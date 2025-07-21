Одна из главных легенд НХЛ и обидчик России в Сочи. Топ-7 звёзд, завершивших летом карьеру

Среди них обладатели Кубка Стэнли и один из лучших хоккеистов в истории Беларуси.

В конце прошлой недели известный нападающий Блейк Уилер объявил о завершении игровой карьеры. 38-летний американец пополнил список знаменитых хоккеистов, этим летом окончательно попрощавшихся с профессиональным спортом. «Чемпионат» собрал в одном материале топ-7 именитых игроков, которых мы больше не увидим на льду в официальных встречах.

в. Марк-Андре Флёри, 40 лет

Ещё прошлым летом один из наиболее именитых вратарей в истории Национальной хоккейной лиги объявил, что сезон-2024/2025 станет последним в его легендарной карьере. На протяжении всего регулярного чемпионата Флёри организовывали пышные проводы на каждой арене, куда он в последний раз приезжал в качестве голкипера клуба НХЛ. После же вылета «Миннесоты Уайлд» из розыгрыша Кубка Стэнли карьера Флёри в североамериканской лиге подошла к концу. Впоследствии Марк-Андре в качестве второго номера сборной Канады ещё принял участие в чемпионате мира по хоккею 2025 года, который сложился крайне неудачным образом для его национальной команды. «Кленовые» вылетели с турнира на стадии четвертьфинала, не сумев подарить Флёри на прощание медаль ЧМ.

Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В своём последнем сезоне в НХЛ он смог выйти на второе место среди всех вратарей в истории лиги по количеству проведённых за карьеру матчей (1051). Также он располагается на втором месте ещё и по количеству выигранных матчей (575). По обоим показателям выше МАФа только его легендарный соотечественник Мартин Бродо. Интересно, что в начале июля агент Флёри заявил, что клубы НХЛ интересовались голкипером уже после завершения им карьеры, но тот уже ясно дал понять, что не намерен играть в следующем сезоне.

н. Ти Джей Оши, 38 лет

Марк-Андре сумел покинуть НХЛ на своих условиях, чего не скажешь об американском форварде Ти Джее Оши. Американский форвард официально объявил о завершении карьеры в начале июня, но фактически ушёл из НХЛ ещё год назад. Свой последний матч бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» провёл в плей-офф сезона-2023/2024, после чего следующий сезон целиком пропустил из-за травмы.

О завершении карьеры Ти Джей объявил на мероприятии, посвящённом годовщине памятного празднования хоккеистами «Вашингтона» победы в Кубке Стэнли. 7 июня 2018 года Оши с товарищами по команде отметил завоевание трофея, искупавшись в фонтане в тех же местах.

Во время церемонии «Кэпиталз» и Monumental Sports & Entertainment Foundation вручили Оши пожертвование в размере $ 10 тыс. в Фонд по исследованию лекарств от болезни Альцгеймера в знак признания карьеры Оши и в честь его отца Тима Оши (скончался в 2021 году от данной болезни).

Американский хоккеист провёл суммарно 16 сезонов за два клуба НХЛ — «Вашингтон» и «Сент-Луис». За это время он набрал 695 очков, забив 302 гола и отдав 393 результативные передачи в 1010 матчах. Оши является обладателем Кубка Стэнли – 2018. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ти Джей стал настоящим героем буллитной серии в матче группового раунда между сборными России и США. Тогда американец реализовал четыре попытки, сумев принести победу своей национальной команде.

н. Блейк Уилер, 38 лет

Американский форвард 12 сезонов выступал за «Виннипег Джетс», несколько лет был капитаном команды. Также в НХЛ Уилер выступал за «Бостон Брюинз», «Атланту Трэшерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Именно «синерубашечники» и стали последней командой Блейка в североамериканской лиге. Как и Оши, Уилер объявил о завершении карьеры спустя год после своего последнего матча.

16 февраля 2024 года нападающий получил тяжёлую травму на старте матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (7:4) и пропустил более трёх месяцев. Тогда Уилер смог восстановиться от повреждения, но его участие в плей-офф ограничилось всего одним матчем, а после завершения сезона «Рейнджерс» не стали продлевать контракт с ветераном лиги.

Блейк Уилер Фото: Peter K. Afriyie/AP Photo/ТАСС

«Почти сразу после прошлого сезона понял, что с этим покончено. Я просто не спешил делать официальное заявление или что-то в этом роде. После травмы и того, как всё закончилось в прошлом году, у меня просто не осталось сил. Так что я смирился с этим почти сразу и просто наслаждаюсь тем, что стал отцом, немного сбавил темп и стал проводить время с семьёй.

Я порвал связки с обеих сторон лодыжки, а затем сломал малую берцовую кость. Как только получил травму, уже чувствовал, что это будет мой последний год в качестве игрока, даже если буду здоров в «Рейнджерс». А когда случилась травма, понял, что это знак. За всю свою карьеру я почти не получал травм», — приводит слова Уилера Sports Illustrated со ссылкой на подкаст «Джетс в полдень».

Интересно, что после завершения карьеры 38-летнего нападающего в НХЛ осталось всего два действующих хоккеиста, в прошлом выступавших за «Трэшерз», — защитник Зак Богосян и нападающий Эвандер Кейн.

в. Ярослав Галак, 40 лет

Как и в случае с Уилером, последней командой словацкого голкипера Ярослава Галака также стал «Нью-Йорк Рейнджерс». За 17 лет в НХЛ вратарь выступал за семь команд: «Монреаль», «Сент-Луис», «Вашингтон», «Айлендерс», «Бостон», «Ванкувер» и «Рейнджерс». В общей сложности в НХЛ Галак провёл 581 игру в регулярках.

Ярослав Галак Фото: John Minchillo/AP Photo/ТАСС

«В прошлом году я прошёл летние сборы. Хотел выйти на лёд в Бостоне, но, когда ничего не нашлось, решил, что это бессмысленно. После этого даже не пытался. Я официально завершаю карьеру. Хотел бы поблагодарить свою семью, друзей, болельщиков и особенно жену Петру, которая поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры.

У меня были предложения из Чехии, но я хотел остаться в Америке прежде всего ради детей, поскольку они там ходят в школу и спортивная подготовка лучше, чем в Европе», — заявил Галак.

з. Тори Крюг, 34 года

В мае 2025 года генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг объявил, что защитник Тори Крюг больше не будет играть в НХЛ. 34-летний игрок обороны пропустил весь сезон-2024/2025 из-за последствий операции по устранению предартритных изменений в левой лодыжке. Травма является совокупным результатом перелома кости, полученного ранее во время его игровой карьеры.

В последний раз Тори принимал участие в матче НХЛ 10 апреля 2024 года, когда он забил победный гол во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2). В сезоне-2023/2024 33-летний защитник сыграл 77 матчей регулярного чемпионата, набрав 39 (4+35) очков и 32 минуты штрафа. Всего за карьеру Крюг провёл 778 игр в регулярках, включая выступления за «Бостон» и «Сент-Луис», набрав в общей сложности 483 (89+394) очка и 374 минуты штрафа.

н. Мэтт Мартин, 36 лет

Сразу после завершения игровой карьеры Мэтт Мартин был назначен специальным помощником генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс». 36-летний форвард провёл в Национальной хоккейной лиге 15 сезонов.

Мартин сыграл 987 матчей за 15 сезонов в НХЛ, включая 855 встреч за 13 сезонов в составе «Айлендерс». Он набрал 178 очков в регулярках (забил 81 гол и отдал 97 результативных передач) за «Айлендерс» и «Торонто Мэйпл Лифс», а также добавил 13 (8+5) очков в 88 играх Кубка Стэнли.

Мэтт Мартин Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

«Островитяне» выбрали Мартина в пятом раунде под общим 148-м номером на драфте НХЛ 2008 года. Его 995 минут штрафного времени за карьеру в составе «островитян» — шестой показатель в истории франшизы, а 855 игр в регулярном сезоне — восьмой показатель в истории клуба.

Любопытно, что после завершения карьеры Мартином лидером по количеству силовых приёмов среди действующих игроков НХЛ стал российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету россиянина 3743 силовых приёма. До рекордсмена по количеству хитов в истории лиги Кэла Клаттербака российскому форварду осталось применить 287 силовых приёмов.

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н. Сергей Костицын, 38 лет

После 23 лет в профессиональном хоккее 38-летний Сергей Костицын завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба жлобинского «Металлурга», где форвард провёл последние три сезона. В качестве капитана команды Сергей дважды выиграл Кубок президента Республики Беларусь – в 2023 и 2024 годах.

В России Костицын играл за такие команды, как «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо». Всего в КХЛ форвард провёл 329 матчей, набрав 167 (53+114) очков. В НХЛ на счету Сергея 353 встречи, в которых нападающий забросил 67 шайб и отдал 109 результативных передач. За океаном форвард защищал цвета «Монреаля» и «Нэшвилла». Костицын занимает пятое место по количеству проведённых матчей и набранных очков среди всех белорусов в истории НХЛ.