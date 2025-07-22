Ждать ли звёзд в СКА и как выкручиваться «Динамо»? Вопросы к клубам Запада КХЛ

Подводить итоги предсезонки в конце июля невозможно — это даже в обычные сезоны было бы рановато, а в этом году и сроки чемпионата сдвинулись, и хоккейное лето вышло на почти футбольные объёмы безумств. Однако бо́льшая часть транзакций уже была проведена, скоро начинаются тренировочные лагеря, большей части клубов остаётся внести точечные изменения. Сегодня поговорим о том, какие вопросы могут волновать клубы Западной конференции КХЛ.

«Куньлунь»: каким будет «коренной» костяк?

Прямо сейчас на контрактах у китайского клуба всего лишь пять игроков, причём 40-летний Брэндон Ип почти весь прошлый год пропустил. Но можно не сомневаться, что эта ситуация не будет долгой, зная амбициозность нового руководства клуба и умение Игоря Варицкого находить хороших легионеров. Кроме того, практически никто из прошлогоднего состава клуба не подписался на стороне — редким исключением стал Лукас Локхарт, ушедший в «Спартак».

Однако «Куньлуню» надо заполнить квоту на местных хоккеистов — с учётом того, что проект «базовый клуб сборной Китая» провалился и местные товарищи не планируют возвращаться к практике натурализации, на игроков с паспортом КНР теперь не положиться. Остаются россияне — тем более «СКА Арену» даже с одним открытым ярусом надо привлекать какими-то интересными и знакомыми именами. Прямо сейчас у «Куньлуня» есть средства и на Владимира Ткачёва, и на Николая Голдобина.

«Сочи»: а что вообще происходит?

Крушение устоев, которое случилось в российском хоккее в первые дни лета, должно было стать положительным для «Сочи», ведь «леопарды» последние годы были прижаты к земле статусом негласного фарм-клуба. Первые движения «Сочи» этим летом говорили о долгожданной самостоятельности, клуб почти полностью укомплектовал бригаду легионеров и даже смог переплачивать ветеранам на рынке. Состав рисовался не звёздным, но ровным, достаточно глубоким и могущим наконец-то зацепиться за топ-8.

И вот абсолютно внезапно уже после старта межсезонья и формирования 90% команды внезапно меняется и руководство, и главный тренер. Причём и Игорь Григоренко, и Владимир Васильевич Крикунов в последние несколько лет выступали в числе главных апологетов старого руководства СКА и постоянно комментировали почти всё, что происходит в Петербурге. В КХЛ Крикунов не работал три года после короткого отрезка в почти родной Риге. Вообще, на бумаге старомодный хоккей мэтра может даже и подойти молодой команде, но уж больно все эти перестановки не похожи на чисто спортивные.

«Лада»: кто в составе будет лишним?

Прямо сейчас состав тольяттинского клуба на Eliteprospects выглядит потрясающе: 18 защитников и 31 (!) нападающий. Так начинается новая тольяттинская жизнь с огромным тульским влиянием нового спонсора. Любители ВХЛ могут подтвердить, что для АКМ шесть пятёрок — вполне себе обыденность, а не роскошь, один из самых богатых клубов подэлиты это мог себе позволить. В этот тольяттинский состав входят и игроки АКМ на просмотре, и хоккеисты на двусторонних контрактах — их в какой-то момент стало так много, что клуб даже превысил регламентный лимит. Впрочем, в тренерском штабе даже ассистентов почти на каждую позицию по двое.

Александр Хохлачёв — один из самых известных новичков клуба Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

В любом случае примерный состав «Лады» сейчас прикинуть практически нереально. Очень многое наверняка будет зависеть от предсезонки и товарищеских турниров, где станет вестись отсев — проигравших борьбу может ждать не только АКМ, но и ЦСК ВВС. Кроме того, если вспоминать трансферную политику АКМ в ВХЛ, обладатели дорогих односторонних контрактов пока тоже себе ничего не гарантировали. В общем, добро пожаловать в Голодные игры!

СКА и «Спартак»: найдётся ли большая рыба?

Вопрос к командам одинаков, а вот ситуация в клубах разная. В «Спартаке» очень глубокая система, где теперь появилась и вторая команда МХЛ, конкуренция на вратарской позиции среди молодых талантов сравнима с недавней ситуацией в СКА. Огромное количество юных хоккеистов из чемпионской команды МХЛ ждёт своей очереди, да и взрослых хоккеистов для второго и третьего звена полно, однако нужны люди, которые должны делать результат прямо сейчас. Это особенно важно с учётом слухов о недовольстве Николаем Голдобиным, которые тянутся ещё с весны, а также сложных контрактных переговоров с Адамом Ружичкой, по игре которого на самом деле можно найти обоснованные претензии.

В СКА ситуация совсем другая: из 10 лучших бомбардиров прошлого сезона на месте остаются лишь трое (Хайруллин, Плотников, Зыков). Потери в защите компенсированы приходом двух отличных опций под большинство — Мёрфи и Менелла. Однако набор форвардов прямо сейчас выглядит самым блёклым в кахаэловской истории клуба. Одними лишь слухами о сокращении бюджета это не объяснить — даже в случае двукратного сокращения СКА остаётся в числе топов лиги. Конечно, наверняка получат шанс парни из «СКА-1946», с которыми Игорю Ларионову зачастую удобнее работать — но здесь, в отличие от «Торпедо», топ-менеджменту клуба будет мало какой-то эстетики и красивых слов. Результат дают звёзды, которых в атаке СКА пока мало.

«Северсталь» и «Торпедо»: подпишут ли клубы иностранных нападающих?

«Северсталь» почти все свои трансферные дела уладила после старта межсезонья, добавив немного габаритов и побольше жёсткости — кажется, именно об этих ошибках и отсутствии скамейки говорил Андрей Козырев после вылета от «Спартака». Усиления шли в основном в защиту, хотя прошлый год показал, что атака клуба очень сильно зависит от звена Данила Аймурзина. Интересно, что иностранных защитников в Череповце за последние годы было немало, а вот в атаке легионер после 2022-го был лишь один — почти вросший в вологодскую почву Адам Лишка. Ещё один креативный вингер во второе звено клубу не помешал бы, но найдутся ли средства?

Адам Лишка — уже ветеран «Северстали» Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«Торпедо» в первые дни без Игоря Ларионова вернуло «токсичных» игроков, репрессированных старым режимом, а также выпуталось из ситуации с обменом Николая Коваленко, получив не сильно уступающего в таланте Егора Соколова. Кроме того, в Нижнем удачно воспользовались на рынке и подписали опытнейшего Михаила Науменкова, который после «Салавата» вроде бы собирался в топ-клуб. Однако конкуренция на Западе выросла, а в прошлом году «Торпедо» доковыляло до зоны плей-офф во многом благодаря тому, что «Куньлунь» и «Витязь» хромали ещё сильнее. Деньги на ещё один хороший контракт в Нижнем есть — клуб интересуется ещё и Владимиром Ткачёвым, у которого, правда, наверняка будут предложения и от клубов богаче.

«Динамо» Минск: кто займёт места Волкова и Горбунова?

Минск удивил многих, когда внезапно выиграл борьбу за Зака Фукале — «Динамо» долгое время даже в лонг-листе претендентов не упоминалось. Бо́льшая часть хоккеистов, которые добыли для Беларуси исторический проход первого раунда, осталась на местах. Сохранён весь иностранный легион в защите, ещё и дополненный Таем Смитом, который имеет потенциал стать топовым атакующим защитником КХЛ. Семь иностранцев в защите кажутся вещью, которая может нарушить командный и финансовый баланс, но эту проблему в случае чего легко решить.

А вот не так просто закрыть две дыры в топ-6 атаки. Александр Волков в своё время приходил из СКА уже состоявшимся игроком с Кубком Стэнли в биографии, а вот Роман Горбунов именно в Минске из игрока ВХЛ вырос в хоккеиста первых звеньев. При этом креативщики и фантазёры у «Динамо» не ушли, Виталия Пинчука удалось оградить от притязаний топ-клубов. Есть множество молодых белорусов, которые могут занять места в нижних звеньях и конкурировать друг с другом. А вот двух габаритных вингеров, которые могли бы делать грязную работу и играть в излюбленном стиле Квартальнова, пока не хватает.

«Динамо» Москва: что делать с потолком зарплат?

По данным коллег из «СЭ», у «Динамо» под потолком остаётся 100 млн рублей. При этом клуб уже частично расчистил платёжку, отдав в СКА Бреннана Менелла, но этого всё равно не хватит, чтобы подписать и Макса Комтуа (который уже намекает на продление в соцсетях), и Никиту Гусева, который взял почти традиционную для себя летнюю паузу, а также заполнить места в нижних звеньях. Менеджмент бело-голубых был очень щедр и как будто не пытался торговаться: у клуба сразу семь контрактов на 60 млн рублей или выше, и ведь это только приблизительные данные.

Ждём Макса Комтуа и в новом сезоне? Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Ходят слухи об интересе Игоря Ларионова к давнему клиенту по агентской деятельности Артёму Сергееву — допустим, это освободит ещё 50 млн, однако тут же сильно ослабит глубину в защите. Некоторые каналы писали даже о том, что по линии Александра Овечкина в «Динамо» может попасть Даниэль Спронг, но ради него надо ещё сильнее кроить платёжку. Конечно, всегда есть вариант «вдохновиться подмосковным кефиром и пойти на секвестр зарплаты», тем более в руководстве клуба теперь Роман Ротенберг, знаток ленинградской каши. Однако выше вероятность того, что придётся резать по живому.

ЦСКА: каким будет итог допинговых дел?

Селекционная кампания ЦСКА вышла одной из самых скандальных за время существования жёсткого потолка — в ней чувствовался тот кавалерийский натиск, с которым армейцы в 2017-м формировали свой первый чемпионский костяк. Прошлогодняя «дрим-тим» во многом забыта, ахаэловский десант частично разъехался по другим клубам или снова отправился в Америку, менеджмент ЦСКА ставит на проверенных в КХЛ людей. Теперь на бумаге у Игоря Никитина есть и рабочие сочетания, и рабочие лошадки. Даже ставший мемом Коул Касселс при Никитине может оказаться нормальным четвёртым центром.

Однако вне игры остаются Владислав Каменев и Никита Седов, которые якобы употребляли мельдоний. В новостях часто можно прочитать, что хоккеистам грозит дисквалификация до четырёх лет, но это крайняя санкция, которая применяется без каких-либо смягчающих обстоятельств. Однако селекционные действия ЦСКА скорее говорят о том, что в следующем сезоне Каменев и Седов скорее играть не будут. Насколько большой и долгой будет эта потеря?

«Локомотив»: как Хартли работать без давнего помощника?

В НХЛ часто жалуются, что лига наказывает за успех. В КХЛ это неактуально: чемпионские бонусы крепко помогли «Локомотиву». Сразу после чемпионства (и даже до слухов об уходе Игоря Никитина) говорилось, что клуб может покинуть сразу десяток хоккеистов, которые будут искать лучшие условия. Однако в итоге команду покинули только Симашев и Бут, уход которых в «Юту» был вполне ожидаем. Всех остальных удалось сохранить, и ожидаемое коллегами продление контракта Мартина Герната вообще создаст ситуацию с восемью взрослыми защитниками на контракте.

Даже потерю всего штаба Игоря Никитина удалось компенсировать в полной мере, на скамейку почти в полном составе встанет чемпионский штаб «Авангарда». Но главное слово — почти. В Россию не поедет Жак Клутье, который работал вместе с Хартли ещё в конце 90-х в «Колорадо», сопровождая тренера и в Цюрихе, и в Риге. Говорят, именно нежелание Клутье ехать в Россию было фактором, из-за которого ежегодные слухи о возвращении Хартли в КХЛ оставались лишь слухами. Станет ли прежняя омская бригада полноценной заменой старому напарнику Хартли?