говоря, закрались сомнения, что есть решение. По сути ведь Сопин прямым текстом заявил, что Ткачёву нужно умерить финансовые аппетиты (120 млн в год), чтобы продолжать играть за «Авангард». Представить, что на такой шаг пойдёт агент Владимира Шуми Бабаев, известный тем, что выжимает из клубов наилучшие условия для своих подопечных, было трудно.

Кроме того, по завершении прошлого сезона сразу из нескольких источников я услышал о том, что Ги Буше не видит Ткачёва в составе на следующий сезон. Ни за 120 млн, ни за меньшие деньги. Уж не знаю, ставил ли Ги руководству «Авангарда» ультиматум, о котором сегодня пишут, но с таким подходом и видением главного тренера дальнейшее сотрудничество с хоккеистом точно не представлялось возможным.

Владимир Ткачёв Фото: ХК «Авангард»

Вероятно, в течение межсезонья шли какие-то обсуждения этого вопроса. И с точки зрения размера контракта, и в плане взаимоотношения Буше и Ткачёва. Однако, как видим, всё осталось как было. Тянуть уже некуда, на носу старт предсезонки, поэтому сегодня все покровы были сорваны. Сначала стороной игрока (недвусмысленная цитата Ткачёва), а затем и клубом, выпустившим прямое заявление о ситуации.

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Что ж, для «Авангарда» эта история точно не лучшим образом скажется на репутации. Чуть больше года назад «ястребы» весьма пафосно представляли пятилетний контракт с Ткачёвым, а из Владимира рисовали, как говорят в Америке, franchise player – хоккеиста, вокруг которого в Омске собирались строить команду на долгие годы. Затем случилась та самая травма, выбившая Владимира из игры почти на всю регулярку, но ближе к выходу Ткачёва из лазарета в «Авангарде» принялись мощно медийно прокачивать тему возвращения Владимира, была даже выпущена специальная линейка мерча, а контракт, кстати, за время отсутствия Ткачёва на льду оказался продлён ещё на один сезон, аж до 2030 года.

Конечно, когда после всего этого клуб инициирует немедленное расставание с игроком, то это выглядит как минимум странно. Однако «Авангард» в эпоху Евгения Кожевникова уже приучил, что в Омске способны принимать резкие, жёсткие и непопулярные решения, не особо заботясь о том, как это будет выглядеть в чьих-то глазах, потому что главное — результат. В прошлом сезоне такая тактика помогла «ястребам» в кратчайшие сроки подняться со дна и стать главным соперником в плей-офф будущего чемпиона «Локомотива». И сейчас, в истории с Ткачёвым, клуб тоже вполне может оказаться победителем.

Владимир Ткачёв после поражения «Авангарда» от «Локомотива» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

На поверхности лежит финансовая выгода от расставания с самым дорогим во всей КХЛ игроком. Я убеждён, что 120 млн при потолке в 900 млн в лиге вообще не должен получать ни один хоккеист, какого бы он ни был уровня. Потому что ни один игрок в одиночку не выиграет Кубок, а такая зарплата не позволяет собрать сбалансированную команду, особенно в условиях растущих финансовых аппетитов. Жирнейший контракт Ткачёва, подписанный год назад, изначально выглядел неадекватно, абсолютно не соответствовал рынку и стал следствием грамотной работы опытного агента с не самым опытным тогдашним руководством «Авангарда», которое очень хотело сохранить омскую суперзвезду на родине, поверило в байки про НХЛ и продлило Ткачёва на все деньги.

Потом же в «Авангарде» многое поменялось. Пришёл новый босс, а затем – и новый тренер. И пока Ткачёв находился на больничном, то выяснилось, что результат «ястребы» могут показывать и без него, а в центр конфигурации команды логичнее ставить не хоккеиста (даже самого топового), а тренера. Уж в российском хоккее-то точно, где горизонт планирования исторически невелик, и на коротком отрезке правильнее довериться сильному специалисту, способному дать результат сразу, а не звёздному игроку, вокруг которого ещё нужно годами выращивать соответствующую экосистему. Ну это если сравнивать с НХЛ, где в «Вашингтоне» могли себе позволить терпеливо развивать франшизу вокруг Александра Овечкина, а в «Эдмонтоне» — вокруг Коннора Макдэвида.

При всём этом (опять же, как стали писать почему-то только сейчас) Ткачёв вроде бы готов был пойти на снижение зарплаты, но его в команде категорически не видел Буше. Даже если это так, то «Авангард» не делает ничего ужасного, идя на поводу у тренера. Во-первых, как модно говорить в нынешнее межсезонье, всё в соответствии с регламентом. Во-вторых, своей работой в прошлом сезоне Ги Буше заслужил доверие и максимальный карт-бланш.

Ги Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Потому что в эпоху, когда в «Авангарде» были Рид Буше, Владимир Ткачёв и остальные, омский клуб не выиграл ничего, даже до финала ни разу не добрался. Эта эпоха была яркой, зрелищной для омского болельщика, бились рекорды, два самых дорогих игрока КХЛ делали шоу, однако сезон заканчивался рановато. Почему бы сейчас «Авангарду» не сделать другую ставку? Хуже итоговый результат вряд ли будет.

Не думаю, что Ги Буше испытывает какую-то личную неприязнь к Ткачёву или своему однофамильцу, просто структура команды по Ги не предполагает наличие двух ярко выраженных лидеров и остальных в роли массовки. Буше-старшему нужны структура, системность, баланс, глубина скамейки. Нужны игроки, которые беспрекословно слушают тренера, а у звёздных лидеров с этим бывают проблемы. Соответственно, чтобы собрать состав под такие требования, нужен баланс и в платёжке. А когда два игрока забирают 210+ млн из 900 – какой уж тут баланс?

Рид Буше и Владимир Ткачёв покинули «Авангард» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Короче, в «Авангарде» в это межсезонье сделали выбор. Выбор в пользу Ги Буше и его правил. Можно сколько угодно возмущаться действиями клуба, зачем-то разыгрывая совершенно неуместную здесь национальную карту, но правильность решения омичей покажет только грядущий сезон.

При этом совершенно очевидно, что расставание сначала с Ридом Буше, а сейчас и добровольный отказ от Ткачёва практически лишают «Авангард» права на ошибку в следующем сезоне в глазах болельщиков. Всё-таки многие из них, помимо итогового результата, хотят видеть ещё и праздник на каждом матче, а Буше и Ткачёв были теми игроками, которые этот праздник дарили стабильно и в больших масштабах, на них, что называется, ходил народ, они были любимцами и героями публики. Пожалуй, оправдать теперь такую кардинальную смену курса и безграничное доверие к Ги Буше сможет только выход «Авангарда» в финал Кубка Гагарина, а то и только чемпионство. Иначе – в Омске припомнят всё.