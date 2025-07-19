Что вообще происходит в КХЛ? В «Сочи» уволили нового тренера, не дав сыграть ему ни матча!

Середина межсезонья в Континентальной хоккейной лиге традиционно является довольно сложным временем для спортивных журналистов. Основные трансферы уже совершены, все тренеры уже назначены, а до выхода команд из отпусков остаётся ещё немало времени, в течение которых нужно придумывать темы для новых текстов, чтобы поддерживать наполнение контентом своих сайтов. Но в этом году клубы КХЛ словно сговорились творить дичь, чтобы не оставить журналистов без работы. Только вдумайтесь в последовательность тех событий, которые произошли в нашей лиге за последние полтора месяца.

Роман Ротенберг уволен из СКА, «Витязь» прекратил существование, «Куньлунь» сменил Мытищи на Санкт-Петербург и занял самый крупный хоккейный стадион России, аренда которого оказалась слишком дорогой для самого СКА. В руководство «драконов» должен войти Александр Крылов, который везёт в Россию бывшего главного тренера сборной Канады и «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерара Галлана. Тем временем «Авангард» выкупает контракт самого высокооплачиваемого игрока КХЛ Владимира Ткачёва, который подписал новое пятилетнее соглашение с омским клубом всего полгода назад и не сыграл по этому контракту ещё ни одного матча!

Это далеко не полный список всего того, что произошло в КХЛ за последние полтора месяца. И вот новый резкий поворот – на нашу сцену врывается ХК «Сочи», решающий за две недели до выхода команды из отпуска уволить главного тренера Вячеслава Козлова и его помощника Александра Савченкова. К отставкам тренеров мы давно уже привыкли, и этим в принципе невозможно никого удивить.

Если бы не одно обстоятельство – Козлов и Савченков были назначены в южный клуб всего полтора месяца назад. На новом месте работы специалисты не успели провести ни одной встречи. Ткачёв хотя бы поиграл за «Авангард» ещё по старому соглашению с клубом, Козлов и Савченков же оказались лишены такого удовольствия. Теперь перейдём к хронологии событий.

В виде справки:



24 марта бывший главный тренер «Сочи» Сергей Зубов был отправлен в отставку;



3 июня «леопарды» объявили о назначении на этот пост Вячеслава Козлова;



4 июня был утверждён его тренерский штаб;



1 июля



19 июля Козлов и Савченков были уволены. 24 марта бывший главный тренер «Сочи» Сергей Зубов был отправлен в отставку;3 июня «леопарды» объявили о назначении на этот пост Вячеслава Козлова;4 июня был утверждён его тренерский штаб;1 июля Игорь Григоренко сменил Сергея Воропаева на посту генерального директора;19 июля Козлов и Савченков были уволены.

Если посмотреть на эту цепочку событий, всё становится довольно очевидно. В южный клуб пришло новое руководство, которое не устроил назначенный их предшественниками старый главный тренер. В «Сочи» воспользовались существующим регламентом лиги и выплатили Козлову и Савченкову положенную компенсацию за разрыв контракта. По норме закона здесь не подкопаться, но в целом это очередной сюжет в канву одного из самых безумных лет в истории КХЛ.

«Нами принято взвешенное решение, и в новый сезон мы идём с новыми задачами и амбициозными целями. Уверен, что при поддержке многочисленных болельщиков нам по силам вернуть «Сочи» в число участников Кубка Гагарина.

Нас ждёт интересный и насыщенный сезон, в котором мы будем радовать болельщиков содержательной игрой и яркими победами. Не сомневаюсь, что клуб решит все спортивные задачи, а поклонники команды смогут вновь испытать подзабытое чувство гордости за любимую команду.

В приоритете клуба и нового главного тренера, имя которого мы объявим в ближайшее время, развитие хоккея и молодого поколения. От имени клуба желаю Вячеславу Козлову и Александру Савченкову успехов в дальнейшей карьере», — заявил генеральный директор ХК «Сочи» Игорь Григоренко.

В этой ситуации можно пожалеть Козлова, который ради перехода в «Сочи» оставил насиженное место в московском «Динамо». На протяжении последних четырёх сезонов Вячеслав Анатольевич входил в тренерский штаб Алексея Кудашова, отвечая за игру нападающих и реализацию большинства. Кудашов был полностью доволен своим старшим тренером и желал продолжения сотрудничества, однако Козлов хотел попробовать себя на позиции главного тренера в КХЛ. Ему казалось, что в «Сочи» он получает такой шанс, но жизнь внесла свои неожиданные коррективы.

Вернуться в «Динамо» у Козлова точно не получится в это межсезонье. Всё банально: его место в столичном клубе уже занято Ильнуром Гизатуллиным, который переехал в столицу России после работы в «Адмирале» в тренерском штабе Леонида Тамбиева. Как бы Кудашов ни дорожил отношениями с Козловым, невозможно представить, чтобы сейчас в «Динамо» уволили только назначенного тренера ради возвращения бывшего помощника. Поэтому Козлов легко мог остаться у разбитого корыта. Но, к счастью, по информации некоторых СМИ, ему на выручку придёт «Куньлунь», которому как раз очень сильно нужен квалифицированный помощник в штаб Галлана.

Вячеслав Козлов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Что касается самого «Сочи», то они намерены вернуть на орбиту КХЛ Владимира Крикунова. Казалось, что 75-летний специалист уже окончательно завершил свою тренерскую карьеру. Этим летом Владимир Васильевич мог возглавить школу московского «Динамо», сменив на посту директора отправленного в отставку Андрея Сафронова. Однако, по всей видимости, Крикунов возвращается в КХЛ в роли главного тренера «Сочи». Впрочем, если в последний момент мнение нового руководства «леопардов» вдруг изменится и всплывёт ещё более неожиданная кандидатура, то разве кто-то уже удивится? Этим летом в КХЛ возможно вообще всё.