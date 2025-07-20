Ультиматум или попытка спасти карьеру в НХЛ? Чинахов хочет уйти из «Коламбуса»

Недавно Егор Чинахов дал интервью коллегам из «Спорт-экспресса», в котором прямо заявил о желании перейти в другую команду НХЛ. Приводим отрывок.

– Твой последний сезон, наверное, надо брать за скобки, очень много травм, статистика ужасная из-за этого получилась. Но я ещё видел, что в конце тебя начали сажать по игровым причинам.

– Да, с тренером недопонимание было.

– А по поводу чего?

– Не знаю, никто не объяснил причину.

– Сейчас у тебя последний год контракта, самый важный. Это твой второй контракт, верно? Уже звонят из Омска, например? Ты даже не рассматриваешь возможность возвращения?

– Пока я могу играть в Америке, буду там.

– Ты на 20-м месте в рейтинге ограниченно свободных агентов. «Коламбус» что-то уже говорит на тему продления договора?

– Нет, но мы сейчас очень плотно общаемся по разным поводам. Поэтому посмотрим.

– У меня такое ощущение, что ты спокойно воспримешь обмен в другой клуб.

– Даже буду рад, наверное.

– Это из-за того, что накопилось? С учётом всех неудачных отрезков и недопониманий с главным тренером?

– Всё вместе, в совокупности, да. Хочется поменять место дислокации.

– Совершенно без разницы, в какую команду?

– Нет, конечно. Есть разница, но главное, чтобы всё получилось, — сказал Чинахов.

Конечно, в пучине громких событий этого лета такая новость могла пройти мимо обывателей или же не вызвать никаких эмоций. Но заявление российского форварда команды НХЛ о желании обмена – событие отнюдь не рядовое.

Егор Чинахов Фото: Jason Mowry/Getty Images

Генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл почти сразу же прокомментировал слова нападающего:

«Я удивлён, что это вышло в публичную плоскость. Но я не удивлён желанием обмена, потому что мы уже обсуждали это. Он восстановился после травмы спины в прошлом сезоне и играл не очень хорошо. Когда он вернулся, он оказался не тем Чинаховым, на которого мы надеялись. Так случается с парнями. Он не смог с этим справиться.

Я сказал Шуми Бабаеву, что игрок ценен. Я поговорю с командами лиги. Но я не собираюсь его просто так отдавать, чтобы угодить кому-то. Публичное заявление не изменит моего мнения по этому вопросу. Всё зависит от того, сколько команд заинтересованы и какие готовы заплатить. Я могу просить всё, что захочу, но что с рынком? Если меня не устроит предложение, он продолжит играть за команду. Чинахов 100% будет на тренировочных сборах, у него контракт.

Я уже проходил через это раньше. Если он придёт и скажет: «Мой агент пытается найти мне другое место, но я здесь и буду играть так упорно, как только смогу», то никакой проблемы в этом нет».

Последний сезон для Чинахова откровенно не задался – Егор вновь получил травму и провёл много времени в лазарете. Когда же россиянин восстановился от повреждения и вернулся на лёд, то выглядел крайне блёкло. В девяти мартовских играх Чинахов сделал одну результативную передачу и лишь один матч закончил с положительным показателем полезности. При этом форвард получал достаточно времени в топ-6, играя в том числе с Марченко и Воронковым в одном звене.

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Повреждения не дают покоя Чинахову всю его карьеру в НХЛ – те же неприятности преследовали и два сезона до этого. С чем это может быть связано, точно установить нельзя, однако вполне вероятно, что высокий темп в заокеанской лиге способствует риску получения травм.

Как можно воспринимать заявление российского форварда? Это наверняка не был душевный неконтролируемый порыв, который случайно просочился в прессу. Скорее всего, Егор устал ждать трейда и решил, что подобные слова ускорят процесс. Только, похоже, Чинахов просчитался.

Как сказал Дон Уодделл, клуб не собирается менять ценный лот на мешок шайб. «Коламбус» ждёт адекватного предложения. Если он его не получит, то россиянину придётся явиться на сборы и работать в полную силу – это в его же интересах, так как следующий год станет контрактным. Игра в обиженного человека может привести к окончанию карьеры в НХЛ.

Дополнительного шума добавляет и агент игрока. Шуми Бабаев в интервью The Athletic сказал:

«Не думаю, что Егор сможет остаться в «Коламбусе». Я не вижу такого варианта. При этом Егор чувствует себя комфортно в этом клубе. Ему комфортно в этом городе. Но ему некомфортно с этим тренером. Дело в тренере. Если вспомните, Чинахов начал сезон в первом звене, играл великолепно. А потом он оказался в третьем, и всё. Третье звено. Тренер ему ничего не сказал. Зачем это делать? Нужно объяснить, почему он так поступил».

А затем добавил: «Любая команда НХЛ могла бы назвать Чинни хоккеистом топ-6. Если Егор не нравится Эвасону (главному тренеру «Коламбуса». — Прим «Чемпионата»), то почему бы не обменять его? Почему он держит его? В чём причина? Это было бы лучшим решением. Чина хочет играть в НХЛ. Хочет побеждать, хочет помогать команде, хочет стараться показывать максимум. Однако если он не нравится тренеру, то что он может сделать?»

Позиция Шуми Бабаева логична – он должен защищать своего клиента, он это и делает. Только, как показывает практика, часто подобные «игры» Бабаева приводят к обратному эффекту. Опять же надо учитывать, что это не КХЛ – в НХЛ такая шумиха может сыграть только в минус, так как репутация будет слегка подмочена.

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Что же делают в этой ситуации агент и игрок: ставят ультиматумы или пытаются спасти и развить карьеру? Ультиматумом это всё-таки не назовёшь, так как у сторон есть чёткое понимание того, что если обмен не удастся осуществить, то Егор продолжит выступать за «Коламбус». Так что всё-таки склонимся ко второму варианту.

А теперь давайте попробуем логически поразмышлять: в какую команду мог бы перейти Чинахов и получить место в топ-6? Почему рассматриваем место только в первых двух тройках? Потому что об этом напрямую говорит агент игрока.

Как несложно догадаться, вариантов в верхних звеньях у клубов с большими амбициями у Егора не будет. Значит, желателен переход в команду, которая только-только строится.

Интересен был бы вариант с «Бостоном» — «мишки» сейчас находятся в стадии перестройки, однако вряд ли она будет затяжной. Это был бы отличный шанс проявить себя в организации, которая очень скоро вылезет из ямы.

Хороший шанс Егор получил бы и в «Чикаго» — игроков такого стиля с хорошо поставленным броском там просто нет. Но, правда, может возникнуть проблема с тем, что много авансов будут давать собственным проспектам.

Классным вариантом выглядел бы и обмен в «Калгари» — «огоньки» добротно провели прошлый чемпионат, однако часто у них были проблемы с завершением атак. Меньше них на Западе забили только «Анахайм», «Нэшвилл» и «Сан-Хосе».

Но всё это фантазии и попытки прикинуть, где было бы лучше самому Чинахову – игрок не может самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Если его и обменяют, то туда, где предложат лучшую компенсацию.