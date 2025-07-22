Яркий Мичков, провал Федотова и спад Замулы. Каким был первый год Знарка в «Филадельфии»?

Олег Знарок провёл свой первый сезон в качестве консультанта по развитию европейских игроков и скаутинга «Филадельфии». Ещё год назад, когда стало известно об этом сенсационном назначении, появилось множество вопросов: почему именно Знарок? Почему «Флайерз»? Что это за должность? И зачем это «лётчикам» и самому Знарку? Определённые соображения по поводу каждого из этих вопросов описали практически все хоккейные медиаресурсы, но самой распространённой версией стала следующая: именитый специалист возьмёт на себя помощь в адаптации в Северной Америке звёздному новичку «Филадельфии» Матвею Мичкову, которого многие в Пенсильвании рассматривают в качестве будущего лица франшизы.

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Впрочем, одним Мичковым работа Знарка вряд ли ограничивалась, ведь на данный момент во «Флайерз» есть ещё два проблемных русскоязычных вратаря – россиянин Иван Федотов и белорус Алексей Колосов. Напомню, первый присоединился к команде по ходу сезона-2023/2024 после известной истории с принудительной отправкой в армию, а второй лично признавался, что испытывал трудности с адаптацией за океаном и прошлым летом не хотел возвращаться в клуб. Федотов же успел провести в той регулярке всего три матча, за которые шокировал всех своей формой, отразив 81,1% бросков. Всем стало понятно, что с россиянином надо что-то делать.

Также в системе «Филадельфии» есть Никита Гребёнкин, обменянный перед дедлайном из «Торонто». Пока что форвард совсем не может найти себя в НХЛ и выступает преимущественно в АХЛ. После обмена россиянин выходил на лёд исключительно за «Лихай Уэлли», набрав 11 (4+7) очков в 18 встречах. И сделать всё, чтобы Никита закрепился в сильнейшей лиге мира – вне всяких сомнений, в компетенции Олега Знарка.

Работает ли Знарок с другими европейцами?

Вот это вопрос интересный. Исходя из названия должности, Знарок обязан работать с любыми хоккеистами из Европы, однако за прошедший год в СМИ не фигурировали никакие новости о взаимодействии специалиста с нерусскоязычными европейцами. Тот же Мичков, описывая работу уроженца Челябинска, отмечал лишь то, что Олег Валерьевич присутствует в раздевалке и всегда находится рядом. Но с кем рядом? С россиянами – это понятно. Однако входят ли в этот круг парни из Швеции или Финляндии, история умалчивает.

Олег Знарок, Игорь Ларионов и Александр Овечкин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Кое-что предположить можно: на данный момент в системе «Флайерз» абсолютно точно есть европеец не из россиян и белорусов, контакт с которым у Знарка, вне всяких сомнений, налажен – это скандально известный по высказываниям в адрес России латвийский нападающий Родриго Аболс. Его отец – хорошо знакомый Знарку и известный по работе в КХЛ тренер Артис Аболс. Знарок точно не погладит форварда по головке за слова о том, что «в КХЛ кровавые деньги», но, возможно, многие уже забыли, что как тренер Олег Валерьевич пять лет возглавлял национальную команду Латвии, у него есть гражданство этой страны, он прекрасно знает латвийский хоккей и пользуется уважением в местной хоккейной среде. И я уверен, что, какими бы принципиальными ни были спортсмены из стран Балтии, политика точно не повлияла на взаимоотношения форварда с тренером. Тем более, повторюсь, что Знарок давно знаком с отцом Родриго.

Что касается других европейцев, то тут вот какой парадокс: дело в том, что в своём нынешнем ростере «Филадельфия» является одной из самых неевропейских команд НХЛ. Среди полевых игроков основного состава клуба на сегодняшний день пока значится только один, если не считать россиян, представитель Европы – финский защитник Расмус Ристолайнен. Также, помимо него, есть ещё шведский вратарь Самуэль Эрссон и его чешский коллега Даниэль Владарж. В системе клуба игроки из Европы, конечно, присутствуют, но в общем и целом говорить о том, что «лётчики» поощряют европейский курс, совершенно не приходится. И этот фактор намекает на то, что Знарок был приглашён на свой пост именно под российскую диаспору.

В пользу того, что «Филадельфия» явно не заинтересована в европейском скаутинге, также говорит и тот факт, что на прошедшем драфте НХЛ «лётчики» лишь один из своих пиков потратили на представителя Европы, да и тот лишь в пятом раунде – был выбран финский вингер Макс Вестергор.

Но есть и другое мнение. Не исключено, что именно слабый европейский скаутинг в последние годы побудил менеджмент клуба предпринять какие-то действия с целью того, чтобы исправить ситуацию. И здесь назначение Знарка тоже выглядело вполне логичным: специалист, который поработал главным тренером в двух европейских сборных, который имеет гражданство трёх европейских стран (в том числе Германии) и великолепно знает европейский хоккей.

Иными словами, мы можем долго гадать о полном круге обязанностей Знарка в «Филадельфии», рассуждать, насколько велика его роль в принципе и в работе с нерусскоязычными европейцами в частности. Но чтобы попытаться оценить итоги первого сезона бывшего главного тренера сборной России в клубе, предлагаю отталкиваться от того, что известно точно – это тесное присутствие Знарка в жизни российский игроков «Филадельфии», свидетельства чего уже давным-давно гуляют в медиапространстве.

Первый год россиян при Знарке

Тут нужно сразу оговориться, что позиция консультанта по развитию не может даже близко стоять в контексте влияния на коллектив с позицией главного тренера и остальных членов тренерского штаба, которые непосредственно занимаются тренировочным процессом. Недавно Матвей Мичков признался, что у Знарка даже нет права выходить на лёд. Его обязанность – помощь и развитие хоккеистов вне площадки. Но тем не менее должность консультанта – это тоже должность, и давайте попробуем проанализировать, что получилось у Знарка за последний год, а что нет, через призму российских игроков «Флайерз».

Матвей Мичков

Мичков до последнего претендовал на «Колдер Трофи», став в свой первый сезон в НХЛ вторым бомбардиром «Филадельфии» после Трэвиса Конечны. 20-летний россиянин набрал впечатляющие 63 (26+37) очка в 80 сыгранных матчах. Дебют Матвея оказался не триумфальным, однако невероятно ярким, и ни о каких сложностях в адаптации в новой среде говорить не приходится. Мичков не просто не испытывал никакой зажатости, но даже упорно и целенаправленно бесил Джона Тортореллу своими лакроссами, и в итоге стал, возможно, первым игроком в истории, перед которым старина Тортс публично признал своё поражение.

Однако есть ли здесь заслуга конкретно Знарка? Уверен, что да – Олег Валерьевич проводил достаточно времени с молодой звездой, даже отправлялся с ним на совместный отдых в Колорадо. И можно не сомневаться, что время, проводимое бок о бок со специалистом с таким богатым опытом, однозначно сделало своё дело. Но тут важно понимать, что Мичков изначально был игроком особенным, который ещё задолго до своего приезда в «Филадельфию» считался одним из самых топовых молодых хоккеистов мира и которого в Пенсильвании ждали примерно так же, как в своё время ждали Капризова в «Миннесоте». И говорить о том, что Матвей точно не смог бы выдать такой первый сезон, если бы рядом не было Знарка, тоже немного неправильно.

Егор Замула

25-летний российский защитник существенно ухудшил свою статистику в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущим, набрав за 63 матча 15 (3+12) очков при показателе полезности «-14». Для сравнения, в сезоне-2023/2024, примерно за аналогичное количество игр (66) россиянин набрал 21 (5+16) очко за результативность при полезности «+3».

О том, что дела у Замулы в «Филадельфии» ухудшились, отметил и двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук:

«Нынешняя «Филадельфия» — своеобразная команда. Есть проблемы с балансом состава, со зрелищностью. Замула в ней немного потерялся, но время вернуть карьеру на правильную траекторию ещё есть. Тем более что в клубе поменялся тренер», – заявил Кравчук в интервью Russia-hockey.

В ноябре 2024 года агент Замулы Шуми Бабаев объяснил невнятное начало сезона в исполнении своего подопечного тем, что на него были возложены дополнительные обязанности опекать Мичкова и выступать в роли его переводчика. Такое, разумеется, имеет место быть, но подобные обязанности являются вполне стандартными для многих игроков НХЛ в отношении новичков, и их статистика от этого особо не просаживается. И самое время для Олега Знарка проявить больше внимания к Егору.

Иван Федотов

Вратари – главная боль нынешней «Филадельфии». Среди тех вратарей, которые провели не менее 15 матчей в прошедшей регулярке, голкиперы «Флайерз» находятся на самом дне НХЛ: Самуэль Эрссон – 88,3% отражённых бросков и 59-е место, Иван Федотов – 88,0% и 62-е место, Алексей Колосов – 86,7% и 66-е место.

В начале апреля «лётчики» сделали красивый жест для вратаря, который оказался одним из худших в прошедшем сезоне – выдвинули его на «Билл Мастертон Трофи». Трофей вручается игрокам, продемонстрировавшим выдающееся спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Это, разумеется, было данью уважения к тому, через что пришлось пройти Федотову перед своим приездом в НХЛ.

Иван Федотов Фото: Adrian Wyld/AP/ТАСС

Однако об адаптации Федотова в сильнейшей лиге мира говорить пока слишком рано. Россиянин был крайне нестабилен в сезоне-2024/2025. Он мог стать первой звездой матча, а мог и не доиграть его до конца. На выходе, как уже было приведено выше, его показатели в сезоне оказались ужасными. К сожалению, в этом примере результатов работы Знарка пока что не наблюдается. И, учитывая то, что не так давно пережил Иван, Олег Валерьевич должен был понимать, что к Федотову нужно особое внимание.

Алексей Колосов

Известный журналист из Филадельфии Кевин Курц ещё 3 января назвал белоруса худшим вратарём в НХЛ. И вы удивитесь, но он не ошибся. Как я уже отметил выше, среди всех голкиперов, сыгравших не менее 15 матчей в регулярке, 66-е место Колосова по отражённым броскам – последнее во всей лиге.

Однако ситуация Колосова и ситуация Федотова – два абсолютно разных кейса. Если российский вратарь реально хотел играть в НХЛ и именно из-за этого нажил себе массу проблем, то белорус изначально не горел желанием покидать родное минское «Динамо», где ему было всё так знакомо и привычно. Прошлым летом он отказывался ехать в «Филадельфию», а позже его отец признавался, что Алексей – человек, которого настораживает всё новое и неизведанное и который предпочитает находиться в привычной ему среде.

Абсолютно очевидно, что все проблемы Колосова лежат в области психологи и с такими игроками нужна особая работа по адаптации. В этом плане для Знарка всё примерно так же, как и с Федотовым. Если, конечно, его роль в клубе не ограничивается одним Мичковым.

Родриго Аболс

Думаю, будет неправильным пройти мимо этого хоккеиста, поскольку, повторюсь, в его взаимодействии со Знарком сомнений практически нет. И вот как раз для Аболса этот сезон стал во многом прорывным. Латвийский форвард дебютировал в НХЛ, сыграв 22 матча и набрав 5 (2+3) очков. Пока неясно, как сложится его судьба в дальнейшем, но, в отличие всех вышеперечисленных, за исключением Мичкова, со стороны Аболса видно поступательное движение вперёд. Есть ли в этом заслуга Знарка? Допускаю вполне.

Итог

Принимая во внимание то состояние, в котором на данный момент находятся русскоязычные хоккеисты «Филадельфии», можно, конечно, сказать, что пока Олег Знарок не совсем справляется, но правильнее будет отметить, что у матёрого специалиста ещё огромный пласт работы, если он останется в клубе и на следующий сезон. Также, как я уже отмечал выше, не будем забывать, что его позиция далеко не ключевая в контексте развития и совершенствования хоккеистов, а сама «Филадельфия» совсем не простая организация, переживающая в последние годы далеко не самый удачный отрезок в своей истории.