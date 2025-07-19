В «Куньлунь» вложат уйму денег и привезут канадского тренера. В КХЛ будет новый суперклуб?

«Куньлунь Ред Стар» в последнее время стал одним из главных генераторов новостей. Клуб в буквальном смысле слова будет строиться с нуля: в прежнем штате зачищают всех, вплоть до пресс-службы. В скором времени должно быть официально объявлено о заходе на руководящий пост известного по работе в «Авангарде» Александра Крылова, а генеральным менеджером команды станет Игорь Варицкий, в целом неплохо зарекомендовавший себя в покинувшем КХЛ «Витязе».

При этом бюджет нового «Куньлуня» станет серьёзно отличаться от прошлого. Команда, когда-то выступавшая, как и положено китайскому клубу, у себя на родине, после пандемии основательно пустила корни в подмосковных Мытищах, а теперь переезжает в Санкт-Петербург. И не куда-нибудь, а на новенькую «СКА Арену», аренда которой стоит сумасшедших денег. Заметьте, даже СКА, включивший режим оптимизации расходов, вернулся в «Ледовый».

Более того, в «Куньлуне» будет работать известный канадский специалист Жерар Галлан, о чьём трудоустройстве в КХЛ открыто сообщают авторитетные североамериканские инсайдеры уровня Пьера Лебрюна. Поговаривают, что зарплата Галлана в «Куньлуне» составит порядка $ 1,2 млн в год, а ещё предусмотрена бонусная часть. Солидно, не правда ли? Интересно узнать, за чей счёт подобный банкет и каким будет общий бюджет «драконов». В ближайшее время всё это станет ясно. Но уже сейчас понятно: без российского финансирования не обошлось. Если честно, то подобные траты на заморских специалистов в нынешние непростые во всех отношениях для нашей страны времена начинают напрягать.

Жерар Галлан Фото: Getty Images

Однако и это ещё не всё. Так как мы знаем об амбициозности Крылова, нет сомнений, что команда будет ставить перед собой самые высокие задачи, в том числе в плане маркетинга и пиара. Да и Варицкий известен как менеджер, умеющий привезти в Россию сильных легионеров. Интересно и внутреннее комплектование «Куньлуня». В КХЛ тоже есть на кого обратить внимание.

Не просто так активно ходят слухи о возможном переезде в Санкт-Петербург (да-да, теперь этот город имеет отношение не только применительно к СКА) форварда Джоша Ливо из «Салавата Юлаева», чей двухлетний контракт на сумму более 100 млн рублей за сезон стал обузой для уфимцев в их незавидном финансовом положении. С большой вероятностью могут пополнить состав «Ред Стар» неограниченно свободный агент Райан Спунер и другие иностранцы. При этом это далеко не значит, что путь для российских хоккеистов в «Куньлунь» отныне будет закрыт, но и командой сбитых лётчиков, куда отправляются заработать на закате карьеры, «драконы» точно не планируют становиться.

Одной из важных задач для «Куньлуня» станет формирование болельщицкой базы в Санкт-Петербурге, хотя сейчас нет чёткого понимания, как долго китайский коллектив планирует дислоцироваться в городе на Неве. Всё-таки рано или поздно нужно возвращаться в Китай, и такие планы, насколько мне известно, точно есть. Большим плюсом для менеджмента станет и отсутствие лимита на легионеров: он распространяется только на российские команды. Несправедливость в данном вопросе в КХЛ давно пора решать, однако сейчас мы имеем именно такой расклад. А это значит, что комплектоваться «Куньлуню» будет в разы проще. Тем более что финансовые возможности теперь тоже будут иными.

Уже в 1-м туре регулярного чемпионата нас ждёт новоиспечённое петербургское дерби: «Куньлунь» — СКА. Самое интересное, что именно китайский клуб станет хозяином матча. С интересом понаблюдаем за этой встречей, а пока ждём улаживания всех юридических нюансов в «Куньлуне», официального объявления о приходе Крылова, Варицкого и Галлана, а также активного комплектования состава.