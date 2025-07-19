Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Авангард расторг контракт с Владимиром Ткачёвым, нужно ли менять регламент КХЛ, пункт о расторжении по инициативе клуба

Не некрасиво, а по регламенту. Отказ «Авангарда» от Ткачёва — новый вызов всей КХЛ
Дмитрий Сторожев
Отказ «Авангарда» от Ткачёва — новый вызов КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Когда лига начнёт защищать долгосрочные контракты?

История расторжения контракта Владимира Ткачёва «Авангардом» наверняка будет предметом бурного обсуждения ещё не один день, если не месяц. Сама по себе ситуация с досрочным прекращением отношений с самым дорогим игроком команды не нова – недавно покинувший Санкт-Петербург подобным образом Сергей Толчинский не даст соврать, – но чтобы такое коснулось игрока, который должен был стать лицом клуба на долгие годы? Это что-то новенькое.

И что ещё, если не такой громкий случай, должно обратить внимание лиги на проблему невыполнения клубами долгосрочных соглашений? Далеко не первый хоккеист КХЛ оказывается в подобном положении, однако, пожалуй, именно Ткачёв будет тем, кто пострадает от него больше всего.

Вы же помните, что всего год назад Владимир продлил договор с омским клубом на пять лет с зарплатой 120 млн в год? Предположим, что за первый сезон он получил всю причитающуюся сумму. А вот из оставшихся 480 млн ему достанутся лишь… 30.

Материалы по теме
Владимир Ткачёв высказался о расторжении контракта с «Авангардом»

Всё благодаря регламенту КХЛ – согласно п.1.1 статьи 30, при расторжении контракта в период начиная с 1 июня и заканчивая не позднее чем за семь дней до даты начала регулярного чемпионата игрок получает 25% от суммы заработной платы, не выплаченной за текущий сезон, и 20% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны контракта.

30 млн и будут теми самыми 25%, которые Владимир получит от «Авангарда», а вот 20% от общей суммы по оставшемуся соглашению он не увидит. На этот счёт у лиги также есть свой пункт – «выплата второй части выходного пособия при расторжении Контракта по инициативе Клуба прекращается с момента подписания Хоккеистом нового Контракта с любым профессиональным Хоккейным клубом (за исключением Клубов ВХЛ)».

Без работы Ткачёв точно не останется – по нашей информации, на форварда претендует нижегородское «Торпедо», которое уже сделало ему контрактное предложение, – а это значит, что омскому клубу удастся сэкономить на расторжении контракта со своим воспитанником значительное количество денежных средств.

Материалы по теме
«Понимаем заслуги Ткачёва, нам пришлось действовать так». «Авангард» расстаётся со звездой
Эксклюзив
«Понимаем заслуги Ткачёва, нам пришлось действовать так». «Авангард» расстаётся со звездой

Время расторжения контракта тоже вызывает вопросы. Хорошо, когда речь идёт о таком хоккеисте, как Владимир Ткачёв – вряд ли он испытает слишком большие проблемы с трудоустройством. Но ведь на его месте вполне могли оказаться и другие игроки. А на дворе уже близится конец июля – многие команды закрыли необходимые позиции в своих составах и уже готовятся к выходу из отпуска.

Около года назад эта тема также поднималась – звучало предложение запретить расторжения после 1 июля, за месяц до начала тренировочных лагерей, чтобы у оставшихся без работы игроков было достаточно времени заняться вопросами трудоустройства и гарантированно оказаться в новой команде к началу регулярного сезона. Однако воз, как говорится, и ныне там.

Хоккеисты в таких ситуациях оказываются полностью беззащитными – Департамент по взаимодействию с игроками клубов КХЛ, созданный лигой два года назад, до сих пор никак не проявлял себя в подобных случаях. Его глава Сергей Гимаев обещал уделять внимание чёткому выполнению контрактов – и хоть в ситуации с Ткачёвым (а также Толчинским, Григоренко и прочими) всё сделано по букве закона, морально-этическая сторона вопроса заметно проседает.

Материалы по теме
«Авангард» сделал выбор в пользу Ги Буше. Это логично, но теперь Омск обязан брать Кубок
«Авангард» сделал выбор в пользу Ги Буше. Это логично, но теперь Омск обязан брать Кубок

В очередной раз получается, что долгосрочные контракты в КХЛ не защищены абсолютно никак, и теперь в очередной раз пора задать вопрос – как (если вообще) на это отреагирует лига. Введение штрафов за досрочное расторжение таких соглашений уже давно назрело – но неужели и сейчас всё останется без изменений?

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android