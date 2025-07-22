В «Локомотиве» сохранили чемпионский состав. Ярославль продолжит доминировать в КХЛ?

В нынешнем межсезонье «Локомотив» практически целиком лишился тренерского штаба. Игорь Никитин и его помощники отправились в ЦСКА, а руководство железнодорожников в экстренном порядке начало искать нового главного тренера. Знаю, что кандидатов на вакантное место хватало, но в итоге выбор пал на Боба Хартли. Как удалось заманить канадца в Россию, спросите вы? Ведь после ухода из «Авангарда» попытки вернуть его в КХЛ не увенчались успехом ни у кого, включая самих омичей. Однако у президента «Локомотива» Юрия Яковлева нашёлся свой козырь. Поговаривают, что Яковлев после памятной трагедии сильно помог семье погибшего тренера Брэда Маккриммона, находившегося в тёплых отношениях с Хартли. Именно поэтому Боб сейчас не стал отказывать ярославцам, тем самым проявив своё уважение.

Но, разумеется, одним уважением дело не обошлось. Хартли, как и другим тренерам-канадцам в КХЛ, предложили баснословные по меркам обычных людей деньги, отказаться от которых сложно. Североамериканский специалист далеко не бедный человек, однако работать за рядовую зарплату в России не готов. Стоит отметить, в штаб Хартли войдут его бывшие помощники по «Авангарду» — Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин. По всей видимости, в Ярославле окажется и Константин Шафранов, а вот на Жака Клутье рассчитывать не придётся.

Разумеется, под слабый и неподготовленный состав никакой Хартли бы в «Локомотив» не пошёл. Канадские тренеры не любители строить с нуля, как, например, многие наши соотечественники вроде Игоря Никитина или Андрея Разина. Это в какой-то степени временщики, привыкшие приходить на всё готовое: под сильный менеджмент, огромный бюджет и звёздный состав. И в этом плане уже упомянутый нами Яковлев и генеральный менеджер Юрий Лукин сработали на отлично. Оба максимально непубличные личности, но в отсутствии умения работать на трансферном рынке и договариваться с нужными игроками их не упрекнёшь.

По сути, Хартли приходит в «Локомотив» на всё готовое. «На багаж» Никитина, как модно нынче говорить. Игорь Валерьевич оставил после себя роскошное наследство – сдал всё под ключ и построил по-настоящему чемпионскую команду. Менеджмент, в свою очередь, продлил контракты с теми, с кем это было необходимо. Новые соглашения заключены с Рафиковым, Берёзкиным, Никулиным, Береглазовым, Ульевым, Черепановым, Алексеевым, Фрейзом, Суриным. В стадии переговоров ситуация с Гернатом. Пришёл Холлоуэлл, вернулся из Северной Америки Мисюль. Вполне возможно, его примеру последует Денисенко.

Игорь Никитин и Боб Хартли Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И, конечно, особняком стоит Александр Радулов. Будет очень интересно посмотреть, как Хартли сработается со столь харизматичным лидером и вечным сгустком энергии. Да, Боб работал в «Авангарде» с хоккеистом похожего плана — Ильёй Ковальчуком. Но здесь всё-таки немного иная ситуация. Радулов ещё более эмоционален, может вспылить, выразить недовольство. Помните их совместную работу с Олегом Знарком в «Ак Барсе»? Не сомневаюсь, что Хартли держит всё это в голове и обязательно проведёт с Александром личную встречу. Да и сам Радулов прекрасно знал, что Никитин уходит, а значит, понимал, что в тренерском штабе грядут серьёзные перестановки. Оставшись в «Локомотиве» ещё на сезон, опытный форвард дал понять, что готов к переменам и новому вызову.

В общем, на руках у Боба Хартли полностью укомплектованный коллектив: потери в лице уехавших в НХЛ Бута и Симашева, а также словака Паника точно не ударят по спортивной составляющей. В связи с этим спрос с Хартли будет не просто высокий, а огромный. Никаких отговорок с такими завидными условиями для работы приниматься не будет, а на фоне серьёзно усилившихся конкурентов придётся пускать в ход в том числе тренерское мастерство. Важно не разрушить то, что было создано, сработаться с Яковлевым, не подчинять себе всё и всех, как канадец любил делать в «Авангарде». Психологическая составляющая и атмосфера внутри команды всегда играют огромную роль. Если все факторы сойдутся, то «Локомотив» будет всерьёз претендовать на второй Кубок Гагарина подряд и сможет пойти по стопам «Флориды», продемонстрировавшей умение доминировать в НХЛ два сезона кряду. Правда, там главный тренер не менялся.