В КХЛ уже убирали тренера, не дав ему поработать ни матча. Печальная история Гарднера

История увольнения Вячеслава Козлова с поста главного тренера «Сочи» стала одной из самых резонансных этим и без того жарким летом. 53-летний специалист, для которого работа на Черноморском побережье должна была стать первой самостоятельной в КХЛ после четырёх сезонов в штабе Алексея Кудашова в московском «Динамо», был назначен южанами 3 июня, а уже полтора месяца спустя, 19 июля, оказался уволен.

В качестве наставника «леопардов» Козлов так и не провёл ни одного матча. И пусть это событие кажется довольно-таки безумным, для КХЛ оно не уникально. Вспоминаем историю Пола Гарднера, который должен был стать первым главным тренером минского «Динамо» в новой лиге, но в итоге покинул Беларусь, так и не выведя «зубров» на лёд.

К началу июня 2008 года канадец уже не являлся незнакомым персонажем для российского болельщика – в январе 2007-го он пришёл на смену Николаю Борщевскому в «Локомотив» и в предпоследнем сезоне Суперлиги довёл ярославцев до четвертьфинала, где уступил «Авангарду».

Бывший помощник Барри Тротца по «Портлэнд Пайретс» в АХЛ и «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ приехал в Россию после трёх с половиной лет простоя, а опыт в Ярославле стал для него первым самостоятельным аж с 1990 года. Возвращение на мостик получилось более чем достойным, после чего Гарднер получил шанс повести железнодорожников в новую регулярку.

Однако уже меньше чем через месяц после старта чемпионата – 24 сентября – Пол оказался уволен. Впоследствии отставка Гарднера и его замена на Кари Хейккиля окупилась для ярославцев, которые дошли до финала плей-офф и проиграли только «Салавату», но в момент увольнения удивление испытали многие, включая самого канадца.

Пол Гарднер Фото: Bongarts/Getty Images

За восемь первых встреч «Локомотив» набрал 13 очков, расположился на седьмом месте в таблице и успел разгромить тот же «Салават» со счётом 7:1, однако после домашнего поражения от «Лады» (4:5) Юрий Яковлев принял решение расстаться с 52-летним тренером.

«Объяснений со стороны руководства клуба не последовало, — рассказывал Гарднер. — Думаю, что руководство определилось со своим выбором ещё до последней игры с «Ладой». Но я воспринимаю его нормально. Это их решение, и они поступают так, как считают нужным. Что касается меня, то я улетаю домой во вторник утром.

Мы проиграли три последних матча из четырёх, однако говорить о кризисе в команде, на мой взгляд, не было смысла. Чемпионат только начался, и многое ещё можно было поправить. Впрочем, что об этом говорить сейчас? Теперь мне не остаётся ничего другого, кроме как покинуть Ярославль и вернуться домой в США, где, по всей видимости, я займусь воспитанием двух маленьких детей».

Воспитанием детей Пол занимался до следующего лета – 7 июня 2008 года минское «Динамо», чей шорт-лист включал в себя нескольких иностранных тренеров, остановило свой выбор на Гарднере, который с большим удовольствием (хоть, по его признанию, и неожиданно) вернулся к работе в нашей, пусть и немного переформатированной, лиге.

Подготовка «зубров» к дебюту в КХЛ шла по плану – под канадца пригласили нескольких знакомых ему в том числе и по «Локомотиву» игроков, а 17 июля Пол провёл первую тренировку в качестве главного тренера команды. Но она же была и одной из последних.

Уже 29 июля клуб объявил о прекращении сотрудничества с Гарднером, а тогдашний генеральный директор минчан Владимир Гончаров поделился причинами столь быстрого расставания: «Нас, поверьте, также огорчает, что клубу придется расстаться с Полом. На прошлой неделе появились определённые проблемы, в частности со здоровьем, не позволившие ему провести пятничную тренировку. Вернувшись из командировки, я в понедельник встретился с Гарднером, и в ходе этого разговора выявились ряд проблем медицинского плана, семейные трудности канадца, некоторые особенности стиля его работы. В итоге мы пришли к единому мнению, что нам лучше закончить сотрудничество».

Пол Гарднер Фото: Bongarts/Getty Images

«Я до сих пор не понимаю. Босс сказал, что ему не нравится североамериканский стиль моей работы. Но ведь это мой стиль. Я всё время в нём работаю, все это знают. Не хотелось бы переходить на персоналии, всё подробно вам расскажет генеральный директор клуба Владимир Гончаров.

Также причина отъезда в семейных обстоятельствах. Супруга и дети не могут приехать ко мне в Минск, у жены была сложная операция. Об отставке объявили в понедельник после тренировки. Первая реакция – сильнейший шок. Я очень расстроен, мне нравились мои игроки, буду болеть за этот клуб», — позже поделился эмоциями сам Гарднер.

Впрочем, по сообщениям разных источников, причина расторжения договора крылась в пристрастии канадского тренера к алкоголю. Об этом поговаривали ещё во время увольнения Пола из «Локомотива» – мол, Яковлев не простил ему в первую очередь именно это. И, несмотря на то что Гарднер успел полюбиться местным болельщикам, принял решение уволить наставника. А потом эта же проблема всплыла и в Минске.

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Историю Пола можно вполне назвать печальной и даже в какой-то степени трагичной – он хорошо умел находить общий язык с игроками, с душой подходил к работе и пользовался популярностью у поклонников команд, которые тренировал. Однако любовь к спиртному поставила крест на его работе в России и Беларуси.

В дальнейшем Гарднер работал в чемпионатах ниже рангом – тренировал в CHL и Шотландии, дважды становился чемпионом Нидерландов, а последним его клубом в 2018 году оказался «Франкфурт», на тот момент игравший во втором немецком дивизионе.