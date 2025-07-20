В «Торпедо» оценили обмен с ЦСКА, Овечкин высказался о новом контракте. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 19 июля.

«Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым

ХК «Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с «ястребами» действовало до 31 мая 2030 года. Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы хоккеиста, в свою очередь, заявил, что причиной разрыва служит недопонимание между игроком и главным тренером омичей Ги Буше.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что нижегородское «Торпедо» сделало предложение Ткачёву, которое было позитивно воспринято стороной хоккеиста.

ХК «Сочи» уволил главного тренера Вячеслава Козлова, назначенного в июне

ХК «Сочи» уволил главного тренера Вячеслава Козлова и ассистента Александра Савченкова. Об этом сообщает пресс-служба южан.

«Нами принято взвешенное решение, и в новый сезон мы идём с новыми задачами и амбициозными целями. Уверен, что при поддержке многочисленных болельщиков нам по силам вернуть «Сочи» в число участников Кубка Гагарина.

Нас ждёт интересный и насыщенный сезон, в котором мы будем радовать болельщиков содержательной игрой и яркими победами. Не сомневаюсь, что клуб решит все спортивные задачи, а поклонники команды смогут вновь испытать подзабытое чувство гордости за любимую команду.

В приоритете клуба и нового главного тренера, имя которого мы объявим в ближайшее время, развитие хоккея и молодого поколения. От имени клуба желаю Вячеславу Козлову и Александру Савченкову успехов в дальнейшей карьере», — заявил генеральный директор ХК «Сочи» Игорь Григоренко.

Напомним, под руководством Козлова команда не провела ни одной игры. Специалист был назначен 3 июня 2025 года.

Овечкин ответил на вопрос о продлении контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пока не думал о продлении контракта с клубом. Напомним, действующее соглашение хоккеиста со «столичными» истекает по окончании сезона-2025/2026.

«Пройдёт год — будем думать. Мыслей пока нет», — приводит слова Овечкина ТАСС.

39-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.

В «Торпедо» выразили надежду на начало сезона КХЛ на новой арене

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга надеется, что команда начнёт сезон на новой арене, однако отметил, что клуб готовится к разным сценариям начала сезона.

«Пока что от генерального подрядчика мы не получили информацию о том, что первый матч в сентябре мы играем не на новой арене. Мы ждём от подрядчика уже финальный вариант так называемой дорожной карты, которую мы должны будем представить в Континентальную хоккейную лигу одному из вице-президентов, курирующих инспекцию арены новой. Поэтому пока мы вместе со всеми выражаем огромную надежду, что это получится.

Но понятное дело, что клуб готовится к разным сценариям, потому что нам, в принципе, в любом случае начинать сезон. И, памятуя, опять же, тот опыт, который у меня был в Омске, когда подготовка к матчу открытия планировалась в сентябре, а матч открытия по факту был проведён 1 октября, я точно так же коллег ориентирую и рассказываю относительно уже имеющегося опыта, как нам более или менее оптимально процессы выстраивать», — сказал Забуга в подкасте «Вместе за Нижний».

Напомним, строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде началось в 2022 году. Открытие стадиона ожидается в 2025 году. Новая арена вместит 12 тыс. зрителей, что вдвое превышает возможности КРК «Нагорный».

«Сделали всё, что могли». Гендиректор «Торпедо» — об обмене Коваленко в ЦСКА

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал обмен форварда Николая Коваленко в ЦСКА на нападающего Егора Соколова.

«Случилось то, что случилось, если отвечать банально (улыбается). Сделка совершена, вы позицию клуба, я думаю, неоднократно слышали, мы её транслировали и, конечно, хотели видеть Николая в своих рядах.

Но я скажу так, что всё-таки мы довольны, что смогли приобрести, считаю, достаточно талантливого и перспективного с точки зрения нераскрытого на данный момент ещё потенциала крайнего нападающего. Думаю, Егор Соколов может стать новым именем в КХЛ: его возраст, его возможности, его данные, в конце концов, даже те статистические показатели, которые он имел, играя в АХЛ, они доказывают, что это состоятельный хоккеист и он способен развиваться дальше.

Поэтому не хотелось бы уже продолжать тему прошлого, давайте будем думать о будущем. И ещё раз повторю, что клуб в целом считает, что смог извлечь из завершённой сделки максимум возможного. Сделали всё, что могли? Сделали всё, что могли», — сказал Забуга в подкасте «Вместе за Нижний».