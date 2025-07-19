Не некрасиво, а по регламенту. Отказ «Авангарда» от Ткачёва — новый вызов всей КХЛ

История расторжения контракта Владимира Ткачёва «Авангардом» наверняка будет предметом бурного обсуждения ещё не один день, если не месяц. Сама по себе ситуация с досрочным прекращением отношений с самым дорогим игроком команды не нова – недавно покинувший Санкт-Петербург подобным образом Сергей Толчинский не даст соврать, – но чтобы такое коснулось игрока, который должен был стать лицом клуба на долгие годы? Это что-то новенькое.

И что ещё, если не такой громкий случай, должно обратить внимание лиги на проблему невыполнения клубами долгосрочных соглашений? Далеко не первый хоккеист КХЛ оказывается в подобном положении, однако, пожалуй, именно Ткачёв будет тем, кто пострадает от него больше всего.

Вы же помните, что всего год назад Владимир продлил договор с омским клубом на пять лет с зарплатой 120 млн в год? Предположим, что за первый сезон он получил всю причитающуюся сумму. А вот из оставшихся 480 млн ему достанутся лишь… 30.

Материалы по теме Владимир Ткачёв высказался о расторжении контракта с «Авангардом»

Всё благодаря регламенту КХЛ – согласно п.1.1 статьи 30, при расторжении контракта в период начиная с 1 июня и заканчивая не позднее чем за семь дней до даты начала регулярного чемпионата игрок получает 25% от суммы заработной платы, не выплаченной за текущий сезон, и 20% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны контракта.

30 млн и будут теми самыми 25%, которые Владимир получит от «Авангарда», а вот 20% от общей суммы по оставшемуся соглашению он не увидит. На этот счёт у лиги также есть свой пункт – «выплата второй части выходного пособия при расторжении Контракта по инициативе Клуба прекращается с момента подписания Хоккеистом нового Контракта с любым профессиональным Хоккейным клубом (за исключением Клубов ВХЛ)».

Без работы Ткачёв точно не останется – по нашей информации, на форварда претендует нижегородское «Торпедо», которое уже сделало ему контрактное предложение, – а это значит, что омскому клубу удастся сэкономить на расторжении контракта со своим воспитанником значительное количество денежных средств.

Время расторжения контракта тоже вызывает вопросы. Хорошо, когда речь идёт о таком хоккеисте, как Владимир Ткачёв – вряд ли он испытает слишком большие проблемы с трудоустройством. Но ведь на его месте вполне могли оказаться и другие игроки. А на дворе уже близится конец июля – многие команды закрыли необходимые позиции в своих составах и уже готовятся к выходу из отпуска.

Около года назад эта тема также поднималась – звучало предложение запретить расторжения после 1 июля, за месяц до начала тренировочных лагерей, чтобы у оставшихся без работы игроков было достаточно времени заняться вопросами трудоустройства и гарантированно оказаться в новой команде к началу регулярного сезона. Однако воз, как говорится, и ныне там.

Хоккеисты в таких ситуациях оказываются полностью беззащитными – Департамент по взаимодействию с игроками клубов КХЛ, созданный лигой два года назад, до сих пор никак не проявлял себя в подобных случаях. Его глава Сергей Гимаев обещал уделять внимание чёткому выполнению контрактов – и хоть в ситуации с Ткачёвым (а также Толчинским, Григоренко и прочими) всё сделано по букве закона, морально-этическая сторона вопроса заметно проседает.

В очередной раз получается, что долгосрочные контракты в КХЛ не защищены абсолютно никак, и теперь в очередной раз пора задать вопрос – как (если вообще) на это отреагирует лига. Введение штрафов за досрочное расторжение таких соглашений уже давно назрело – но неужели и сейчас всё останется без изменений?

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.