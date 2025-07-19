Один ход спасёт сезон для «Ак Барса». Кто поедет в Казань — Кравцов, Ткачёв или Спронг?

Межсезонье КХЛ не перестаёт удивлять. Сразу два игрока экстра-класса начали войну против своих клубов, и если в случае с Виталием Кравцовым и «Трактором» всё ещё может завершиться мировым соглашением, то «Авангард» и Владимир Ткачёв уже точно пойдут дальше разными дорогами.

Сейчас не столь даже важно, по каким причинам происходят расставания, куда важнее другое – где будут играть хоккеисты? По слухам, обоими активно интересуется «Ак Барс», в орбите интересов которого и нидерландский нападающий Даниэль Спронг, а также ещё несколько игроков. Но насколько реально будет казанцам организовать такой трансфер и какой вариант для команды выглядит предпочтительнее?

Владимир Ткачёв и Виталий Кравцов Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Трансферная кампания «Ак Барса» этим летом вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, Марату Валиуллину удалось решить главные задачи – избавиться от ненужных активов на больших контрактах (Егор Коршков, Семён Кошелев), а также переподписать лидеров на приемлемых условиях (Илья Сафонов, Артём Галимов). Контракт Галимова на 40 млн с учётом прорывного прошлого сезона и вовсе выглядит как гигантская скидка в пользу родного клуба и персональный успех Валиуллина. С другой — новые подписания вызывают вопросы. Брэндон Биро — крепкий нападающий уровня АХЛ и точно пригодился бы «Витязю», куда его изначально и собирался подписать Игорь Варицкий. Но насколько он будет полезен в топ-клубе? Уайатт Калинюк – хороший защитник, только вот защитная линия казанцев и так была полностью укомплектована. Определённое недоумение теперь есть даже у самих игроков «Ак Барса».

«У нас сейчас 11 защитников и 12 нападающих примерно. И что мы будем со всем этим делать?» – выдал в беседе с «Чемпионатом» защитник Никита Лямкин опасения буквально всех, кому небезразличен татарстанский клуб. Во-первых, такой дисбаланс плохо бьётся с платёжной ведомостью, особенно с учётом переподписания Даниила Журавлёва на 28 млн. Во-вторых, до сих пор не решена проблема форварда в первые два звена. Биро – это замена Коршкову, Кошелёву или же Эрику О’Деллу. Команде, с учётом ухода Ника Петана, жизненно необходим креативный забивной нападающий в топ-6. И варианты были, со слов того же Лямкина велись переговоры с Михаилом Григоренко, однако последний в итоге оказался в «Тракторе». Не стали казанцы рисковать и с Евгением Кузнецовым, не включились в гонку за убегавшим из СКА Сергеем Толчинским, а Шелдон Ремпал выбрал НХЛ.

Шелдон Ремпал Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

С учётом того, что на дворе вторая половина июля, можно было сказать, что радикально усилиться уже не получится – все ценные активы при деле. Но текущее межсезонье в КХЛ напоминает бразильский сериал, и очередная серия преподносит новые сюрпризы, а вместе с ними – и возможности для самых смелых и решительных. В «Авангарде» окончательно разошлись с Владимиром Ткачёвым. Слухи о том, что контракт Владимира на 120 млн сковывает руководство и в Омске хотели бы переподписать соглашение на других условиях, ходили с начала лета. Впоследствии к претензиям по зарплате добавилось якобы недовольство Ги Буше игрой хоккеиста. На этом фоне аккуратные движения в сторону Ткачёва стали предпринимать многие клубы КХЛ, среди которых был и «Ак Барс». Для Казани приглашение Владимира пусть не стало бы панацеей, но действительно могло бы решить многие насущные вопросы.

Другой момент, что необходимо действовать быстро, а у «Ак Барса» практически нет свободных денег под потолком для резких манёвров. И пока Валиуллин будет расчищать платёжную ведомость, подсуетятся, например, в Нижнем Новгороде. Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» уже сделало предложение хоккеисту, и сторона игрока восприняла его положительно. Команде в период перестройки нужен новый лидер, с переездом на большой ледовый дворец необходимо искать медийное лицо для повышения зрительского интереса, Алексею Исакову нужны ресурсы, чтобы воплотить свои творческие идеи в жизнь в реалиях КХЛ. Под все эти запросы Ткачёв попадает идеально, смущает только финансовая состоятельность нижегородцев, однако, видимо, в таком исключительном случае даже скупой на поддержку спорта губернатор Глеб Никитин готов дать добро на переход и выделить средства. А проблем с потолком у «Торпедо» нет и близко, команда ближе к полу по зарплатам.

Владимир Ткачёв Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Понятно, что те же 120 млн, как в Омске, Ткачёву уже никто не заплатит, однако и меньше, чем на 60-70 млн, он вряд ли согласится. Чтобы выделить такие деньги на Владимира без обхода регламента, «Ак Барсу» нужно идти либо на обмены, либо на расторжения защитников, которых в Казани в избытке. Вряд ли будут что-то делать с Калинюком, который только пришёл в команду, или с Журавлёвым, с которым подписали новый контракт. Сильны позиции Митчелла Миллера и Никиты Лямкина – лидеров обороны казанцев. Можно отказаться от Константина Лучевникова, но его 9 млн погоды не сделают. 30 млн у Алексея Марченко, он и сам думал над сменой команды, так что здесь планы игрока и клуба могут совпадать. Только Марченко — едва ли не самый надёжный игрок обороны команды Анвара Гатиятулина, и отказ от него может быть чреватым.

Большой контракт у Артёма Яруллина, чья игра в прошлом сезоне не всегда соответствовала такому соглашению, однако это свой воспитанник, над чьим возвращением долго работали в менеджменте клуба. Но только когда клуб решит вопрос с его 55 млн, у него будет возможность усиливаться. Причём думать «Ак Барсу» стоит, скорее, не в пользу Ткачёва, а в пользу Виталия Кравцова. Гатиятулин доказал, что умеет давать творческим игрокам свободу: посмотрите, как переродился при нём Галимов. Виталию важно чувствовать доверие к себе и быть в ментальном равновесии, и под руководством давно знакомого тренера он может получить желаемое. Другое дело, что «Трактор» не собирается усиливать конкурента и просто так ограниченно свободного агента не отдаст. А есть ли у казанской стороны что предложить Челябинску, тем более равноценного? Едва ли, так что трансфер под большим вопросом.

Виталий Кравцов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Но если с Кравцовым в итоге ничего не сложится, даже так у Казани ещё остаются варианты усиления нападения. По свежим слухам, клуб интересуется Иваном Чеховичем, который после «смерти» «Витязя» так и остаётся без команды. Чехович долго страдал в «Локомотиве» Игоря Никитина, однако в Балашихе смог продемонстрировать свои лучшие качества. Другое дело, что для этого ему нужно много игрового времени и статус лидера, поэтому агент игрока Шуми Бабаев не спешит устраивать своего подопечного в топ-клубы. Ранее в прессе появлялась информация и о вариантах обмена с «Сочи», где новое руководство не видит смысла удерживать Артура Тянулина. Для «Ак Барса» такой трансфер имеет и политическую составляющую, ведь есть возможность вернуть домой не просто своего воспитанника, а ещё и татарина, всю жизнь прожившего в Казани.

Тянулин хорошо смотрелся в «Ирбисе», но за основную команду так и не сыграл, выбрав Северную Америку. После неудачных попыток пробиться в НХЛ оказался сначала в Китае, затем и вовсе в Германии, потом транзитом через «Ладу» и «Торпедо» очутился на берегу Чёрного моря, где и обрёл себя. Ему уже 28 – когда бросать себе новые вызовы, если не сейчас? Перезагружает карьеру и нидерландец Даниэль Спронг. В текущих реалиях переход в нашу лигу игрока, ещё год назад выдававшего по 0,6 очка за игру в НХЛ – огромный успех, однако и здесь казанцам нужно торопиться, поскольку за парнем из Амстердама гонятся и ЦСКА, и «Куньлунь». Да и в «Нью-Джерси» могут дать ему ещё один шанс. Последним по приоритету вариантом видится борьба с «Локомотивом» за Григория Денисенко. Денисенко в патовой ситуации – и в Северной Америке не у дел, и в Ярославль возвращаться не хочет. Но и отдавать «Ак Барсу» его никто не собирается.