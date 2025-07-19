«Сибирь» нашла замену Мёрфи, свитер Овечкина повесили в Зале славы. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 18 июля.

«Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым

Хоккейный клуб «Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым, сообщает пресс-служба омского клуба.

«К сожалению, в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет манёвров для иных действий. Мы очень благодарны Владимиру за все годы выступления в составе родного клуба и желаем успешного продолжения карьеры», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Форвард «Авангарда» Ткачёв: желание тренера-иностранца значит больше обещания руководства

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв коротко высказался о ситуации в омском клубе. Напомним, по слухам, главный тренер «ястребов» Ги Буше заявлял руководству команды, что форвард должен покинуть клуб.

«Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба», — цитирует Ткачёва телеграм-канал хоккейного агента Шуми Бабаева, который представляет интересы хоккеиста.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. «Ястребы» завершили сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.

Бабаев — о конфликте Ткачёва с Ги Буше: у нас молятся на иностранцев, им всё дозволено

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, рассказал о недопонимании хоккеиста и главного тренера омичей Ги Буше.

— Судя по публикациям, у Владимира Ткачёва недопонимание и конфликт с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.

— Не у Владимира недопонимание к Ги Буше, а у к Ги Буше недопонимание к Владимиру. Удивительно, что у нас позволительно такое поведение иностранного тренера к российскому игроку. У нас молятся на иностранцев, поэтому им всё дозволено, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее стало известно, что «ястребы» обсуждают расторжение контракта с Владимиром Ткачёвым. Соглашение форварда с омским «Авангардом» действует до 31 мая 2030 года.

Сопин — о пересмотре контракта Ткачёва: переговоры не увенчались успехом

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о ходе переговоров по пересмотру контракта нападающего Владимира Ткачёва.

– Можно ли было пересмотреть контракт Ткачёва или сторона игрока не поддержала эту позицию?

– Переговоры не увенчались успехом, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с омским «Авангардом» действует до 31 мая 2030 года.

Экс-защитник системы «Вашингтона» и «Флориды» Приски подписал контракт с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 29-летним американским защитником Чейзом Приски. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Хоккеист провёл 349 матчей в Американской хоккейной лиге, в которых забросил 54 шайбы и отдал 130 передач. Также на счету защитника четыре встречи в Национальной хоккейной лиге за «Флориду Пантерз» без набранных очков.

В сезоне-2023/2024 в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Бэрс» стал обладателем кубка Колдера и лучшим защитником-ассистентом в плей-офф (12 передач). Приски был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Вашингтон Кэпиталз» в шестом раунде под общим 177-м номером.

«Спартак» заключил контракт с нападающим Станиславом Яровым

«Спартак» заключил контракт с нападающим Станиславом Яровым — с игроком подписано двустороннее соглашение на два года, до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Напомним, ранее красно-белые получили права на игрока в обмен на денежную компенсацию в «Витязь».

За три сезона в составе «Витязя» 21-летний Яровой провёл 133 игры в КХЛ, набрав 39 (22+17) очков, и дважды признавался лучшим новичком недели в лиге. Также в 2023 году нападающий с правым хватом был выбран в четвёртом раунде драфта НХЛ клубом «Каролина Харрикейнз» под общим 126-м номером.

Ранее «Спартак» заключил соглашение с американским защитником Джоуи Кином.

Свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки, стал экспонатом Зала хоккейной славы

Свитер российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, стал экспонатом Зала хоккейной славы в Торонто. Пресс‑служба музея опубликовала фото джерси, которое представлено в экспозиции «НХЛ сегодня».

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Александр забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки (894 гола). После сезона-2024/2025 у 39-летнего Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.

Ранее Александр Овечкин стал обладателем престижной премии ESPY 2025 за лучшее достижение/рекорд года.