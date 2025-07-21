Именитый тренер возвращается в КХЛ. Поможет ли Крикунов «Сочи»?

«Останусь ли я на следующий сезон? Да старый я уже, ёлки-палки. Я 40 лет главным тренером работаю. Куда, сколько можно? Я, в принципе, московское «Динамо» буду как бы курировать. Буду помогать, нужно решать несколько серьёзных вопросов: по комплектованию, финансовому обеспечению. Надо их довести до ума, чтобы и у команды в чемпионате был хороший результат, и молодые ребята, воспитанники, играли и росли», — сказал Крикунов в феврале 2024 года.

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Последним местом работы Владимира Васильевича было санкт-петербургское «Динамо», выступавшее в ВХЛ. Тренер взял команду в середине сезона и смог выправить неудовлетворительное положение, уверенно забравшись в зону плей-офф. Правда, оттуда динамовцы быстро вылетели, проиграв 0-4 «Нефтянику».

«Получилось как? В июле 2023-го стал советником Сергея Сушко — генерального директора московского «Динамо». А в ноябре вызвал Виктор Воронин, президент клуба: «Васильич, помоги. В Питере «Динамо» валится, народ шумит. Принимай команду».

Скатилась она тогда то ли на 23-е, то ли на 24-е место. Я приехал, поговорил с ребятами, кое-что подправил. Постепенно всё наладилось. В регулярке финишировали восьмыми. Но в плей-офф в первом раунде проиграли «Нефтянику» из Альметьевска, будущему победителю лиги».

Последним местом работы в КХЛ же было другое «Динамо» — рижское. Сезон-2021/2022 был прерван ещё в январе по причине распространения коронавируса. Но если бы чемпионат был доигран до конца, то для латвийской команды мало бы что изменилось – в том сезоне «Динамо» было худшей командой на Западе. Наряду с «Сочи» как раз.

Показательным был период в московском «Динамо» — Крикунов возглавлял команду три сезона. После неплохого первого сезона, в котором бело-голубые выправили ужасное положение осенью и проиграли только во втором раунде будущему обладателю трофея, во втором начались проблемы. Владимир Васильевич находился в октябре 2019-го на грани увольнения, однако смог выправить положение.

В следующем сезоне ситуация повторилась почти точь-в-точь – «Динамо» вновь забуксовало осенью, вновь тяжело выбиралось и вновь вышло во второй раунд, сыграть в котором не удалось из-за приостановки чемпионата.

Период в московском «Динамо» получился противоречивым. С одной стороны, команда стабильно выходила во второй раунд, где натыкалась на тогдашних грандов в лице СКА и ЦСКА, которые в то время каждый год играли в финале конференции. С другой – ходило множество слухов о том, что не всем методы работы Владимира Васильевича по душе – именитый тренер свято верил в идеалы советской системы подготовки. Да и без открытых конфликтов не обходилось – Крикунов часто позволял себе критику лидеров на пресс-конференциях, что однозначно портило микроклимат внутри команды. Особенно доставалось порой вратарю команды Александру Ерёменко.

Владимир Крикунов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После недолгого периода в ВХЛ казалось, что мы уже Крикунова не увидим в качестве главного тренера команды КХЛ, так как специалист отлично себя чувствовал в роли хоккейного эксперта. Да и лига так изменилась, что тяжело было представить такой камбэк.

Но в канву событий безумного лета такое возвращение вполне вписывается. Новое руководство «Сочи» приняло решение расстаться с главным тренером, назначенным полтора месяца назад, и поставить своего человека.

«Мы провели анализ ситуации по команде. И приняли решение руководящим составом, что в сезон пойдём с более опытным главным тренером, который делал свой клуб чемпионом страны, а со сборной России брал медали чемпионата мира, работал даже на Олимпиаде. Это очень уважаемый и заслуженный человек, которого любят игроки. Он многого добился, я сам испытываю к нему огромное уважение», — сказал гендиректор «Сочи» Игорь Григоренко после увольнения Вячеслава Козлова.

Крикунов уже не один раз доказывал, что умеет работать со средними командами, доставая из них что-то около максимума. Особенно отлично это работает в первый сезон, «Нефтехимик» и «Барыс» доказывали. Но вот вопрос: можно ли подбор игроков в южном клубе назвать хотя бы средним? Сочинцы пока просматриваются как главный аутсайдер Запада – состав решительно не поменялся, а слухи отправляют лидеров в другие команды. К тому же сильнее станут конкуренты – об амбициях «Куньлуня» говорится сейчас из каждого утюга, а «Лада», получив хорошую финансовую поддержку, классно усилилась на бумаге.

Команды Крикунова всегда делают акцент на великолепной физической подготовке, которая закладывалась в период длинных летних сборов и начала регулярного чемпионата. Только конъюнктура подготовки поменялась – сборы начинаются за месяц до начала регулярки, а излишняя нагрузка ранней осенью может стоить места в клубе.

И именно в этот момент в клуб зайдёт человек, который этим летом не смог найти работу главным тренером и устроился членом совета директоров одного московского клуба? Не будет великим удивлением, если это всё же произойдёт – протекции от нынешнего руководства южной команды точно можно ждать.