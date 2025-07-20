Крикунов возглавит «Сочи», Звягин будет помогать Хартли в «Локомотиве». Итоги дня в хоккее

Кузнецов готов согласиться на минимальную зарплату в НХЛ, а Омск привёз ещё одного канадца в ВХЛ.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 20 июля.

Крикунов возглавит «Сочи»

Похоже, это можно считать свершившимся фактом – Владимир Крикунов возвращается в КХЛ и возглавит «Сочи», который совсем недавно избавился от главного тренера.

«Мне позвонил Игорь Григоренко из «Сочи», предложил поработать главным тренером. Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год», — цитирует Крикунова ТАСС.

75-летний Крикунов ранее возглавлял выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) петербургское «Динамо» с 2023 по 2024 год.

В Омск едет ещё один канадский тренер

Луи Робитайл, который в мае возглавил клуб ВХЛ «Омские Крылья», получил себе помощника-соотечественника.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с канадским тренером Мэттом Энтони, сообщает пресс-служба клуба. В сезоне-2025/2026 он войдёт в тренерский штаб команды «Омские Крылья».

Последние два года Мэтт работал в QMJHL — помощником главного тренера в клубе «Кейп Бретон Иглз», где трудился вместе с главным тренером «Омских Крыльев» Луи Робитайлом. Теперь их сотрудничество продолжится в системе «Авангарда».

Бобу Хартли нашли помощников в «Локомотиве»

Свежий инсайд от «Чемпионата» — «Локомотив» нашёл двух тренеров, которые будут помогать Бобу Хартли.

Сергей Звягин и Дмитрий Рябыкин войдут в тренерский штаб канадского тренера.

Оба специалиста ранее работали с канадским тренером в омском «Авангарде». В 2021 году вместе с Хартли привели омский клуб к победе в Кубке Гагарина.

«Рейнджерс» не станут продлевать контракт с Панариным?

Через год у Артемия Панарина, который подписал большой контракт с «Рейнджерс» в 2017 году, заканчивается соглашение.

Хоккейный обозреватель Брюс Реймонд сообщил, что генеральный менеджер Крис Друри отказался комментировать вопрос относительно будущего Артемия Панарина в клубе.

«Руководство «синерубашечников» начало процесс перестройки и сейчас находится перед острой необходимостью определить, кого из игроков стоит оставить в команде, а с кем нужно расстаться. У Панарина остаётся лишь год по действующему контракту с ньюйоркцами, который он подписал летом 2019-го. Уже следующим летом он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. И, судя по последним новостям, российский форвард, фигура которого продолжает вызывать споры, может быть близок к уходу из «Рейнджерс».

Со стороны Друри последовала удивительная реакция на вопрос о том, готов ли клуб провести переговоры о продлении контакта с Панариным, – генменеджер просто отказался давать свои комментарии. И хотя отсутствие ответа руководителя «Рейнджерс» может показаться шокирующим – ведь Артемий по-прежнему играет на топовом уровне, а команде отчаянно нужны классные игроки, чтобы претендовать на выход в плей-офф – у медали всё же есть две стороны. Да, Панарин остается чрезвычайно важной фигурой, сильно влияющей на команду, – в позапрошлом сезоне он набрал 120 очков, а последнюю кампанию завершил с 89 результативными баллами. Потеря такого форварда может очень дорого обойтись «Рейнджерс», ведь атака «синерубашечников» во многом опирается на продуктивные действия россиянина.

С другой стороны, подписание на немалый срок и деньги нападающего, которому уже скоро исполнится 34 года, может негативно сказаться на клубе в будущем. При том что сейчас Панарин всё ещё показывает очень высокий уровень результативности, кто знает, что с ним случится через два-три года», — написал Реймонд для Nyrangersinsider.

В «Сочи» объяснили, почему расстались с Вячеславом Козловым

Руководство «Сочи» спустя день после увольнения Вячеслава дало комментарий по неожиданно принятому решению.

«Мы провели анализ ситуации по команде. И приняли решение руководящим составом, что в сезон мы пойдём с более опытным главным тренером, который делал свой клуб чемпионом страны, а со сборной России брал медали чемпионата мира, работал даже на Олимпиаде. Это очень уважаемый и заслуженный человек, которого любят игроки. Он многого добился, я сам испытываю к нему огромное уважение.

Я переговорил с Вячеславом Анатольевичем, объяснил ситуацию. Мы вместе выигрывали Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Понимаю, что тут был элемент неожиданности. Но он воспринял это решение достойно. Мы пожелали друг другу удачи и успехов в дальнейшей карьере», — сказал генеральный директор клуба Игорь Григоренко.

Кузнецов готов подписать минимальный контракт в НХЛ?

Евгений Кузнецов попал в достаточно неприятную ситуацию. Звёздный форвард до сих пор не нашёл команду: ни в КХЛ, ни в НХЛ.

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта сообщил, что Евгений Кузнецов готов согласиться на зарплату $ 1-2 млн в год в клубе НХЛ.

«Что касается Евгения Кузнецова: он готов получить миллион, два миллиона баксов плюс поощрительные выплаты», — приводит слова Паньотты NHL Rumour Report.